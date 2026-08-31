Phóng sự - Ghi chép
Đất Tổ rực sắc đỏ mừng Quốc khánh

Đất Tổ rực sắc đỏ mừng Quốc khánh

baophutho.vn Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên khắp các tuyến phố, làng quê. Từ trung tâm đô thị đến những bản làng vùng sâu, vùng xa, sắc đỏ hiện diện trong từng con đường, góc phố, mang theo niềm tự hào và tình yêu quê hương, đất nước. Trong không khí rộn ràng của những ngày mùa thu lịch sử, mỗi lá cờ như một lời nhắc nhớ về chặng đường đấu tranh giành độc lập, đồng thời khơi dậy niềm tin, niềm tự hào và khát vọng vươn mình mạnh mẽ của quê hương Đất Tổ trên hành trình đổi mới.

Những “đầu tàu” ở Mỹ Á

Những “đầu tàu” ở Mỹ Á
2026-08-29 08:15:00

baophutho.vn Từ trung tâm xã Thu Cúc, vượt hàng chục cây số đường đèo dốc, chúng tôi đến thôn Mỹ Á khi nắng chiều đổ xuống những vạt rừng xanh ngút ngàn. Ở...

Xã, phường mới - cách làm mới

Xã, phường mới - cách làm mới
2026-08-25 09:08:00

baophutho.vn Hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sự thay đổi ở cấp cơ sở không chỉ được nhìn thấy qua những địa giới hành chính mới...

Điền chủ xóm khai hoang

Điền chủ xóm khai hoang
2026-08-24 13:34:00

baophutho.vn Gần 5 thập niên trước, thôn 23 Hoàng Xá, xã Tu Vũ còn là vùng đất hoang hóa. Những người đầu tiên tìm đến đã phát cây, mở đất, dựng nhà, sinh...

Neo mình bên dòng Đà Giang

Neo mình bên dòng Đà Giang
2026-08-23 16:09:00

baophutho.vn Dưới chân cầu Thống Nhất (thuộc phường Hòa Bình), nơi dòng Đà Giang rời khỏi hồ thủy điện Hòa Bình để xuôi về hạ lưu, có một xóm nhỏ mà cuộc...

Công dân số trên bản Mường

Công dân số trên bản Mường
2026-08-22 06:46:00

baophutho.vn Cách trung tâm xã hơn chục cây số, nằm lọt giữa những dãy núi sừng sững che khuất tầm mắt, thôn Phú Lương có 162 nóc nhà của đồng bào dân tộc...

Tuổi giời ở... “cõi tiên”

Tuổi giời ở... “cõi tiên”
2026-08-20 07:34:00

baophutho.vn Ở xã Vân Sơn, có những người đã đi qua một thế kỷ mà vẫn không muốn để con cháu sống thay mình. 102 tuổi, cụ Đinh Thị Nhẩm ở thôn Hày vẫn tự...

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Đền Hùng
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