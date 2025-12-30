Xuân Viên đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững

Xã Xuân Viên được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị hành chính cũ là Xuân Thủy, Xuân An và Xuân Viên. Sau khi bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xã đã đẩy mạnh triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, làm chuyển biến tích cực trong công tác giảm nghèo tại địa phương; đời sống vật chất và tinh thần của người dân, đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo ngày càng được cải thiện, từng bước nâng cao diện mạo và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Xã Xuân Viên họp triển khai thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Toàn xã hiện có hơn 3.300 hộ với gần 14.500 khẩu sinh sống ở 26 khu dân cư, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số Mường, Dao chiếm khoảng 85%. Xác định muốn giảm nghèo bền vững thì phải thay đổi tư duy. Nếu người dân không tin, không hiểu thì rất khó để triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền xã, công tác tuyên truyền, vận động được xác định là khâu then chốt.

Các nội dung về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế được truyền tải đến người dân bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với địa hình đồi núi và tập quán sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương, nhờ đó nhận thức của người dân từng bước thay đổi, tinh thần đoàn kết cộng đồng được củng cố rõ nét.

Kiên định mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau, hướng tới mục tiêu chung của tỉnh, xã tập trung thực hiện các giải pháp như đẩy mạnh truyền thông về giảm nghèo; chú trọng đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh; hỗ trợ sinh kế và đào tạo; nâng cao năng lực và quản lý...

Theo đó, xã ưu tiên vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tạo điều kiện hỗ trợ người dân được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thực phục vụ sản xuất kinh doanh; tập trung phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật gắn với phát triển du lịch...

Lãnh đạo xã Xuân Viên thăm hỏi, trao hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại do mưa bão.

Để Chương trình thực sự đạt hiệu quả, xã tập trung thực hiện nhiều dự án giảm nghèo bền vững như: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin; đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông lâm nghiệp; đẩy mạnh phối hợp đào tạo nghề, giới thiệu, hỗ trợ tạo việc làm bền vững; nâng cao năng lực và quản lý đội ngũ cán bộ giảm nghèo cơ sở, điều chỉnh quy hoạch phù hợp; rà soát, phân loại hộ nghèo nghiêm túc, công khai, minh bạch; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát để ngăn chặn tiêu cực, lãng phí.

Cùng với đó, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn đã ghi nhận một số kết quả tích cực, góp phần phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị và đáp ứng phù hợp nhu cầu của người dân về đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt...

Lãnh đạo xã Xuân Viên thăm hỏi, tặng quà cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thịnh - Chủ tịch UBND xã cho biết: Xã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành với quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 và chỉ đạo thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ.

Việc tổng hợp, cập nhật và báo cáo dữ liệu phục vụ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đánh giá thực trạng và đề xuất thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030 cũng được xã chú trọng...

Mô hình chăn nuôi trâu, bò của gia đình ông Đinh Văn Học ở khu 2, xã Xuân Viên đạt hiệu quả kinh tế cao.

Đến nay, việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Xuân Viên đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo Chương trình được thực hiện tập trung, thống nhất, đồng bộ và xuyên suốt từ xã đến các khu dân cư gắn với hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh được kịp thời quán triệt, triển khai đầy đủ đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Mô hình trồng bưởi mang lại hiệu quả kinh tế cao của người dân xã Xuân Viên.

Diện mạo nông thôn miền núi có nhiều đổi thay, kết cấu hạ tầng được cải thiện rõ rệt; kinh tế của xã tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao; sản xuất nông nghiệp đảm bảo khung lịch thời vụ, năng suất lúa đạt 60 tạ/ha.

Các loại cây trồng, vật nuôi được chuyển đổi linh hoạt theo hướng nâng cao giá trị; duy trì và phát triển 5 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao, góp phần quảng bá đặc sản địa phương và tăng giá trị kinh tế nông sản; lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ phát triển mạnh với 11 xưởng sản xuất, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động với mức thu nhập bình quân hơn 6 triệu đồng/người/tháng.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục mở rộng với 196 hộ kinh doanh hiệu quả. Nhiều mô hình sinh kế được triển khai và nhân rộng như trồng rừng sản xuất, chăn nuôi trâu, bò sinh sản, gia cầm, trồng cây ăn quả, cây dược liệu...

Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 48,7 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,3%/năm, còn 7%, cận nghèo còn 7,39%. Phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng, đạt 17/19 tiêu chí, có 20/26 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 khu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Nhân dân tích cực tham gia hiến đất, đóng góp ngày công, kinh phí để xây dựng các công trình hạ tầng, chỉnh trang khu dân cư, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Người dân xã Xuân Viên thu hoạch quế.

Các chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách hỗ trợ đã góp phần xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng mô hình liên kết sản xuất, hỗ trợ xóa nhà tạm, y tế, giáo dục, tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, cận nghèo được thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng, góp phần cải thiện điều kiện sống và khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản của Nhân dân.

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,8%; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; các chính sách xã hội, giảm nghèo, hỗ trợ người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác chuyển đổi số đạt kết quả nổi bật với 99,5% hồ sơ hành chính được xử lý trực tuyến; 100% cán bộ, công chức được bồi dưỡng kỹ năng số.

Công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường, Dao được quan tâm; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng được duy trì thường xuyên, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày càng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; đảm bảo trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh được củng cố, giữ vững. Nhân dân tin tưởng, đồng thuận với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Những kết quả đó đã thể hiện nỗ lực lớn của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị xã Xuân Viên trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần đưa Xuân Viên ngày càng phát triển toàn diện.

