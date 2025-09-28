Phú Thọ - “Đất lành” thu hút FDI, tạo động lực phát triển bền vững

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của tỉnh Phú Thọ như một điểm đến đầu tư hàng đầu đang góp phần quan trọng vào ngân sách nhà nước và đảm bảo an sinh xã hội. Với môi trường đầu tư thông thoáng, cơ sở hạ tầng hiện đại và nguồn lao động dồi dào, Phú Thọ đang khẳng định vị thế là “đất lành” cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Khu công nghiệp Bá Thiện 2 – điểm đến hấp dẫn thu hút đầu tư FDI

Những con số ấn tượng về thu hút đầu tư

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, Phú Thọ nổi lên như một điểm sáng trên bản đồ thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam. Với những nỗ lực không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính và chính sách đồng hành cùng doanh nghiệp, tỉnh đã gặt hái những thành quả ấn tượng, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển bền vững.

9 tháng đầu năm 2025, Phú Thọ đã chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ. Tỉnh thu hút 26 dự án FDI mới với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm đạt 569,93 triệu USD, vượt 7% so với cùng kỳ năm 2024. Cùng với đó, có 30 dự án trong nước được cấp phép mới với tổng vốn đầu tư 11.685,86 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Công Ty Young Poong Electronics Vina (YPE Vina), Khu công nghiệp Bình Xuyên II là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất và gia công bản mạch điện tử FPCBs

Nhiều doanh nghiệp từ Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore và các quốc gia châu Âu đã và đang tích cực rót vốn đầu tư vào Phú Thọ. Không chỉ chuyển giao công nghệ, đào tạo kỹ năng cho người lao động, các doanh nghiệp này còn tham gia sâu vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Hằng năm, họ đóng góp một phần lớn vào thu ngân sách của tỉnh và tạo ra hàng chục nghìn việc làm ổn định.

Ông Hoàng Long Biên, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ cho biết: “Tỉnh luôn quan tâm và dành những điều kiện thuận lợi nhất để thu hút FDI, đóng góp vào phát triển kinh tế tỉnh. Phú Thọ luôn sẵn sàng chào đón các tập đoàn, doanh nghiệp đến đầu tư để cùng hưởng lợi, góp phần kiến tạo một nền kinh tế bền vững và thịnh vượng”.

Công ty TNHH SOLUM VINA KCN Bá Thiện 2 chuyên sản xuất và cung cấp linh kiện điện tử cho tập đoàn SamSung

Sự tăng trưởng này không chỉ đến từ việc cấp phép mới mà còn từ việc các dự án hiện hữu đi vào hoạt động ổn định. Trong 9 tháng qua, có 36 dự án đã đi vào sản xuất kinh doanh, trong đó có 29 dự án FDI, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế địa phương. Hiện tại, có 668 dự án thứ cấp đang hoạt động trong các khu công nghiệp của tỉnh, chiếm 82% tổng số dự án đầu tư.

Cải thiện môi trường đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp

Sức hấp dẫn của Phú Thọ không chỉ nằm ở vị trí địa lý hay hạ tầng mà còn ở chính sách cải cách thủ tục hành chính và sự đồng hành của chính quyền địa phương. Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã tích cực đổi mới quy trình, giảm 20-30% thời gian thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lao động.

Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 95%, cho thấy hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ trong quản lý. Hơn nữa, lãnh đạo tỉnh đã chủ động tiếp xúc, làm việc với nhiều tập đoàn lớn như Samsung, Sumitomo Corporation (Nhật Bản), YCH (Singapore) và nhiều phái đoàn quốc tế để tìm hiểu và giải quyết vướng mắc kịp thời cho nhà đầu tư.

Công ty TNHH Exedy Việt Nam, Khu công nghiệp Khai Quang chuyên sản xuất bộ ly hợp xe ô tô

Ông Kenta Kawanabe, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc chia sẻ: “Lãnh đạo tỉnh đã chủ động hỗ trợ ngay từ những ngày đầu, giúp dự án của chúng tôi triển khai đúng tiến độ. Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi có 46 nhà đầu tư thuê đất và nhà xưởng với diện tích 147,1 ha, chiếm khoảng 91%, chủ yếu là từ Nhật Bản và một số từ Đài Loan, Hồng Kông...”.

Tương tự, ông Kazuki Hayashi, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Exedy Việt Nam, nhấn mạnh: “Tỉnh Phú Thọ không cách xa sân bay quốc tế Nội Bài, có lợi thế lớn trong logistics và nhân sự di chuyển, nên được các nhà đầu tư rất ưa chuộng. Ông Kazuki Hayashi, khẳng định thành công của công ty tại Phú Thọ là nhờ môi trường đầu tư thuận lợi, hạ tầng được cải thiện liên tục và sự hỗ trợ sát sao từ chính quyền.

Mục tiêu phát triển bền vững

Để duy trì đà tăng trưởng, Phú Thọ đang triển khai nhiều giải pháp chiến lược. Tỉnh ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp hỗ trợ cho ngành ô tô, điện tử, viễn thông và các dự án công nghệ cao. Các nhà đầu tư từ Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Mỹ... với tiềm lực tài chính và kinh nghiệm sẽ là đối tượng ưu tiên.

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, Phú Thọ tập trung thu hút các dự án đầu tư công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, năng lượng sạch, vật liệu mới và các lĩnh vực thân thiện với môi trường. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài khu công nghiệp không ngừng được đầu tư, nâng cấp đồng bộ, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về điện, nước, viễn thông và môi trường.

Cùng với phát triển kinh tế, Phú Thọ cũng đặc biệt chú trọng an sinh xã hội. Tỉnh đã hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát, giải quyết việc làm cho gần 50.000 người, và quan tâm chăm sóc các đối tượng chính sách.

Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư như: Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông...

Kết quả tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng đầu năm 2025 ước đạt 10,0%, cao hơn chỉ tiêu Chính phủ giao, cho thấy hiệu quả rõ rệt của những chính sách này. Thu ngân sách nhà nước đạt 42.000 tỷ đồng, vượt dự toán giao. Kim ngạch xuất khẩu đạt 26,8 tỷ USD, trong đó nhóm hàng máy móc, thiết bị và linh kiện điện tử chiếm phần lớn.

Điều này phản ánh sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của sản xuất công nghiệp, đặc biệt là ngành chế biến, chế tạo. Trong thời gian tới, Phú Thọ sẽ tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó tập trung vào các giải pháp về tài chính, đất đai, đổi mới khoa học kỹ thuật và phát triển thị trường.

Với lộ trình rõ ràng và quyết tâm cao, Phú Thọ đang tạo nền tảng vững chắc để hướng tới mục tiêu trở thành một trung tâm công nghiệp năng động và phát triển bền vững trong khu vực. Tỉnh đã và đang khẳng định mình là một vùng “đất lành” thu hút đầu tư, không chỉ mang lại nguồn lực kinh tế mà còn tạo ra một hệ sinh thái bền vững, góp phần nâng cao đời sống của người dân và thúc đẩy sự phát triển toàn diện.

Ngọc Thắng