Phong trào thi đua yêu nước ở Đất Tổ anh hùng

Với tinh thần “càng khó khăn thì càng phải thi đua”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đã biến ngọn lửa thi đua yêu nước thành động lực mạnh mẽ, tạo nên những bước đột phá toàn diện trên mọi lĩnh vực. Các phong trào thi đua không chỉ là khẩu hiệu mà đã thực sự thấm sâu vào từng lĩnh vực của đời sống, khơi dậy nội lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đưa vùng Đất Tổ vững bước trên con đường đổi mới và phát triển, để lại những dấu ấn sâu đậm trong giai đoạn 2020 - 2025.

Chị Vũ Thị Lệ Thủy giới thiệu mô hình trải nghiệm vườn cam

Một trong những tấm gương tiêu biểu là chị Vũ Thị Lệ Thủy (SN 1983) – Giám đốc HTX 3T Farm, người khởi xướng mô hình nông nghiệp sạch gắn với trách nhiệm xã hội. Từ nhóm sản xuất cây có múi (2016), chị đã thành lập HTX 3T Farm (2018), xây dựng vùng cam Cao Phong đạt chuẩn VietGAP, OCOP 4 sao, mở rộng chế biến mứt cam, trà detox, rượu cam, bột cam.

Với 20 ha cam, 15 thành viên, doanh thu gần 2 tỷ đồng/năm, HTX đã khẳng định vị thế trên thị trường, đưa cam Cao Phong vươn tầm quốc tế, góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh, bền vững. Đây là một trong hàng nghìn tấm gương điển hình lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước trên quê hương Đất Tổ.

Giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh đã vận dụng sáng tạo Chỉ thị 34 và 41 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Các phong trào được triển khai đồng bộ, lan tỏa từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến vùng sâu, vùng xa. Nội dung và phương pháp tổ chức được đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân, công nhân, người lao động làm trung tâm để cổ vũ, động viên và khen thưởng.

Cách làm này đã tạo luồng sinh khí mới, huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội. Từ các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp đến mọi tầng lớp nhân dân đều đồng lòng vượt khó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Quy mô kinh tế tăng nhanh, cơ cấu chuyển dịch tích cực, môi trường đầu tư cải thiện rõ rệt; diện mạo từ đô thị đến nông thôn đổi thay; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân không ngừng nâng cao.

Phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” trở thành cuộc vận động sôi nổi và sâu rộng nhất. Không còn là nhiệm vụ của riêng cấp ủy, chính quyền, phong trào đã thực sự đi vào lòng dân. Đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa, nhà văn hóa khang trang, môi trường sống xanh - sạch - đẹp. Dự kiến đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 73/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 6 xã đạt chuẩn nâng cao, kiểu mẫu – những con số khẳng định chất lượng sống nông thôn ngày càng cải thiện.

Song song với đó, phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” để lại dấu ấn nhân văn sâu sắc. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, Phú Thọ đã xóa 10.801 căn nhà tạm, đạt 100% kế hoạch. Hàng chục nghìn hộ nghèo có mái ấm mới, kiên cố và ấm áp tình người. Thành tích này đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của tỉnh vì người nghèo.

Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” cũng lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vật chất, phong trào còn khơi dậy ý chí tự lực, tinh thần sáng tạo trong mỗi người dân. Các chính sách an sinh, giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ, đưa tỷ lệ hộ nghèo năm 2025 giảm còn khoảng 2,75%.

Nhận thức rõ tri thức và công nghệ là động lực phát triển, tỉnh tích cực hưởng ứng các phong trào “Xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời” và “Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số”. Ngành Giáo dục đạt nhiều kết quả ấn tượng: Kỳ thi HSG quốc gia năm 2025 có 78/98 thí sinh đoạt giải, xếp thứ 11 toàn quốc; một học sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Công cuộc chuyển đổi số được đẩy mạnh, nâng cao kỹ năng số cho người dân, thúc đẩy xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, trách nhiệm. Chỉ số PAPI năm 2025 của tỉnh ước xếp thứ 15/34 tỉnh, thành phố, thể hiện cho nỗ lực cải cách hành chính.

UBND tỉnh chủ động phát động nhiều phong trào thi đua riêng, phù hợp đặc thù địa phương. Các phong trào “Lao động giỏi”, “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật” khích lệ doanh nghiệp vượt khó, đổi mới sản xuất, nâng cao năng suất. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020 - 2025 đạt 7,5%, cao hơn mức bình quân cả nước. Quy mô kinh tế năm 2025 ước 390 nghìn tỷ đồng, gấp 1,56 lần so với 2020; GRDP bình quân đầu người đạt 105,2 triệu đồng; thu ngân sách đạt kết quả khả quan.

Trong y tế, phong trào “Lương y như từ mẫu” giúp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, với 94,8% trạm y tế xã có bác sĩ. Văn hóa, thể thao với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã bảo tồn giá trị văn hóa Đất Tổ, đồng thời tổ chức thành công nhiều sự kiện thể thao lớn. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững, thế trận toàn dân ngày càng vững chắc.

Từ các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã xuất hiện – những “bông hoa đẹp” tượng trưng cho tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm. Giai đoạn 2020 - 2025, toàn tỉnh có gần 1.800 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước và hơn 30.000 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh.

Những phần thưởng cao quý là sự ghi nhận xứng đáng, là niềm tự hào và cũng là động lực để Phú Thọ tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH, xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lê Chung