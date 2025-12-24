Xã hội
Rộn ràng đêm Giáng sinh

Tối 24/12, hòa chung không khí rộn ràng, hân hoan đón mừng lễ Giáng sinh 2025, trên khắp phố phường, sắc màu lung linh rực rỡ như đang kết nối mọi người trong đêm Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Cùng với chuẩn bị các nghi thức chính, các họ đạo trang hoàng nhà thờ rực rỡ bằng hệ thống đèn chiếu sáng, cây thông, hang đá Bê-lem... tạo không gian ấm áp, tươi vui.

Từ các trung tâm thương mại đến các quán café đều trang trí các cây thông, góc check-in bắt mắt để du khách ghi lại những khoảnh khắc lung linh của mùa lễ hội, cùng nhau chào đón Giáng sinh.

Phía trước Trung tâm Thương mại Vincom, đông đảo người dân đổ ra đường tận hưởng không khí nhộn nhịp, chiêm ngưỡng khung cảnh rực rỡ của những ánh đèn màu, cùng ghi lại những hình ảnh lung linh.

Người dân đón Noel ở Giáo xứ Hòa Bình.

Các em nhỏ ở Giáo xứ Tiên Cát biểu diễn tiết mục Chúa vui xuống trần gian.

Các thanh, thiếu niên của Giáo xứ Nỗ Lực trình diễn các hoạt cảnh mừng Giáng sinh.

Thời tiết se lạnh, không mưa đã tạo điều kiện cho các gia đình có trẻ nhỏ dạo phố đón Noel.

Hang đá ở Nhà thờ Giáo xứ Nỗ Lực được trang trí rực rỡ sắc màu.

Đông đảo giáo dân và du khách đón mừng Giáng sinh an lành tại Giáo xứ Nỗ Lực, phường Nông Trang.

Những em nhỏ tạo dáng điệu đà bên cây thông và những chú tuần lộc.

Cùng nhau ghi lại những hình ảnh đẹp trong đêm Giáng sinh.

Phương Thanh


