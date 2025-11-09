Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư số 9, xã Bản Nguyên

{title}
{publish}
{head}
Chiều 9/11, khu dân cư số 9 - Cao Xá, xã Bản Nguyên tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025) và Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11).
Lãnh đạo xã Bản Nguyên tặng hoa chúc mừng khu dân cư số 9 - Cao Xá.
Khu dân cư số 9 - Cao Xá có 200 hộ, 630 nhân khẩu. Thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Nhân dân trong khu luôn đoàn kết, tích cực tham gia hưởng ứng các chương trình do khu phát động và đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, khu đã bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng khu dân cư thông minh. Khu không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt gần 60 triệu đồng; nhiều hộ đạt mức thu nhập từ 200 - 300 triệu đồng/người/năm; trên 97% hộ đạt gia đình văn hoá; 100% hộ thực hiện tốt quy ước, hương ước và nếp sống văn minh. Người dân trong khu còn tích cực đóng góp kinh phí xây dựng, nâng cấp các công trình phúc lợi công cộng, góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn.
Khu dân cư số 9 - Cao Xá vinh dự nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa tiêu biểu” của xã Bản Nguyên.
Năm 2026, khu dân cư số 9 - Cao Xá xác định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào "Xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”; phấn đấu có 70% số hộ khá, giàu trở lên; duy trì và nâng cao các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, hướng tới xây dựng khu dân cư thông minh, hiện đại.
Các tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Nhân dịp này, UBND xã Bản Nguyên đã trao danh hiệu “Khu dân cư văn hóa tiêu biểu” cho khu dân cư số 9 - Cao Xá. Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua được biểu dương, khen thưởng.
Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Lệ Oanh
baophutho.vn Giản dị, gần gũi và hết lòng vì dân là cảm nhận của nhiều người dân xã Mường Hoa khi nhắc đến Phó Chủ tịch UBND xã Đinh Sơn Tùng. Là cán bộ dân...
baophutho.vn Ngày 9/11, Công ty Thuỷ điện Hoà Bình thông báo về việc mở 1 cửa xả đáy qua đập tràn lúc 18 giờ cùng ngày.
baophutho.vn Ngày 9/11, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc...
Dự báo sang ngày 10/11, bão trên khu vực đảo Luzon (Philippines) với sức gió mạnh cấp 14, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25-30km/h và...
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 8 giờ ngày 8/11, bão số 13 và hoàn lưu bão đã làm 245 nhà bị sập; 26.226 nhà bị hư...
baophutho.vn Trong dòng chảy không ngừng của thời gian, vùng đất Tu Vũ mang trong mình dấu ấn sâu đậm của lịch sử, nơi có những chiến công oanh liệt và sự...
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 8/11, mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có xu hướng giảm.