Phú Thọ có 445 điểm 10 trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027

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Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, tại Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027, toàn tỉnh Phú Thọ có 445 bài thi đạt điểm 10. Trong đó, môn Tiếng Anh có 444 bài thi đạt điểm tuyệt đối, môn Toán có 1 bài thi đạt điểm 10, còn môn Ngữ văn không có bài thi đạt điểm tối đa.
Em Lê Mai Hương, học sinh lớp 9A, Trường THCS Phú Hộ là thí sinh duy nhất đạt điểm 10 môn Toán.
Thí sinh duy nhất đạt điểm 10 môn Toán là Lê Mai Hương, học sinh lớp 9A, Trường THCS Phú Hộ, phường Phong Châu. Với kết quả 10 điểm môn Toán, 8,5 điểm môn Ngữ văn và 9,25 điểm môn Tiếng Anh, em trở thành thủ khoa đầu vào Trường THPT Phù Ninh trong kỳ tuyển sinh năm nay.
Thành tích của Lê Mai Hương tiếp tục nối dài truyền thống học tập của Trường THCS Phú Hộ khi đây là năm thứ hai liên tiếp nhà trường có học sinh trở thành thủ khoa đầu vào Trường THPT Phù Ninh, khẳng định chất lượng giáo dục và công tác bồi dưỡng học sinh của nhà trường.
Hiền Mai
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