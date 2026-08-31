Phóng sự - Ghi chép

Những “đầu tàu” ở Mỹ Á
2026-08-29 08:15:00
baophutho.vn Từ trung tâm xã Thu Cúc, vượt hàng chục cây số đường đèo dốc, chúng tôi đến thôn Mỹ Á khi nắng chiều đổ xuống những vạt rừng xanh ngút ngàn. Ở...
baophutho.vn Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên khắp các tuyến phố, làng quê. Từ trung tâm đô thị đến những bản làng vùng sâu, vùng xa, sắc đỏ hiện diện trong từng con đường, góc phố, mang theo niềm tự hào và tình yêu quê hương, đất nước. Trong không khí rộn ràng của những ngày mùa thu lịch sử, mỗi lá cờ như một lời nhắc nhớ về chặng đường đấu tranh giành độc lập, đồng thời khơi dậy niềm tin, niềm tự hào và khát vọng vươn mình mạnh mẽ của quê hương Đất Tổ trên hành trình đổi mới.
baophutho.vn Từ trung tâm xã Thu Cúc, vượt hàng chục cây số đường đèo dốc, chúng tôi đến thôn Mỹ Á khi nắng chiều đổ xuống những vạt rừng xanh ngút ngàn. Ở...
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