Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư số 9, xã Bản Nguyên

Chiều 9/11, khu dân cư số 9 - Cao Xá, xã Bản Nguyên tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025) và Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11).

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư số 9, xã Bản Nguyên

Lãnh đạo xã Bản Nguyên tặng hoa chúc mừng khu dân cư số 9 - Cao Xá.

Khu dân cư số 9 - Cao Xá có 200 hộ, 630 nhân khẩu. Thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Nhân dân trong khu luôn đoàn kết, tích cực tham gia hưởng ứng các chương trình do khu phát động và đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, khu đã bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng khu dân cư thông minh. Khu không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt gần 60 triệu đồng; nhiều hộ đạt mức thu nhập từ 200 - 300 triệu đồng/người/năm; trên 97% hộ đạt gia đình văn hoá; 100% hộ thực hiện tốt quy ước, hương ước và nếp sống văn minh. Người dân trong khu còn tích cực đóng góp kinh phí xây dựng, nâng cấp các công trình phúc lợi công cộng, góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư số 9, xã Bản Nguyên

Khu dân cư số 9 - Cao Xá vinh dự nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa tiêu biểu” của xã Bản Nguyên.

Năm 2026, khu dân cư số 9 - Cao Xá xác định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào "Xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”; phấn đấu có 70% số hộ khá, giàu trở lên; duy trì và nâng cao các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, hướng tới xây dựng khu dân cư thông minh, hiện đại.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư số 9, xã Bản Nguyên

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân dịp này, UBND xã Bản Nguyên đã trao danh hiệu “Khu dân cư văn hóa tiêu biểu” cho khu dân cư số 9 - Cao Xá. Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua được biểu dương, khen thưởng.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư số 9, xã Bản Nguyên

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lệ Oanh


Lệ Oanh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng ngày truyền thống MTTQ Đại Đoàn kết toàn dân tộc ngày pháp luật Việt Nam Ngày hội đại đoàn kết Xây dựng nông thôn mới Khu dân cư thông minh Đô thị văn minh Khu dân cư kiểu mẫu Cuộc vận động Nếp sống văn minh
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Người cán bộ hết lòng vì người nghèo

Người cán bộ hết lòng vì người nghèo
2025-11-09 18:25:00

baophutho.vn Giản dị, gần gũi và hết lòng vì dân là cảm nhận của nhiều người dân xã Mường Hoa khi nhắc đến Phó Chủ tịch UBND xã Đinh Sơn Tùng. Là cán bộ dân...

Tu Vũ - vươn lên từ quá khứ hào hùng

Tu Vũ - vươn lên từ quá khứ hào hùng
2025-11-08 07:31:00

baophutho.vn Trong dòng chảy không ngừng của thời gian, vùng đất Tu Vũ mang trong mình dấu ấn sâu đậm của lịch sử, nơi có những chiến công oanh liệt và sự...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long