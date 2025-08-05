Phong Châu vững thế trận an ninh từ cơ sở

Từ ngày 1/7, phường Phong Châu (thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ cũ) chính thức được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba đơn vị hành chính: phường Phong Châu cũ, xã Hà Thạch và xã Phú Hộ. Sự kiện này mở ra cơ hội lớn để phát triển đô thị - công nghiệp, đồng thời đặt ra những thách thức không nhỏ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Công an phường Phong Châu mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ các sự kiện chính trị, lễ kỷ niệm lớn của đất nước.

Phong Châu là địa bàn đông dân cư, có cơ cấu dân số đa dạng, giáp ranh Khu công nghiệp Phú Hà với 16 doanh nghiệp FDI đang hoạt động; lại nằm trong vùng triển khai hàng loạt dự án trọng điểm như: Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tuyến nối cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cụm công nghiệp Phú Hộ và hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tại Phong Châu đã thực sự trở thành “lá chắn mềm”, nơi mỗi người dân là một chiến sĩ an ninh, mỗi khu phố là một pháo đài giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Không dừng lại ở khẩu hiệu, phong trào được triển khai bằng những việc làm cụ thể, sát thực tiễn từng khu dân cư, khu công nghiệp và địa bàn tôn giáo. Chia sẻ về những thuận lợi và thách thức sau sáp nhập, Thượng tá Nguyễn Tiến Công - Trưởng Công an phường Phong Châu nhấn mạnh:

“Việc hợp nhất địa bàn mở ra nhiều tiềm năng về nguồn lực và phát triển, song cũng gia tăng áp lực đối với công tác quản lý an ninh trật tự, đặc biệt tại các khu vực giáp ranh khu công nghiệp, nơi tập trung đông công nhân nhập cư. Do đó, chúng tôi xác định, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ phải lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể trực tiếp bảo vệ địa bàn, từ đó hình thành thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở.”

Ngay sau khi được thành lập, Công an phường Phong Châu đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về bảo đảm an ninh trật tự. Tiêu biểu như: Nghị quyết số 48 ngày 19/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 23 ngày 26/12/2023 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận QPTD vững chắc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Chỉ thị số 02 ngày 19/3/2015 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo.

Trên cơ sở đó, hệ thống tự quản về an ninh trật tự được rà soát, kiện toàn nhằm tránh khoảng trống sau khi điều chỉnh địa giới hành chính. Hiện toàn phường duy trì và phát triển 25 Ban ANTT, 226 tổ liên gia tự quản, 22 tổ tự quản tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Nhiều mô hình tiêu biểu được triển khai sâu rộng như: “Camera an ninh”, “Zalo an ninh”, “Xứ đạo bình yên – Gia đình văn hóa”, “Phòng, chống xâm hại trẻ em”, “Vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ”... với trọng tâm là các khu dân cư mới và vùng giáp ranh khu công nghiệp.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được triển khai đồng bộ bằng nhiều hình thức: Tổ chức hội nghị, tọa đàm; treo pano, khẩu hiệu tại khu dân cư, đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời phối hợp tuyên truyền qua báo chí, hệ thống truyền thanh về tình hình an ninh trật tự và các mô hình tiêu biểu.

Phường hiện có 2 tôn giáo là Phật giáo và Thiên Chúa giáo cùng sinh sống. Công an phường đặc biệt chú trọng công tác vận động chức sắc, người có uy tín tham gia tuyên truyền, hướng dẫn giáo dân và phật tử thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Công an phường Phong Châu theo dõi mô hình “Camera an ninh” để kịp thời phát hiện, xử lý vụ việc, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Hiệu quả của phong trào được chứng minh qua thực tiễn. Điển hình là vụ việc xảy ra lúc 23 giờ 20 phút, ngày 19/7/2025 tại khu vực Lũng Thượng: 1 nhóm khoảng 15 thanh thiếu niên ở những địa bàn khác mang theo hung khí điều khiển xe máy có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhờ thông tin nhanh chóng từ người dân qua nhóm “Zalo an ninh”, xác minh thu thập thông tin qua hệ thống “Camera an ninh”, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, danh tính 10 đối tượng trực tiếp liên quan đã được lực lượng Công an phường Phong Châu xác minh làm rõ, lập hồ sơ chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ việc không chỉ cho thấy sự phản ứng nhanh của lực lượng chức năng, mà còn thể hiện rõ vai trò “tai mắt của nhân dân” trong phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm ngay từ cơ sở.

Bên cạnh những kết quả tích cực, phong trào vẫn đối diện với một số tồn tại như: Một số khu dân cư mới còn thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các tổ chức đoàn thể; nhận thức của người dân về phong trào còn hạn chế; một vài mô hình hoạt động hình thức, hiệu quả chưa cao.

Trước thực tế đó, Công an phường đang tập trung đánh giá, phân loại và sàng lọc mô hình, kiên quyết chấm dứt những mô hình kém hiệu quả, đồng thời nhân rộng điển hình phù hợp với đặc điểm từng địa bàn.

Thời gian tới, phường Phong Châu xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Công an phường sẽ rà soát, củng cố cơ chế phối hợp liên ngành; tăng cường tập huấn cho lực lượng tự quản và kiến nghị thành lập Quỹ xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ – nhằm tạo nguồn lực bền vững cho hoạt động phong trào.

Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tại phường Phong Châu là minh chứng sinh động cho sức mạnh đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và sự gắn kết chặt chẽ giữa lực lượng công an và quần chúng nhân dân. Trên hành trình xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, an ninh chính là nền tảng và chính lòng dân, niềm tin cùng ý thức tự giác của người dân mới là pháo đài kiên cố nhất giữ vững bình yên từ mỗi khu phố, ngõ xóm trong lòng phường mới.

Ánh Dương