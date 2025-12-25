Mái nhà chung của những phận người kém may mắn

Không chỉ là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội, Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc còn là mái nhà chung, nơi chắp cánh hy vọng cho những phận người kém may mắn vươn lên trong cuộc sống.

Giữa nhịp sống bộn bề, vẫn có một nơi lặng lẽ dang rộng vòng tay, trở thành điểm tựa bền vững cho những phận người cơ nhỡ. Đó là Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định của Nhà nước. Hiện nay, Trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng 91 đối tượng, gồm trẻ mồ côi, người cao tuổi cô đơn và người khuyết tật.

Từ cậu bé mồ côi đến Phó Giám đốc doanh nghiệp

Câu chuyện của anh Phạm Văn Thịnh, hiện là Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại An Dương, là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác bảo trợ xã hội gắn với giáo dục, định hướng tương lai. Mồ côi cha mẹ từ năm 11 tuổi, tuổi thơ của anh Thịnh gắn liền với nhiều thiếu thốn, bất hạnh. Trong giai đoạn khó khăn nhất, anh được Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc tiếp nhận, nuôi dưỡng, tạo điều kiện học tập, rèn luyện kỹ năng sống và từng bước hình thành niềm tin vào cuộc sống.

Từ một cậu bé bơ vơ, anh Thịnh đã trưởng thành, lập nghiệp, có công việc ổn định và tích cực đóng góp cho xã hội. Hành trình của anh cho thấy, sự hỗ trợ kịp thời và đúng cách có thể mở ra cơ hội vươn lên cho những phận người kém may mắn.

Nơi nương tựa bình yên của tuổi xế chiều

Khác với câu chuyện vươn lên của người trẻ là cuộc sống lặng lẽ của cụ Nguyễn Thị Vinh (96 tuổi, xã Sơn Đông), người đã gắn bó với Trung tâm hơn 20 năm qua. Không chồng con, không người thân chăm sóc, cụ Vinh đến Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc khi tuổi đã xế chiều. Tại đây, cụ được chăm lo đầy đủ về chỗ ở, dinh dưỡng, y tế và thường xuyên được thăm hỏi, động viên về tinh thần. Với cụ, Trung tâm đã trở thành mái nhà bình yên, giúp an tâm sống những năm tháng cuối đời.

Cụ Nguyễn Thị Vinh được y sĩ Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc hướng dẫn tập phục hồi chức năng, nâng cao sức khỏe và khả năng vận động

Câu chuyện của cụ Vinh phản ánh rõ vai trò của công tác bảo trợ xã hội trong việc chăm sóc người cao tuổi cô đơn, nhóm đối tượng rất cần sự quan tâm, sẻ chia từ cộng đồng.

Sự ấm áp tại Trung tâm không chỉ đến từ chính sách, chế độ mà còn được tạo nên bởi sự tận tụy, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên.

Với những trẻ em bị bỏ rơi ngay từ khi mới chào đời, chị Lê Thị Nhung, điều dưỡng của Trung tâm, được xem như một “người mẹ hiền”. Từ bữa ăn, giấc ngủ đến chăm sóc sức khỏe hằng ngày, chị và các đồng nghiệp luôn dành sự quan tâm, yêu thương, giúp các em từng bước vượt qua những tổn thương ban đầu.

Điều dưỡng Lê Thị Nhung (Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc) chăm sóc, cho trẻ bị bỏ rơi uống sữa tại khu nuôi dưỡng trẻ em

Trong khi đó, y sĩ Trần Bá Quyền lại là chỗ dựa tinh thần của nhiều cụ già. Bên cạnh công tác khám, chữa bệnh, anh thường xuyên thăm hỏi, trò chuyện, động viên, góp phần giúp các cụ vơi bớt cô đơn, an tâm sống vui, sống khỏe.

91 con người, 91 hoàn cảnh khác nhau, song đều cần sự chở che và nâng đỡ. Với vai trò là cầu nối thực hiện chính sách an sinh xã hội, Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc không chỉ bảo đảm các điều kiện thiết yếu về chỗ ở, dinh dưỡng, chăm sóc y tế mà còn trao gửi sự tôn trọng, yêu thương và niềm tin vào tương lai.

Những câu chuyện đời bình dị tại đây đã cho thấy ý nghĩa sâu sắc của công tác xã hội, nơi tình thương và sự sẻ chia trở thành điểm tựa, tiếp thêm nghị lực để những phận người kém may mắn vững tin hơn vào cuộc sống.

Nguyễn Toàn