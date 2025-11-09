Xã hội
Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy qua đập tràn lúc 18 giờ hôm nay 9/11

Ngày 9/11, Công ty Thuỷ điện Hoà Bình thông báo về việc mở 1 cửa xả đáy qua đập tràn lúc 18 giờ cùng ngày.

Theo đó, lúc 15 giờ ngày 9/11, mực nước hồ Hòa Bình ở mức 116.29m, lưu lượng nước về hồ ở mức 406m3/s; Thủy điện Sơn La vận hành xả 1 cửa xả đáy lúc 16 giờ và phát điện qua các tổ máy với tổng lưu lượng xả xuống hồ Hòa Bình khoảng 4.000m3/s.

Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy qua đập tràn lúc 18 giờ hôm nay 9/11

Thủy điện Hoà Bình mở 1 cửa xả đáy vào lúc 18 giờ hôm nay 9/11.

Để vận hành đảm bảo an toàn công trình, căn cứ các quy định vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy qua đập tràn lúc 18 giờ ngày 9/11. Lưu lượng nước xả qua tràn 1.770m3/s. Lưu lượng nước phát điện qua tổ máy 2.100m3/s. Tổng lưu lượng nước xả về hạ du 3.870m3/s. Mực nước hạ lưu đập Thủy điện Hòa Bình sẽ tăng dần lên mức 12,5m.

Công ty Thủy điện Hòa Bình thông báo đến các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương để phối hợp và chỉ đạo các đơn vị liên quan, người dân có phương án đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khu vực hạ du đập Thủy điện Hòa Bình khi xả lũ.

