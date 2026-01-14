Phú Quý lọt Top 10 điểm đến đáng khám phá hàng đầu Đông Nam Á

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa thông tin, Phú Quý (Bình Thuận cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng) được tờ Khaosod English (Thái Lan) bình chọn là một trong Top 10 điểm đến nguyên sơ, đáng khám phá nhất của Đông Nam Á năm 2026.

Du khách trải nghiệm lặn biển ngắm san hô, chèo sup tại khu vực Bãi Cạn, Phú Quý. (Ảnh: TTXVN)

Trong bối cảnh nhiều điểm nóng du lịch như Bangkok hay Bali đang quá tải khách, danh sách của Khaosod English hướng đến những góc yên tĩnh, nơi vẫn giữ được vẻ hoang sơ, nét bản địa và trải nghiệm khác biệt.

Danh sách trên do đội ngũ chuyên gia của Khaosod khảo sát thực tế và tiến hành bình chọn dựa trên tiêu chí: những điểm đến còn nguyên sơ, khó tiếp cận nhưng mang đậm bản sắc và hơi thở Đông Nam Á.

"Bangkok đã sôi động trở lại, Bali đông nghẹt khách, còn Việt Nam thì “viral” khắp mạng xã hội. Bước sang năm 2026, câu hỏi không còn là đi đâu cho vui, mà là ở đâu bạn có thể lắng nghe chính mình?", tờ Khaosod English đề cập trong bài viết.

Bên cạnh Phú Quý, các địa danh như: Ulu Temburong (Brunei), Nong Khiaw (Lào) hay quần đảo Mergui (Myanmar)... cũng lọt vào bảng xếp hạng này.

Tờ Khaosod English thông tin, thay vì tìm đến những điểm đến đã quá quen thuộc trong khu vực Đông Nam Á, giờ đây, ngày càng nhiều du khách quốc tế có xu hướng tìm kiếm những vùng đất còn hoang sơ, khó tiếp cận và chưa bị du lịch đại trà chi phối.

Theo Khaosod English, Phú Quý là lựa chọn cho những ai muốn lắng nghe chính mình giữa thiên nhiên biển đảo. Bởi bờ biển màu xanh ngọc, địa hình núi non và không khí lộng gió nơi đây mang lại những cảm giác khác hẳn với những điểm đến khác.

Đặc khu Phú Quý nằm cách vùng trung tâm Phan Thiết khoảng 120km về phía đông nam. Nơi đây có đảo chính và nhiều đảo nhỏ như: Hòn Tranh, Hòn Đỏ, Hòn Đá Cao... Du khách thường đi tàu cao tốc từ Phan Thiết để đến đây.

Theo Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam), Phú Quý thu hút khách du lịch trong và ngoài nước nhờ vẻ đẹp hoang sơ, chưa chịu nhiều tác động, được giới chuyên môn khu vực đánh giá cao. Ở đây, biển trong xanh, gió lộng, rất thích hợp cho nhiếp ảnh, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm cuộc sống địa phương.

Không giống với các hòn đảo du lịch sôi động khác trong khu vực, ở Phú Quý, du khách có thể thử sống chậm, tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên.

Thời gian gần đây, tại đảo Phú Quý xuất hiện mô hình du lịch mới là Freediving (lặn ngắm san hô tại Bãi Cạn). Freediving là hình thức lặn biển với số lượng dụng cụ đơn giản bao gồm kính lặn, chân vịt, ống thở... cùng với người hỗ trợ. Môn thể thao này mang đến cho khách du lịch nhiều trải nghiệm mới mẻ khi ghé thăm Phú Quý, thu hút sự quan tâm từ du khách trong và ngoài nước.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, việc Phú Quý lọt vào Top 10 điểm đến đáng khám phá hàng đầu Đông Nam Á không chỉ là cơ hội quảng bá du lịch địa phương mà còn giúp đẩy mạnh hình ảnh những điểm đến bền vững, độc đáo của Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế.

Nguồn nhandan.vn