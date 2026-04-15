Phú Thọ đẩy mạnh phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội giai đoạn 2026-2030

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội (BHXH), UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 26/3/2026 nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026–2030. Đây là bước đi quan trọng, thể hiện quyết tâm của địa phương trong việc bảo đảm an sinh xã hội, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT.

Theo kế hoạch, tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH theo định hướng của Chính phủ đến năm 2030. Cụ thể, ngay trong năm 2026, toàn tỉnh phấn đấu đạt 790.384 người tham gia BHXH, trong đó, có 633.987 người tham gia BHXH bắt buộc và 156.397 người tham gia BHXH tự nguyện. Trên cơ sở kết quả thực hiện từng năm, giai đoạn 2027–2030, tỉnh tiếp tục điều chỉnh, giao chỉ tiêu phù hợp cho từng địa phương, phấn đấu đến năm 2030 đạt 1.047.633 người tham gia BHXH.

BHXH tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền đưa thông tin về BHXH, BHYT đến gần hơn với người dân, hướng tới mục tiêu an sinh bền vững.

Để đạt được chỉ tiêu trên, tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động, tích cực tổ chức quán triệt, phổ biến Luật BHXH năm 2024, Nghị quyết số 403/NQ-CP và văn bản hướng dẫn thi hành Luật BHXH. Song song với đó là tăng cường tuyên truyền về chính sách, chế độ BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện; xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên về BHXH tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, huy động sự vào cuộc tích cực, chủ động của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong việc xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động gắn với từng nhóm đối tượng cụ thể, có cơ chế quản lý, theo dõi, giao chỉ tiêu phù hợp làm căn cứ đánh giá thi đua hằng năm và giai đoạn khi sơ kết, tổng kết. Tỉnh Phú Thọ chú trọng công tác quản lý nhà nước về BHXH, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH; đẩy mạnh kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với các hệ thống cơ sở dữ liệu có liên quan nhằm phục vụ tốt công tác thực hiện chính sách và công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách, tăng cường việc phối hợp, chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu trong các cơ quan quản lý nhà nước: Tài chính, Thuế, Thống kê, Thanh tra, Công an, Nội vụ, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, BHXH... tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và phối hợp giữa các ngành Nội vụ, BHXH cùng các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan trong việc xử lý nghiêm những đơn vị sử dụng lao động có hành vi vi phạm pháp luật lao động, BHXH trên địa bàn tỉnh và có biện pháp ngăn ngừa hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH. Giải pháp được tỉnh đề ra là tham gia nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách về BHXH phù hợp với thực tiễn, căn cứ điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách của địa phương.

Tại BHXH cơ sở Tân Sơn, công tác phát triển người tham gia BHXH được triển khai linh hoạt, sát với thực tế địa bàn. Đồng chí Mai Quý Long - Giám đốc BHXH cơ sở Tân Sơn cho biết: Đơn vị xác định tuyên truyền, vận động là yếu tố then chốt, đặc biệt đối với nhóm lao động tự do, người dân tộc thiểu số. Đồng thời, phối hợp với các xã và tổ chức đoàn thể để tổ chức hội nghị tuyên truyền tại khu dân cư; cử cán bộ “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tư vấn trực tiếp cho người dân. Nhờ cách làm gần dân, sát dân, nhận thức về chính sách BHXH từng bước được nâng lên, số người tham gia BHXH tự nguyện là 3.552 người năm 2025. Dự kiến đến hết năm 2026 khoảng 4.600 người tham gia BHXH tự nguyện.

Để thực hiện kế hoạch hiệu quả, UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường. Theo đó, vai trò đầu mối tham mưu UBND tỉnh xây dựng chỉ tiêu giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH đến năm 2030 và giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện cho từng xã, phường trên địa bàn tỉnh do Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh, Sở Tài chính, UBND các xã, phường và các cơ quan liên quan thực hiện.

Bảo hiểm xã hội tỉnh là cơ quan trực tiếp triển khai, đóng vai trò chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao hàng năm và được giao đến năm 2030. Sở Tài chính là cơ quan đầu mối, phối hợp với Sở Nội vụ, BHXH tỉnh tham mưu UBND tỉnh về nguồn lực hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Các sở, ngành, địa phương đều được giao nhiệm vụ cụ thể, góp phần cùng cơ quan BHXH thực hiện mục tiêu chung.

Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, sự quyết tâm của cơ quan BHXH cùng sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp, góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội toàn diện, bền vững, bảo đảm cuộc sống ổn định cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.

Hạnh Thúy