Phú Thọ dẫn đầu cả nước về rà soát, xử lý, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Sáng 14/1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết rà soát và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) để xử lý hệ thống văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hoà Bình ban hành trước hợp nhất. Dự hội nghị có các đồng chí: Phan Chí Hiếu - Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và một số sở, ngành.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo kế hoạch, địa phương có thể kéo dài tiến trình rà soát, ban hành mới các văn bản QPPL đến tháng 3/2027, nhưng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành trước ngày 31/12/2025 để từ ngày 1/1/2026, Phú Thọ có hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ trên quan điểm hoàn thiện thể chế pháp luật, giải quyết các điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực phát triển.

Trong 6 tháng năm 2025, với 10 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật của UBND tỉnh và 5 kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh, trên cơ sở rà soát, tỉnh đã bãi bỏ 99 nghị quyết, ban hành 76 nghị quyết mới thay thế, kéo dài thời gian thực hiện với 14 nghị quyết; bãi bỏ 358 quyết định, ban hành 159 quyết định mới thay thế, kéo dài thời gian thực hiện đối với 47 quyết định; bãi bỏ 27 chỉ thị còn hiệu lực của 3 tỉnh cũ. Vượt tiến độ 15 tháng, Phú Thọ là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành chuẩn hóa, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống văn bản QPPL.

Đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của Phú Thọ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đề nghị: Tỉnh tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, hướng dẫn của Bộ Tư pháp về công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ xây dựng văn bản QPPL gắn với xây dựng, hoàn thiện, thi hành pháp luật và kiểm tra, rà soát hệ thống hoá văn bản QPPL. Hệ thống văn bản QPPL của tỉnh cần đáp ứng yêu cầu hài hoà về lợi ích giữa các vùng, miền, không để người dân bị thiệt thòi do thay đổi địa giới hành chính. Nghiên cứu, ưu tiên giải quyết chính sách đặc thù cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tỉnh cần chỉ đạo Sở Tư pháp hoàn thiện hệ thống dữ liệu số để người dân được tiếp cận chính sách. Chú trọng công tác thi hành pháp luật, tăng cường và đa dạng hình thức truyền thông chính sách, phổ biến giáo dục pháp luật, đưa pháp luật đi vào đời sống, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân tuân thủ pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực thi đồng bộ, nghiêm minh, hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh, công tác xây dựng và thi hành pháp luật phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để đáp ứng yêu cầu luôn vận động, biến đổi của thực tiễn. Các sở, ngành liên quan tập trung rà soát, phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp để tham mưu cụ thể hóa các quy định của pháp luật do Trung ương ban hành; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh để phát triển các ngành, lĩnh vực, khơi thông mọi nguồn lực phát triển.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác rà soát, xử lý và ban hành văn bản QPPL.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các quy định phải xuất phát từ thực tiễn, vì sự phát triển chung của tỉnh, vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp; có tính dự báo, dẫn dắt, kiến tạo phát triển, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và thi hành pháp luật. Thường xuyên đánh giá hiệu quả của cơ chế, chính sách mới ban hành, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả của văn bản pháp luật. Đẩy mạnh truyền thông chính sách, tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc về pháp lý của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, địa phương. Nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp, khoa học, bài bản trong quy trình xây dựng, đề xuất cơ chế, chính sách của tỉnh. Tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông chính sách. Khẩn trương hoàn thiện số hóa kho dữ liệu văn bản của tỉnh Phú Thọ mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác rà soát, xử lý và ban hành văn bản QPPL.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác rà soát, xử lý và ban hành văn bản QPPL được Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Ngọc Anh - Mạnh Khiêm