Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Xây Dựng, xã Bình Xuyên

Sáng 9/11, thôn Xây Dựng, xã Bình Xuyên tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Dự và chung vui với cán bộ, Nhân dân trong thôn có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Tư pháp và xã.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, khẳng định tinh thần đoàn kết, gắn bó, tương thân tương ái trong cộng đồng. Đồng thời, đánh giá kết quả triển khai các phong trào, cuộc vận động do MTTQ phát động thời gian qua.

Các đồng chí: Đỗ Ngọc Anh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Nguyễn Văn Ngà - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Xây dựng.

Các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Tư pháp tặng quà cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Thôn Xây Dựng có 126 hộ, 466 nhân khẩu. Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, cán bộ và Nhân dân trong thôn thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước và MTTQ các cấp phát động. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong thôn được cải thiện và nâng cao. An ninh trật tự được đảm bảo, tệ nạn xã hội được đẩy lùi. Quy ước, hương ước về xây dựng đời sống văn hóa, nhất là trong việc cưới, việc tang luôn được người dân tích cực hưởng ứng, tuân thủ; tỷ lệ gia đình văn hóa của thôn đạt 98%. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được chú trọng thường xuyên, tạo thành sân chơi bổ ích, gắn kết trong Nhân dân. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào xây dựng ngõ phố sáng - xanh - sạch - đẹp được Nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả, đem lại sự đổi thay rõ rệt trong thôn.

Lãnh đạo xã tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân dịp này, lãnh đạo các sở, ngành và xã cùng các doanh nghiệp trên địa bàn đã trao tặng nhiều phần quà cho gia đình hoàn cảnh khó khăn trong thôn.

Dương Chung