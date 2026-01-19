Phú Quý và Nha Trang là điểm đến đẹp nhất ven Biển Đông

Theo truyền thông Pháp, Phú Quý có nhịp sống chậm, du lịch gắn với tĩnh lặng và gần gũi thiên nhiên, trong khi Nha Trang kết hợp rõ nét giữa không gian đô thị ven biển sôi động và môi trường biển đảo.

Trải dài từ Đông Nam Á đến cực Nam Trung Quốc, Biển Đông hình thành một không gian du lịch biển phong phú, nơi các đảo xa bờ, đô thị ven biển và những vùng biển giàu giá trị sinh thái cùng hiện diện.

Trong bức tranh chung đó, Việt Nam được chuyên trang hàng hải- du thuyền- thời tiết biển figaronautisme.meteoconsult.fr của Pháp lựa chọn giới thiệu với 2 địa danh tiêu biểu là đảo Phú Quý và thành phố Nha Trang, đại diện cho hai sắc thái khác nhau nhưng bổ sung cho nhau của du lịch biển.

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, trong bài đăng ngày 18/1, figaronautisme.meteoconsult.fr đánh giá Phú Quý - nằm ở ngoài khơi phía Nam Việt Nam - là một trong những hòn đảo còn giữ được vị thế khá kín đáo trên bản đồ du lịch Biển Đông.

Việc tiếp cận chủ yếu bằng đường biển, cùng với hạ tầng và dịch vụ ở mức khiêm tốn, khiến Phú Quý trong thời gian dài ít chịu tác động của du lịch đại trà. Ngay cả hiện nay, hòn đảo này vẫn chủ yếu thu hút những du khách chấp nhận sự giản dị để đổi lấy không gian biển đảo còn tương đối nguyên vẹn.

Bài viết giới thiệu về đảo Phú Quý đăng tải trên trang figaronautisme.meteoconsult.fr

Cảnh quan Phú Quý mang đậm dấu ấn địa chất với các vách đá núi lửa, bờ biển gồ ghề và những vịnh nhỏ có làn nước trong xanh. Đời sống địa phương hiện diện rõ nét, gắn với nghề cá và các hoạt động hàng hải truyền thống.

Các bãi biển trên đảo hầu như chưa được khai thác theo hướng thương mại, song lại tạo điều kiện thuận lợi cho những trải nghiệm giản dị như tắm biển, khám phá đường bờ biển và lặn ngắm san hô gần bờ.

Theo đánh giá của chuyên trang figaronautisme.meteoconsult.fr, Phú Quý gợi lên hình ảnh một điểm đến của nhịp sống chậm, nơi du lịch gắn với sự tĩnh lặng và gần gũi thiên nhiên.

Trái với nét trầm lắng của Phú Quý, Nha Trang - thành phố ven biển miền Trung Việt Nam - lại thể hiện một cách tiếp cận khác đối với du lịch biển. Thành phố nằm bên một vịnh biển rộng, được bao quanh bởi nhiều đảo nhỏ có thể tiếp cận dễ dàng bằng đường thủy, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động nghỉ dưỡng và vui chơi trên biển. Nhờ đó, Nha Trang từ lâu được xem là một trong những cửa ngõ quan trọng để khám phá Biển Đông từ phía Việt Nam.

Theo figaronautisme.meteoconsult.fr, Nha Trang kết hợp rõ nét giữa không gian đô thị ven biển sôi động và môi trường biển đảo. Trong khi dải bờ biển trung tâm duy trì nhịp sống nhộn nhịp, các đảo trong vịnh mang lại những không gian tách biệt hơn, với bãi biển được che chắn, rạn san hô nông và tầm nhìn rộng ra toàn vịnh. Sự song hành này tạo nên sức hút bền bỉ cho Nha Trang trong dòng chảy du lịch biển khu vực.

Từ hai địa danh tiêu biểu của Việt Nam, chuyên trang của Pháp mở rộng bức tranh du lịch Biển Đông sang các điểm đến khác trong khu vực. Ngoài khơi Campuchia, Koh Rong được biết đến với những bãi cát dài, rừng rậm nội đảo và làn nước trong.

Tại Philippines, quần đảo Palawan gây ấn tượng bởi các khối đá vôi, đầm phá xanh và hệ sinh thái biển phong phú. Ngoài khơi đảo Borneo của Malaysia, Gaya Island nổi bật với sự kết hợp giữa rừng nhiệt đới và các rạn san hô được bảo vệ.

Qua cách lựa chọn và giới thiệu các điểm đến, figaronautisme.meteoconsult.fr cho thấy Biển Đông là một không gian du lịch biển đa dạng, nơi mỗi quốc gia mang đến những sắc thái riêng. Trong tổng thể đó, Phú Quý và Nha Trang được đặt ở vị trí nổi bật, phản ánh rõ nét sự phong phú và nhiều chiều của du lịch biển Việt Nam.