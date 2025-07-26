Phòng, chống đuối nước: Trách nhiệm không của riêng ai

Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống đuối nước 25/7, các địa phương trên cả nước đang tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em và cộng đồng. Đặc biệt trong mùa hè, việc chủ động phòng ngừa, trang bị kiến thức và kỹ năng sống cho trẻ không chỉ là trách nhiệm của nhà trường, gia đình mà còn cần sự chung tay của toàn xã hội.

Đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống đuối nước

Theo thống kê của Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế), từ năm 2021 đến nay, trung bình mỗi năm có khoảng 1.900 trẻ em tử vong do đuối nước. Tỷ lệ tử vong do đuối nước ở trẻ em tại Việt Nam cao gấp 8 lần so với các nước có thu nhập cao. Các vụ đuối nước xảy ra chủ yếu tại cộng đồng (76,6%), tại gia đình (22,4%) và rất ít xảy ra trong trường học (1%). Trẻ em ở khu vực nông thôn có nguy cơ cao gấp đôi so với trẻ em ở thành phố.

Tại tỉnh Phú Thọ, với đặc điểm địa hình nhiều sông suối, hồ đập dày đặc và thói quen sinh hoạt, vui chơi gần nguồn nước của người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ trong dịp hè, nguy cơ đuối nước luôn hiện hữu.

Biển cảnh báo “Khu vực nước sâu nguy hiểm, đề phòng đuối nước” được cơ quan chức năng lắp đặt tại xã Lâm Thao.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn tỉnh xảy ra 5 vụ đuối nước, khiến 11 người tử vong. Để nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước, đặc biệt trong dịp hè, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phối hợp tổ chức 603 buổi tuyên truyền, thu hút hơn 31.500 lượt người tham gia. Đồng thời, đơn vị đã trao tặng 190 áo phao và phao bơi cho trẻ em; viết và đăng tải 23 tin, bài tuyên truyền trên báo chí và các trang mạng xã hội. Đồng thời, hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm, dạy bơi cho trẻ tại các trung tâm giáo dục cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện tốt công tác ngăn ngừa, phòng chống đuối nước, tại khu vực xã Lâm Thao, dọc tuyến đê sông Hồng và các ao hồ trong khu dân cư, đã được lắp đặt hơn 30 biển cảnh báo khu vực nước sâu nguy hiểm, đề phòng đuối nước để nhắc nhở người dân. Tại xã Phú Khê, Công an xã Phú Khê cũng tiến hành rà soát, thống kê các khu vực ao, hồ có nguy cơ cao xảy ra tai nạn đuối nước. Lực lượng chức năng đã tổ chức cắm biển cảnh báo, đồng thời bố trí phao cứu sinh tại các điểm có nguy cơ, nhằm giúp người dân chủ động ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Trong dịp hè, xã Thanh Sơn đã phối hợp tổ chức lớp dạy bơi miễn phí cho các em nhỏ trên địa bàn xã. Tại lớp học, các em được trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản về an toàn dưới nước, kỹ thuật bơi, kỹ năng phòng tránh và xử lý các tình huống đuối nước.

Trường THCS Thắng Sơn, xã Cự Đồng lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho học sinh trong giờ học.

Tăng cường giải pháp

Năm 2025, chủ đề Ngày Thế giới phòng chống đuối nước được lựa chọn là "Đuối nước có thể xảy ra với bất kỳ ai nhưng hoàn toàn có thể phòng chống” nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc phòng chống đuối nước, đặc biệt là đối với trẻ em.

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã tích cực tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước cho cán bộ, giáo viên, hướng dẫn viên tại cơ sở. Tại các nhà trường, đặc biệt ở bậc tiểu học và trung học cơ sở, công tác tuyên truyền phòng, chống đuối nước cho học sinh được thực hiện thường xuyên thông qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa, chào cờ đầu tuần, các tiết học kỹ năng sống.

Các ngành chức năng cũng thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn tại các cơ sở bơi lội, vui chơi dưới nước; rà soát các khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho trẻ; tổ chức các sân chơi hè an toàn, lành mạnh để thu hút trẻ em, hạn chế việc tự ý ra ao hồ tắm mát.

Nhằm giảm thiểu tai nạn thương tâm do đuối nước, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1248/QĐ-TTg, phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030, trong đó phòng, chống đuối nước là nội dung trọng tâm.

Mục tiêu giúp giảm tỷ lệ tai nạn, thương tích và tử vong do tai nạn thương tích của trẻ em: Giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn, thương tích năm 2025 xuống còn 550/100.000 trẻ em và 500/100.000 trẻ em vào năm 2030.

Trong đó, giảm 10% số trẻ em bị tử vong do đuối nước năm 2025 và 20% vào năm 2030. 60% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước năm 2025 và 70% vào năm 2030. 50% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết bơi an toàn năm 2025 và 60% vào năm 2030. 90% trẻ em sử dụng áo phao cứu sinh khi tham gia giao thông trên các phương tiện đường thủy nội địa có bắt buộc sử dụng phao cứu sinh năm 2025 và 95% vào năm 2030.

Công an xã Phú Khê lắp đặt biển cánh báo và trang bị sẵn phao cứu sinh tại các khu vực ao hồ nguy hiểm.

Gần đây nhất, ngày 10/5/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 61/CĐ-TTg yêu cầu “tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức để các em biết và tuân thủ các quy định về phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, nhất là tại các địa điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đuối nước. Làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, nhà trường và gia đình trong việc bảo đảm an toàn cho các em trong thời gian nghỉ hè”.

Để đạt được mục tiêu đề ra trong Chương trình Phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030, cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn không chỉ của các cơ quan quản lý mà của cả cộng đồng. Để giảm thiểu những mất mát không đáng có, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, cần sự đồng hành từ cộng đồng, gia đình và nhà trường trong việc giáo dục, giám sát và hướng dẫn kỹ năng sống cho trẻ.

Bảo Thoa