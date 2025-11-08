Khu 4, xã Xuân Lũng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của các địa phương trong tỉnh, sáng 8/11, khu dân cư (KDC) số 4, xã Xuân Lũng đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025) và Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11). Dự và chung vui với KDC có đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ, Sở Tư pháp.

Đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ, Sở Tư pháp tặng hoa chúc mừng KDC số 4

Khu 4, xã Xuân Lũng (Tiên Kiên cũ) hiện có 131 hộ với 424 nhân khẩu, trong đó 74 hộ theo đạo Công giáo; chi bộ có 14 đồng chí đảng viên. Trong không khí sôi nổi, ấm áp, thắm tình làng nghĩa xóm, cán bộ, đảng viên và Nhân dân khu 4 đã cùng ôn lại Ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam và vị trí, vai trò, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng hiện nay; tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11.

Lãnh đạo xã Xuân Lũng tặng hoa chúc mừng KDC số 4

Năm 2025, Ban Công tác Mặt trận khu 4 đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, vận động Nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự. Nhân dân trong khu chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả. Nhờ đó, thu nhập bình quân đạt 65 - 69 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,5%. KDC không còn nhà tạm, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Công tác xây dựng đời sống văn hóa được chú trọng, hơn 99% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, KDC đạt chuẩn “Khu dân cư văn hóa”. Các phong trào, cuộc vận động được triển khai hiệu quả. Môi trường sống đảm bảo “sáng - xanh - sạch - đẹp”, an ninh trật tự được giữ vững.

Đồng chí Đinh Công Thực thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho 10 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong khu

Năm 2026, khu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1,4%, nâng tỷ lệ hộ khá, giàu lên hơn 50%, thu nhập bình quân đạt 70 triệu đồng/người/năm; duy trì trên 95% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, giữ vững danh hiệu KDC văn hóa.

Đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại Ngày hội

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả KDC số 4 đã đạt được trong năm 2025. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, KDC cần tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước; giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng khu nông thôn thông minh, góp phần xây dựng xã Xuân Lũng đạt xã nông thôn mới nâng cao. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia chuyển đổi số và Phong trào “Bình dân học vụ số”, góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy phát triển cộng đồng trong giai đoạn mới; quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân, tích cực tham gia các phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu"; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của quê hương, tiếp tục xây dựng KDC văn hóa, gia đình văn hóa tiêu biểu, giáo dục truyền thống đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình cho thế hệ trẻ.

Lãnh đạo xã Xuân Lũng tặng danh hiệu KDC văn hoá năm 2025 cho KDC số 4

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng quà cho 10 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong khu. UBND xã đã trao quyết định công nhận KDC số 4 đạt KDC văn hoá năm 2025. Nhiều tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa và chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng được biểu dương, khen thưởng.

Hồng Nhung