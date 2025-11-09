Người cán bộ hết lòng vì người nghèo

Giản dị, gần gũi và hết lòng vì dân là cảm nhận của nhiều người dân xã Mường Hoa khi nhắc đến Phó Chủ tịch UBND xã Đinh Sơn Tùng. Là cán bộ dân tộc Mường, công tác ở vùng dân tộc thiểu số, anh Tùng thấu hiểu khó khăn của đồng bào nên luôn tận tâm, trách nhiệm với công tác giảm nghèo, xoá nhà tạm, nhà dột nát (XNT, NDN) nói riêng cũng như công việc được giao nói chung, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn vùng núi.

Anh Đinh Sơn Tùng (thứ hai từ trái sang) đến tận hộ nắm tình hình thực tế, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện chương trình xóa nhà tạm cho hộ nghèo.

Anh Đinh Sơn Tùng đã trải qua nhiều vị trí công tác, từ cơ quan Huyện ủy, UBND huyện, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin, Bí thư Đảng ủy xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc (cũ), đến Phó Chủ tịch UBND xã Mường Hoa hiện nay. Ở bất cứ cương vị nào, anh đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, dám nghĩ, dám làm, hết lòng vì dân.

Từ thực tiễn công việc được giao, anh có nhiều sáng kiến áp dụng đem lại hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu như các sáng kiến trong quản lý và phát triển du lịch cộng đồng; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng thí điểm đài truyền thanh thông minh cấp xã; giải pháp đột phá trong công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên...

Đặc biệt, khi Phong trào thi đua XNT, NDN cho người nghèo trong năm 2025 được phát động, với cương vị khi đó (trước hợp nhất) là Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo XNT, NDN xã Suối Hoa, anh Tùng đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện, huy động cả hệ thống chính trị từ xã đến xóm với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Quá trình thực hiện phát sinh không ít khó khăn như: Nguồn lực hạn chế trong khi nhiều hộ nghèo cần XNT, NDN, một số hộ không có khả năng đối ứng; vướng mắc về giấy tờ đất đối với những hộ thuộc diện hỗ trợ; quan niệm đợi được tuổi mới làm nhà... Trước những khó khăn đó, Trưởng Ban Chỉ đạo XNT, NDN xã đã quán triệt quan điểm “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, triển khai đồng bộ loạt giải pháp đem lại hiệu quả cao. Anh thống nhất trong Ban Chỉ đạo XNT, NDN vận dụng linh hoạt chủ trương “Nhà nước hỗ trợ, Nhân dân cùng làm”. Đối với hộ đặc biệt khó khăn, các xóm thành lập các tổ vận động, quyên góp kinh phí, vật liệu, ngày công hỗ trợ. Cán bộ đến tận hộ nắm tình hình thực tế, tư vấn cách làm nhà phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh. Với những gia đình yếu thế, Ban Quản lý xóm đứng ra mua vật liệu và huy động lực lượng thanh niên, dân quân... giúp làm nhà.

Anh Đinh Sơn Tùng cùng cán bộ cơ sở trao hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo xã Mường Hoa.

Không dừng ở việc chỉ đạo bằng văn bản, anh còn xuống tận hộ để kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ. Nhờ đó, xã Suối Hoa (cũ) đã hoàn thành 55 căn nhà cho hộ nghèo, về đích sớm trong Chiến dịch “450 ngày đêm XNT, NDN” cho hộ nghèo. Mỗi mái ấm không chỉ giúp người nghèo an cư, từng bước lạc nghiệp mà còn là dấu ấn của cán bộ trách nhiệm vì dân. Qua đó, khẳng định niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền, cán bộ địa phương. Ông Bùi Tiến Mao ở xóm Thung, xã Mường Hoa bày tỏ: “Cán bộ Tùng sâu sát cơ sở, nói đi đôi với làm, được dân mến, dân tin”.

Hiện nay, trên cương vị Phó Chủ tịch UBND xã Mường Hoa, anh Tùng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, khắc phục mọi khó khăn ban đầu khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Được giao phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội, anh luôn quan tâm công tác an sinh xã hội trong giai đoạn mới, đau đáu giải pháp giúp hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên. Đối với những hộ đã được XNT, NDN, anh tham mưu chỉ đạo việc xác định nguyên nhân nghèo của từng hộ để có phương án hỗ trợ phù hợp, giúp họ thoát nghèo bền vững. Tổ chức triển khai hiệu quả, công khai, minh bạch nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Với những hộ “nghèo bền vững” vì lý do khách quan thì kiến nghị có chính sách trợ cấp xã hội, để thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Mường Hoa lần thứ I cũng như mục tiêu chung toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo.

“Niềm vui lớn nhất của người cán bộ là thấy dân no ấm, quê hương khởi sắc. Làm được điều gì có ích cho dân, dù nhỏ cũng là hạnh phúc” - Phó Chủ tịch UBND xã Mường Hoa Đinh Sơn Tùng chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND xã Mường Hoa Đinh Sơn Tùng là một trong những điển hình được biểu dương tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I.

Với những thành tích xuất sắc, anh Đinh Sơn Tùng đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và vinh dự là một trong những điển hình được biểu dương tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I.

Cẩm Lệ