Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư số 9, xã Bản Nguyên

Chiều 9/11, khu dân cư số 9 - Cao Xá, xã Bản Nguyên tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025) và Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11).

Lãnh đạo xã Bản Nguyên tặng hoa chúc mừng khu dân cư số 9 - Cao Xá.

Khu dân cư số 9 - Cao Xá có 200 hộ, 630 nhân khẩu. Thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” , Nhân dân trong khu luôn đoàn kết, tích cực tham gia hưởng ứng các chương trình do khu phát động và đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, khu đã bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng khu dân cư thông minh. Khu không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt gần 60 triệu đồng; nhiều hộ đạt mức thu nhập từ 200 - 300 triệu đồng/người/năm; trên 97% hộ đạt gia đình văn hoá; 100% hộ thực hiện tốt quy ước, hương ước và nếp sống văn minh. Người dân trong khu còn tích cực đóng góp kinh phí xây dựng, nâng cấp các công trình phúc lợi công cộng, góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn.

Khu dân cư số 9 - Cao Xá vinh dự nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa tiêu biểu” của xã Bản Nguyên.

Năm 2026, khu dân cư số 9 - Cao Xá xác định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào "Xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”; phấn đấu có 70% số hộ khá, giàu trở lên; duy trì và nâng cao các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, hướng tới xây dựng khu dân cư thông minh, hiện đại.

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân dịp này, UBND xã Bản Nguyên đã trao danh hiệu “Khu dân cư văn hóa tiêu biểu” cho khu dân cư số 9 - Cao Xá. Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua được biểu dương, khen thưởng.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lệ Oanh