Phú Thọ có 57 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Từ ngày 19 - 25/1, tại Hà Nội, 57 đại biểu chính thức thuộc Đảng bộ tỉnh Phú Thọ sẽ tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đại hội đại biểu Toàn quốc tỉnh Phú Thọ Đảng bộ
