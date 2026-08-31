Phóng sự - Ghi chép

Những “đầu tàu” ở Mỹ Á

2026-08-29 08:15:00 baophutho.vn Từ trung tâm xã Thu Cúc, vượt hàng chục cây số đường đèo dốc, chúng tôi đến thôn Mỹ Á khi nắng chiều đổ xuống những vạt rừng xanh ngút ngàn. Ở...

Serena Resort Kim Bôi - “Ốc đảo xanh” giữa núi rừng

2026-08-27 11:16:00 baophutho.vn Nằm yên bình bên dòng sông Bôi thơ mộng, được bao bọc bởi những dãy núi trùng điệp, Serena Resort Kim Bôi (xã Hợp Kim) là một trong những điểm...

Xã, phường mới - cách làm mới

2026-08-25 09:08:00 baophutho.vn Hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sự thay đổi ở cấp cơ sở không chỉ được nhìn thấy qua những địa giới hành chính mới...

Điền chủ xóm khai hoang

2026-08-24 13:34:00 baophutho.vn Gần 5 thập niên trước, thôn 23 Hoàng Xá, xã Tu Vũ còn là vùng đất hoang hóa. Những người đầu tiên tìm đến đã phát cây, mở đất, dựng nhà, sinh...

Neo mình bên dòng Đà Giang

2026-08-23 16:09:00 baophutho.vn Dưới chân cầu Thống Nhất (thuộc phường Hòa Bình), nơi dòng Đà Giang rời khỏi hồ thủy điện Hòa Bình để xuôi về hạ lưu, có một xóm nhỏ mà cuộc...

Công dân số trên bản Mường

2026-08-22 06:46:00 baophutho.vn Cách trung tâm xã hơn chục cây số, nằm lọt giữa những dãy núi sừng sững che khuất tầm mắt, thôn Phú Lương có 162 nóc nhà của đồng bào dân tộc...

Tuổi giời ở... “cõi tiên”

2026-08-20 07:34:00 baophutho.vn Ở xã Vân Sơn, có những người đã đi qua một thế kỷ mà vẫn không muốn để con cháu sống thay mình. 102 tuổi, cụ Đinh Thị Nhẩm ở thôn Hày vẫn tự...

Khi dòng vốn của Đảng bén rễ vùng khó khăn - Kỳ 3: Bản Mường sang...

2026-08-18 08:58:00 baophutho.vn Trở lại vùng cao hôm nay mới cảm nhận hết sự “thay da đổi thịt” của đại ngàn. Con đường lầy lội, gập ghềnh năm xưa nay đã được thay thế bằng...

Khi dòng vốn của Đảng bén rễ vùng khó khăn - Kỳ 2: Những đảng...

2026-08-17 08:19:00 baophutho.vn Để dòng vốn chính sách "gõ cửa" từng nhà và đơm hoa kết trái, không thể không nhắc đến những bước chân không mỏi của các “chiến sĩ” trên mặt...