Phụ nữ xã Hợp Kim phát huy vai trò nòng cốt trong công tác giảm nghèo

Cùng với các phong trào và hoạt động Hội LHPN, phụ nữ xã Hợp Kim tích cực hưởng ứng, tham gia và triển khai có hiệu quả công tác giảm nghèo, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cơ sở thêu ren xuất khẩu của hội viên Bùi Thị Lòn, xóm Đồi Bổi, xã Hợp Kim tạo việc làm cho hàng trăm lao động nữ.

Năm 2025, mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã Hợp Kim vượt kế hoạch đề ra, trong đó có đóng góp quan trọng của hội viên phụ nữ. Theo đồng chí Bùi Thị Hồng Ngân, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã, toàn Hội có trên 3.200 hội viên phụ nữ, chiếm khoảng 50% lực lượng lao động. Thời gian qua, Hội viên luôn phát huy vai trò nòng cốt trong lao động, sản xuất kinh doanh; chủ động, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; sắp xếp, phân công lao động hợp lý cũng như tận dụng, huy động mọi nguồn vốn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật...

Hiện nay, nhiều chị em đang làm chủ mô hình sản xuất tiểu thủ công nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi đạt giá trị kinh tế cao, giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Tiêu biểu như mô hình thêu ren xuất khẩu của chị Bùi Thị Lòn ở xóm Đồi Bổi đang tạo việc làm cho khoảng 500 chị em, với thu nhập bình quân từ 4 – 5 triệu đồng/người/tháng.

Phụ nữ nghèo xã Hợp Kim được vay vốn tín dụng chính sách đầu tư phát triển trồng trọt, chăn nuôi.

Đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững”, Hội LHPN xã đã rà soát thực trạng và phân loại hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, tìm nguyên nhân và đề ra giải pháp giúp đỡ; vận động chị em phát huy nội lực. Hằng năm, Hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội cấp trên về số hộ nghèo được giúp đỡ thoát nghèo để xây dựng kế hoạch giúp đỡ bằng nhiều hình thức. Hội còn duy trì các hình thức tiết kiệm tại chi, tổ hội như: Nhóm phụ nữ góp vốn xoay vòng, tổ phụ nữ tiết kiệm tín dụng. Đến nay, các nhóm phụ nữ góp vốn xoay vòng đã giúp 30 lượt hội viên khó khăn vay phát triển kinh tế. Trên địa bàn thành lập Câu lạc bộ Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế với 20 thành viên.

Thực hiện Đề án 939 về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”, Hội phối hợp tổ chức 12 lớp dạy nghề, 20 buổi chuyển giao khoa học kỹ thuật, tư vấn và giới thiệu việc làm cho gần 2.200 lượt phụ nữ. Bên cạnh đó, Hội nhận ủy thác, tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội trên 35,3 tỷ đồng cho 729 lượt hộ vay nhằm tạo nguồn vốn giải quyết việc làm, sản xuất kinh doanh, cải thiện nước sạch, phát triển kinh tế cho hội viên.

Câu lạc bộ Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế xã Hợp Kim xây dựng mô hình trồng rau, củ, quả đạt thu nhập từ 160 - 200 triệu đồng/ha.

Giai đoạn 2020 – 2025, Hội có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, trong đó có chỉ tiêu giúp đỡ hộ nghèo cải thiện sinh kế bền vững với 33 hộ thoát nghèo, cận nghèo. Một số chỉ tiêu đóng góp cho công tác giảm nghèo đa chiều, cải thiện các chiều dịch vụ xã hội cơ bản cũng được Hội thực hiện tốt. Hội đã vận động, hỗ trợ 40 hộ đạt tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch”; chủ động lựa chọn nội dung, đăng ký với cấp ủy, chính quyền đảm nhận 8 công trình/phần việc góp sức xây dựng nông thôn mới như: Mô hình đường hoa phụ nữ, hàng cây phụ nữ, đường hoa trên cao, lò đốt rác mini, hỗ trợ hội viên hoàn cảnh khó khăn mua bảo hiểm y tế...

Trong giai đoạn, 95% hội viên phụ nữ toàn xã được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tại 16/23 chi hội duy trì có hiệu quả mô hình “Phụ nữ mua bảo hiểm y tế vì sức khỏe gia đình”. Tổng số người dân tham gia bảo hiểm y tế vượt chỉ tiêu với tỷ lệ trên 97%.

Bùi Minh