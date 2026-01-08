Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Hùng Vương lần thứ VII

Sáng 8/1, Hội Sinh viên Trường Đại học Hùng Vương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2028.

Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Hùng Vương nhiệm kỳ 2025 - 2028 ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ 2023 - 2025, Hội Sinh viên Trường Đại học Hùng Vương đã đạt được nhiều thành tích; nhiều chỉ tiêu cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức; chất lượng tổ chức các phong trào được duy trì, đảm bảo. Nhiều hoạt động thu hút đông đảo sinh viên tham gia như: các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nghiên cứu khoa học, tình nguyện... Trong đó, phong trào “Sinh viên 5 tốt” được triển khai sâu rộng với 1.582 sinh viên đăng ký, có 350 sinh viên đạt danh hiệu cấp trường, 29 sinh viên đạt cấp tỉnh và 1 sinh viên được trao Giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp Trung ương. Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên phát triển mạnh với 211 đề tài nghiên cứu khoa học được thực hiện trong nhiệm kỳ; 8 đề tài, ý tưởng tham gia các giải thưởng, cuộc thi cấp Bộ và Trung ương, nhiều đề tài được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn...

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Với khẩu hiệu hành động “Sinh viên Trường Đại học Hùng Vương bản lĩnh, tiên phong, sáng tạo, hội nhập”, nhiệm kỳ 2025 - 2028, Hội Sinh viên Trường Đại học Hùng Vương tiếp tục bồi dưỡng, góp phần xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, cần cù, sáng tạo. Cổ vũ thanh niên thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, công nghệ hiện đại; phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức, hiệu quả hoạt động của Hội Sinh viên...

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Đại hội đã đề ra 8 chỉ tiêu cơ bản và các giải pháp nhằm kêu gọi toàn thể sinh viên tích cực thi đua lập thành tích cao nhất trong học tập, rèn luyện, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và uy tín của nhà trường.

Lê Hoàng