Phòng giao dịch NHCSXH Đà Bắc: Đưa vốn đến tay người nghèo

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc triển khai nguồn vốn tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong thời gian qua, nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Phòng Giao dịch NHCSXH Đà Bắc đã tiếp cận tới hầu hết các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong huyện góp phần giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Gia đình chị Đinh Thị Quyết, xóm Đầm Phế, xã Đức Nhàn là hộ cận nghèo đã nhiều năm sống chủ yếu bằng nghề làm nông với thu nhập bấp bênh. Trước đây, do thiếu vốn và kinh nghiệm, cuộc sống gia đình chị luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau. Năm 2022, nhờ chính sách vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, chị Quyết được vay 60 triệu đồng từ chương trình hộ cận nghèo để đầu tư nuôi bò sinh sản và trồng rừng. Sau hai năm, đàn bò của gia đình đã phát triển lên 5 con, mang lại thu nhập ổn định. Nhờ nguồn thu này, gia đình chị không những đủ trang trải cuộc sống mà còn có điều kiện cho con cái học hành đầy đủ. Năm 2023, gia đình chị Quyết vay thêm 20 triệu đồng chương trình nước sạch đầu tư xây dựng bể nước và công trình vệ sinh nâng cao chất lượng cuộc sống. Gia đình chị thực hiện trả lãi hàng tháng đầy đủ và còn tham gia gửi tiết kiệm qua tổ vay vốn. Câu chuyện của chị Quyết là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của chính sách tín dụng ưu đãi trong việc hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo vươn lên, cải thiện cuộc sống.

Từ vốn vay ưu đãi, người dân xã Đà Bắc đầu tư trồng cây ăn quả đem lại hiệu quả kinh tế

Để hoạt động cho vay vốn đạt hiệu quả cao, trong quá trình triển khai chính sách tín dụng ưu đãi, NHCSXH Đà Bắc đã thông qua hoạt động ủy thác vay vốn với 4 tổ chức hội, đoàn thể là: Hội Nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên. Hiện, Phòng giao dịch NHCSXH Đà Bắc thực hiện 17 chương trình tín dụng chính sách hoạt động cho vay, thu nợ chủ yếu diễn ra tại 17 điểm giao dịch tại 6 xã. Duy trì hiệu quả hoạt động của 242 tổ tiết kiệm và vay vốn do các tổ chức hội, đoàn thể quản lý ở cơ sở để giúp người dân tiếp cận với nguồn vốn dễ dàng hơn. Các tổ tiết kiệm và vay vốn thực sự phát huy được vai trò trong việc ủy thác và quản lý vốn tín dụng chính sách tại địa bàn các xóm, khu dân cư đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận với nguồn vốn vay được thuận lợi và kịp thời. Đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt trên 681.709 triệu đồng với 10.386 hộ còn dư nợ, trong đó chương trình cho vay hộ nghèo có dư nợ cao nhất hơn 222 tỷ đồng với 3.549 hộ vay, chương trình cho vay hộ cận nghèo có dư nợ trên 155 tỷ đồng với 2.536 hộ vay, chương trình cho vay NS&VSMT có dư nợ trên 70 tỷ đồng với 3.117 hộ vay...

Nguồn vốn cho vay đều bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục đích, triệt để sử dụng nguồn vốn. Hệ số sử dụng vốn không ngừng được nâng cao, nợ quá hạn thấp chiếm tỷ lệ 0,05% tổng dư nợ; huy động tiết kiệm đạt gần 13 tỷ đồng.

Cán bộ tín dụng Phòng giao dịch NHCSXH Đà Bắc giải ngân vốn ưu đãi cho hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình

Ông Nguyễn Bình Nam, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Đà Bắc cho biết: Có được vốn đã khó, nhưng để đồng vốn sinh lời lại càng khó hơn, nhất là đối với các hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số. Do đó, Phòng giao dịch NHCSXH Đà Bắc không chỉ giải ngân cho vay mà còn tư vấn, hỗ trợ các hộ sử dụng vốn vay hiệu quả, đúng mục đích. Tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức phổ biến, hướng dẫn các hộ vay áp dụng KHKT vào sản xuất, kinh doanh, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp từng bước phát huy hiệu quả nguồn vốn, nâng cao thu nhập cho người dân. Cùng với đó, NHCSXH Đà Bắc cũng tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi tại các địa phương, các tổ tiết kiệm và vay vốn, hộ vay vốn, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác; quy trình, chế độ nghiệp vụ, bảo đảm vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, phát huy hiệu quả sử dụng vốn theo đúng mục tiêu chương trình tín dụng đặt ra. Thông qua các tổ ủy thác cho vay, các chính sách tín dụng ưu đãi được tuyên truyền, thực hiện một cách dân chủ, công khai, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và những đối tượng chính sách khác có cơ hội tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước.

Cán bộ tín dụng kiểm tra sổ vay vốn hộ vay xã Quy Đức

Có thể khẳng định, các chương trình tín dụng ưu đãi mà NHCSXH Đà Bắc triển khai trong thời gian qua đã và đang phát huy được hiệu quả tích cực, có tác động mạnh mẽ đến đời sống người nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn, tạo điều kiện để họ cải thiện, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3-4%/năm trên địa bàn các xã.

Đinh Thắng