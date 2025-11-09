Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Bình Phú

{title}
Ngày 9/11, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Pháp luật Việt Nam với Nhân dân khu 8 Tiên Du, xã Bình Phú. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương và các đại biểu tặng hoa chúc mừng khu 8 Tiên Du.
Khu 8 Tiên Du có 134 hộ, 534 nhân khẩu. Năm 2025, Ban công tác Mặt trận khu đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, vận động Nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự. Thu nhập bình quân đầu người của khu đạt trên 52 triệu đồng; số hộ khá, giàu chiếm 75%; không còn hộ nghèo, không còn nhà tạm, nhà dột nát. Năm 2025, có 96,3% hộ đạt gia đình văn hoá. Hạ tầng giao thông tiếp tục được quan tâm xây dựng, 100% tuyến đường trong khu đã được bê tông hóa. Công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm, an ninh trật tự được đảm bảo.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương tặng quà cho các hộ hoàn cảnh khó khăn khu 8 Tiên Du.
Lãnh đạo Sở Tư pháp tặng quà cho Nhân dân khu 8 Tiên Du.
Lãnh đạo xã Bình Phú tặng hoa chúc mừng Nhân dân khu 8 Tiên Du.
Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả cán bộ và Nhân dân khu 8 Tiên Du đã đạt được trong năm qua, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận và toàn thể Nhân dân tích cực tuyên truyền về chuyển đổi số, đẩy mạnh Phong trào “Bình dân học vụ số"; lồng ghép với thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương. Tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời, tiếp tục tìm hiểu, tuân thủ pháp luật; tích cực tham gia giám sát việc thực thi pháp luật và đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật.
Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương đề nghị cấp ủy, chính quyền, chi bộ và khu dân cư nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và tăng tính chủ động. Tập trung sắp xếp, tổ chức lại khu dân cư khoa học, hợp lý; công tác kiện toàn tổ chức, sắp xếp cán bộ cần lựa chọn những cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, gần dân, vì dân... Cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động có hiệu quả.
Tiết mục văn nghệ do Nhân dân khu 8 Tiên Du biểu diễn chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết.
Nhân dịp này, khu 8 Tiên Du và 10 hộ hoàn cảnh khó khăn được nhận quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ tỉnh và Sở Tư pháp.
