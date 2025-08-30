Phú Thọ chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 3513/UBND-NNMT ngày 29/8/2025 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh từ chiều tối và đêm 29/8 đến ngày 31/8 và trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão số 3

Văn bản nêu rõ: Trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to, gây lũ, ngập lụt, thiệt hại về người, tài sản, cơ sở hạ tầng. Theo dự báo từ chiều tối và đêm 29/8 đến ngày 31/8, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có tỉnh Phú Thọ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Huy động nguồn lực tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ sau bão. Theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho người dân và các cơ quan, tổ chức để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn, tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, nhất là những khu vực đã xảy ra mưa lớn những ngày vừa qua.

Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cần, chủ quan; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Triển khai phương án ứng phó, đảm bảo an toàn đê điều. Kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công, nhất là các công trình đã bị sự cố, hồ chứa nhỏ đã đầy nước, các khu vực hầm lò, khai thác khoáng sản; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Chủ động biện pháp tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Chủ động duy trì, thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống thiên tai theo thẩm quyền trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 để đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng, tài sản của nhân dân; kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Tổ chức trực ban nghiêm túc (bao gồm cả thời gian nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2/9), tổng hợp, báo cáo kịp thời mọi diễn biến tình hình bão, mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét, về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, về Chi cục Thủy lợi theo số điện thoại: 0210.3846.521, địa chỉ Email: dedieuphutho@gmail.com.

Ngoài thực hiện các nội dung nêu trên, UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể đối với một số cơ quan, đơn vị, cá nhân theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền thực hiện nghiêm chỉ đạo để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh...

Văn Lang