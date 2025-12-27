Thời tiết ngày 27/12: Không khí lạnh duy trì, Bắc Bộ rét đậm rét hại, biển động mạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/12, thời tiết trên cả nước tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, khiến nhiều khu vực duy trì trạng thái rét, kèm theo mưa rào và gió mạnh trên biển.

Theo dự báo, trong ngày, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm một số khu vực xuất hiện sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng.

Riêng khu vực Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ban ngày nắng ráo. Nhiệt độ phổ biến ở mức thấp, trời rét; vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Đáng lưu ý, tại các khu vực vùng núi cao của Bắc Bộ, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối, có thể ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi.

Tại khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh, thời tiết trong ngày có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ thấp kéo dài. Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi xuất hiện dông. Phía Bắc của khu vực này tiếp tục duy trì trạng thái trời rét.

Bắc Bộ trời rét, nhiệt độ thấp kéo dài.

Các khu vực còn lại trên cả nước chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Trong các đợt mưa dông, cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên biển, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp do gió Đông Bắc mạnh. Hiện tại, khu vực phía Đông Bắc Biển Đông đã ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8. Tại trạm Lý Sơn, gió Đông Bắc mạnh cấp 6; trạm Phú Quý và khu vực biển Trường Sa có gió giật cấp 7; trạm Huyền Trân ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 6–7, giật cấp 8.

Dự báo trong ngày và đêm 27/12, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao từ 3,0 đến 5,0 m, ban đêm gió có xu hướng giảm dần. Khu vực Giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8; biển động mạnh, sóng cao từ 3,0 đến 5,0 m. Vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Đắk Lắk đến Cà Mau, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao từ 3,0 đến 5,0 m.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 27/12, vùng biển phía Nam khu vực Giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6–7.

Cảnh báo trong ngày 28/12, gió Đông Bắc trên nhiều vùng biển vẫn duy trì ở mức mạnh, biển động; từ đêm 28/12 gió có xu hướng giảm dần. Các cơ quan chức năng khuyến cáo ngư dân, tàu thuyền hoạt động trên biển cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động phòng tránh để đảm bảo an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ C

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C; vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất Phía Bắc 19-21 độ C, phía Nam 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 23-26 độ C; phía Nam 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

