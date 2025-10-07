Phong trào thi đua yêu nước trên quê hương Đất Tổ

Với tinh thần “càng khó khăn thì càng phải thi đua”, phong trào thi đua yêu nước trên quê hương Đất Tổ lan tỏa ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, biến thách thức thành cơ hội, biến ý chí thành hành động, tạo nên những bước đột phá toàn diện, đưa Phú Thọ vững bước trên con đường đổi mới và phát triển trong giai đoạn 2020 - 2025.

Cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh thi đua thực hiện văn hóa công sở, xây dựng một nền hành chính vì dân phục vụ.

Giai đoạn 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vận dụng sáng tạo Chỉ thị số 34 và Chỉ thị số 41 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, phát động các phong trào thi đua yêu nước một cách đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Điểm nhấn nổi bật trong giai đoạn này là sự đổi mới mạnh mẽ về phương pháp tổ chức, đưa phong trào thực sự hướng về cơ sở, lấy người dân, công nhân, người lao động trực tiếp làm trung tâm để cổ vũ, động viên. Cách làm này tạo ra một luồng sinh khí mới, huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, lan tỏa sâu rộng từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi lên các xã vùng sâu, vùng xa.

Qua các phong trào thi đua, diện mạo của vùng đất trung du miền núi đã thay đổi mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu huy động mọi nguồn lực, khai thác lợi thế để cải thiện dân sinh. Nhiều dự án, công trình trọng điểm được tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ. Điển hình là Dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới trên Quốc lộ 32C. Được xây dựng theo Lệnh công trình khẩn cấp, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự vào cuộc của các cấp, các ngành, công trình đã hoàn thành chỉ trong 9 tháng, rút ngắn 3 tháng so với hợp đồng- một kỳ tích của ý chí và quyết tâm. Thành công đó đã tạo ra “cú hích” mạnh mẽ để Phú Thọ tự tin triển khai hàng loạt dự án giao thông chiến lược khác. Tỉnh đang tập trung hình thành hành lang giao thông Nội Bài – Việt Trì – Vĩnh Yên – Hòa Bình, tạo trục động lực kết nối Phú Thọ với Thủ đô Hà Nội, trung tâm công nghiệp Vĩnh Phúc và không gian du lịch Hòa Bình. Các tuyến cao tốc đi qua địa bàn như Nội Bài – Lào Cai, Tuyên Quang – Phú Thọ đang được hoàn thiện; các tuyến quốc lộ huyết mạch như QL2, QL32 và đường Hồ Chí Minh được nâng cấp; hệ thống đường sắt Yên Viên – Lào Cai được định hướng phát triển thành đường sắt đôi. Tầm nhìn chiến lược này không chỉ dừng lại ở việc kết nối nội tỉnh mà còn đưa Phú Thọ trở thành một trung tâm trung chuyển và nghỉ dưỡng quan trọng trên trục hành lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, khai thác tối đa tiềm năng, đưa Phú Thọ trở thành một trung tâm kết nối năng động của cả vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Nếu những công trình hạ tầng mang tầm vóc thế kỷ đang định hình một Phú Thọ hiện đại, năng động, thì các phong trào thi đua hướng về cơ sở lại đang tạo nên một cuộc “thay da đổi thịt” toàn diện cho khu vực nông thôn, nâng cao chất lượng sống của người dân một cách thực chất. Phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)” đã trở thành một cuộc vận động lớn, sôi nổi và sâu rộng nhất, không còn là nhiệm vụ của riêng cấp ủy, chính quyền mà đã thực sự đi vào lòng dân. Từ sự đồng thuận đó, đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa, nhà văn hóa được xây dựng khang trang, môi trường sống ngày càng xanh - sạch - đẹp. Những con số biết nói đã khẳng định thành quả, dự kiến đến cuối năm 2025, toàn tỉnh sẽ có 73/133 xã đạt chuẩn NTM và 6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Triển khai phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025”, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của cộng đồng, Phú Thọ đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu, xóa 10.801 căn nhà tạm, nhà dột nát, đạt 100% kế hoạch. Hàng chục ngàn người dân nghèo đã được an cư trong những ngôi nhà mới kiên cố, ấm áp nghĩa tình. Thành quả ấn tượng này đã được Chủ tịch nước ghi nhận và tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba – một sự vinh danh xứng đáng cho nỗ lực không mệt mỏi vì người nghèo của tỉnh. Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” được thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội và chương trình giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh năm 2025 ước chỉ còn khoảng 2,75%.

Nhận thức rõ con người là trung tâm của sự phát triển, Phú Thọ đã hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua trong lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ và cải cách hành chính. Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời” và “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” đã tạo ra những đột phá mới. Ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục gặt hái nhiều thành công rực rỡ, duy trì vị thế top đầu cả nước cả về chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn. Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT ghi nhận kết quả cao nhất từ trước đến nay với 78/98 học sinh đoạt giải, xếp thứ 11 toàn quốc. Đặc biệt, trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, tỉnh vinh dự có 1/9 học sinh toàn quốc đạt điểm tuyệt đối 30/30. Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025 góp phần xây dựng một nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm. Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2025 của tỉnh ước xếp thứ 15/34 tỉnh, thành phố là minh chứng rõ nét cho nỗ lực củng cố niềm tin của Nhân dân.

Các phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” đã khích lệ cộng đồng doanh nghiệp Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà vượt khó, phát triển sản xuất.

Không chỉ hưởng ứng các phong trào do Trung ương phát động, UBND tỉnh còn chủ động tổ chức nhiều phong trào thi đua riêng, phù hợp với đặc thù địa phương, khơi dậy tiềm năng trên mọi lĩnh vực. Các phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật” đã khích lệ cộng đồng doanh nghiệp vượt khó, đổi mới sản xuất, làm nên những con số tăng trưởng ấn tượng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt 7,5%; quy mô kinh tế năm 2025 dự kiến đạt 390 nghìn tỷ đồng, gấp 1,56 lần so với năm 2020; GRDP bình quân đầu người ước đạt 105,2 triệu đồng. Trên các lĩnh vực khác, thi đua cũng trở thành động lực then chốt cho sự phát triển. Ngành Y tế với phong trào “Lương y như từ mẫu” đã không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Lĩnh vực văn hóa với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Đất Tổ. An ninh, quốc phòng được giữ vững, tạo môi trường ổn định cho phát triển...

Từ các phong trào thi đua sôi nổi đó đã xuất hiện những tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, những tấm gương điển hình tiên tiến. Giai đoạn 2020 - 2025, toàn tỉnh có gần 1.800 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước và hơn 30.000 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh... tạo khí thế thi đua sôi nổi, tạo động lực cho các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT- XH trên địa bàn.

Hương Lan