Phú Mỹ chuyển mình từ nông nghiệp hàng hóa

Về Phú Mỹ những ngày đầu tháng Tám này, dễ dàng cảm nhận những đổi thay trong từng khu dân cư. Từ tuyến đường liên thôn mới đổ bê tông thẳng tắp, đến những cánh đồng lúa, cây màu được canh tác quy củ, Phú Mỹ đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng nông nghiệp hiện đại. Để có những tín hiệu khởi sắc đó, xã đang từng bước nâng cấp hạ tầng và tái cấu trúc ngành nông nghiệp.

Xã Phú Mỹ tập trung phát triển hạ tầng giao thông, tạo động lực cho kinh tế - xã hội phát triển, nhất là sản xuất nông nghiệp hàng hoá.

Sau khi sáp nhập 3 xã Liên Hoa, Lệ Mỹ và Phú Mỹ, xã Phú Mỹ mới có diện tích lớn và dân số đông. Quy mô mở rộng, đồng nghĩa với nhiều tiềm năng hơn để phát triển, nhưng cũng đặt ra áp lực không nhỏ về quản lý, quy hoạch và huy động nguồn lực đầu tư. Trước yêu cầu đó, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Phú Mỹ đã xác định khâu đột phá chiến lược: Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng; tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, lấy đó làm nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội toàn diện.

Thực tế, tư duy phát triển mới này không đến từ lý thuyết mà được đúc kết qua chính những chặng đường đổi thay của Phú Mỹ trong thời gian qua. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, toàn xã đã huy động được trên 1.600 tỷ đồng vốn đầu tư xã hội. Nhiều công trình trọng điểm về giao thông, thủy lợi, trường học, nhà văn hóa... được triển khai, góp phần hình thành hệ thống hạ tầng ngày càng khang trang, đồng bộ. Các tuyến đường liên thôn, nội đồng được bê tông hóa, không chỉ phục vụ giao thông nông thôn mà còn tạo động lực trực tiếp cho phát triển vùng sản xuất tập trung.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ chia sẻ: “Chúng tôi xác định hạ tầng không chỉ là điều kiện mà còn là động lực then chốt. Mỗi tuyến đường được mở ra là một cánh cửa phát triển, giúp nông sản hàng hoá ra thị trường, giúp người dân tiếp cận cơ hội mới. Việc lựa chọn hạ tầng làm khâu đột phá là bước đi chiến lược để tạo nền tảng phát triển lâu dài, bền vững”.

Song hành với hạ tầng, lĩnh vực nông nghiệp có những chuyển động tích cực. Phú Mỹ bước đầu hình thành các mô hình sản xuất theo hướng hàng hóa như: Trồng bưởi Tam Hồng theo tiêu chuẩn VietGAP, trồng cam ly Mộc Châu, cây giang lấy lá xuất khẩu, dứa không gai, cây ớt theo mô hình liên kết chuỗi. Một số mô hình chăn nuôi, thủy sản cho thu nhập cao như gà đồi Lệ Mỹ, lươn, cá lăng, ốc thương phẩm... đã khẳng định hiệu quả, bước đầu xây dựng thương hiệu riêng cho địa phương.

Tuy nhiên, những thành quả đó vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm, chưa hình thành được những vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn. Diện tích chuyển đổi từ cây trồng kém hiệu quả sang trồng hồng Gia Thanh - cây trồng chủ lực có giá trị cao còn hạn chế. Nhiều mô hình nông nghiệp có thu nhập tốt vẫn chỉ dừng lại ở quy mô hộ gia đình, chưa được nhân rộng. Liên kết sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi còn yếu, khó cạnh tranh trên thị trường. Không chỉ vậy, công tác quản lý đất đai tại địa phương còn những tồn tại. Việc đấu giá quyền sử dụng đất chưa đạt kế hoạch đề ra, ảnh hưởng đến nguồn lực đầu tư. Vẫn còn tình trạng ô nhiễm môi trường trong quá trình chăn nuôi.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ cho biết thêm: “Với quyết tâm chuyển mình, trong nhiệm kỳ mới, xã sẽ tiếp tục rà soát, quy hoạch lại vùng sản xuất; khuyến khích tích tụ ruộng đất; đẩy mạnh xây dựng các mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với doanh nghiệp. Mục tiêu không chỉ là sản xuất nông nghiệp đơn thuần mà là làm kinh tế nông nghiệp có giá trị cao”.

Phú Mỹ cũng đã đặt ra những mục tiêu rõ ràng đến năm 2030: Cơ bản hoàn thiện hạ tầng phục vụ sản xuất, giao thông, thủy lợi nội đồng; cơ giới hóa đồng bộ các khâu sản xuất; phát triển ít nhất 2 - 3 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên; mở rộng các vùng trồng trọt, chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP, từng bước ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Đây là những nền tảng quan trọng để xã hướng tới mục tiêu trở thành xã nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn tới.

Song song với phát triển kinh tế, xã tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu lực quản lý, công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Công tác an sinh xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh cũng luôn được quan tâm, thực hiện đồng bộ.

Phú Mỹ hôm nay đang đứng trước những cơ hội phát triển mới, nhưng đồng thời cũng là những thử thách trong quá trình phát triển của địa phương. Sự quyết tâm từ cấp ủy, chính quyền và đồng thuận của người dân sẽ là yếu tố quyết định để xã hiện thực hóa mục tiêu bứt phá. Hạ tầng được hoàn thiện, tư duy sản xuất sẽ được thay đổi, nông nghiệp chuyển hướng sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Tất cả đang tạo ra thế và lực mới để Phú Mỹ tự tin phấn đấu là điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Phú Thọ.

Anh Thơ