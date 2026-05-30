Chung tay xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc

Nhằm bảo vệ sức khỏe cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai xây dựng mô hình “Môi trường làm việc không khói thuốc”. Từ việc treo biển cấm hút thuốc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến nâng cao ý thức của mỗi cán bộ, công chức, nhiều cơ quan đang từng bước xây dựng môi trường làm việc văn minh, an toàn và thân thiện.

Những năm gần đây, cùng với việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, phong trào xây dựng môi trường công sở không khói thuốc được triển khai rộng khắp tại các sở, ban, ngành, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, trường học và cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Tại nhiều nơi, nội dung không hút thuốc lá nơi làm việc đã được đưa vào nội quy, quy chế cơ quan, gắn với tiêu chí xây dựng cơ quan văn hóa.

Cán bộ xã Hoàng An treo biển “Cấm hút thuốc lá” tại hành lang cơ quan nhằm nâng cao ý thức xây dựng môi trường công sở không khói thuốc.

Dễ nhận thấy tại các trụ sở cơ quan, đơn vị hiện nay là hệ thống biển “Cấm hút thuốc” được đặt ở nhiều vị trí như hành lang, phòng họp, khu vực tiếp công dân và nơi làm việc tập trung. Cùng với đó, các khẩu hiệu tuyên truyền về tác hại của thuốc lá được treo tại nơi dễ quan sát nhằm nhắc nhở cán bộ, công chức và người dân nâng cao ý thức thực hiện.

Chuyên viên phòng văn hoá Nguyễn Đình Đức, xã Hoàng An chia sẻ: Trước đây, tôi có thói quen hút thuốc lá trong giờ nghỉ, nhưng từ khi cơ quan triển khai xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, tôi đã chủ động bỏ thuốc và tuyệt đối không hút trong phòng làm việc. Sau một thời gian, sức khỏe cải thiện rõ rệt, tinh thần cũng thoải mái hơn, đồng thời tạo môi trường làm việc văn minh, sạch sẽ cho mọi người.

Không chỉ dừng ở việc treo biển cấm hút thuốc, nhiều cơ quan còn đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như lồng ghép nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá trong các cuộc họp, sinh hoạt công đoàn, phát tài liệu tuyên truyền, tổ chức ký cam kết xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công, xã Sông Lô thực hiện nghiêm quy định không hút thuốc lá, góp phần xây dựng môi trường làm việc văn minh, sạch đẹp.

Tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh, việc thực hiện môi trường không khói thuốc được duy trì nghiêm túc nhằm tạo không gian làm việc sạch sẽ, văn minh và tạo thiện cảm cho người dân khi đến giao dịch. Nhiều cán bộ, công chức đã chủ động từ bỏ thói quen hút thuốc trong giờ làm việc, góp phần cải thiện môi trường công sở.

Đồng chí Lưu Văn Sinh - Chánh văn phòng Đảng ủy, xã Đạo Trù cho biết: Trước đây vẫn còn tình trạng hút thuốc ở hành lang hoặc khu vực cơ quan. Tuy nhiên, sau khi đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc, 100% ý thức của cán bộ đã thay đổi rõ rệt. Không gian làm việc sạch sẽ, thông thoáng hơn nên mọi người cũng cảm thấy thoải mái khi làm việc.

Cùng với các cơ quan hành chính, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh cũng tích cực xây dựng môi trường giáo dục không khói thuốc. Các trường thường xuyên tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về tác hại của thuốc lá; đồng thời yêu cầu thực hiện nghiêm quy định không hút thuốc trong khuôn viên trường học.

Tại các cơ sở y tế, việc xây dựng môi trường không khói thuốc càng được chú trọng nhằm bảo vệ sức khỏe người bệnh và nhân viên y tế. Nhiều bệnh viện, trung tâm y tế đã bố trí biển cấm hút thuốc tại tất cả các khoa, phòng; đồng thời tăng cường nhắc nhở người dân không hút thuốc trong khuôn viên cơ sở khám chữa bệnh.

Đồng chí Lê Văn Trí - Phó ban Công đoàn KCN tỉnh chia sẻ: Việc xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc là rất cần thiết, không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cán bộ, công chức mà còn góp phần xây dựng hình ảnh cơ quan văn minh, chuyên nghiệp. Điều quan trọng nhất vẫn là nâng cao ý thức tự giác của mỗi cá nhân.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, nhiều cơ quan còn quan tâm xây dựng môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp gắn với phong trào cơ quan văn hóa. Khuôn viên được vệ sinh thường xuyên, bố trí cây xanh, tạo không gian làm việc thân thiện và thông thoáng hơn.

Theo ngành y tế, khói thuốc lá chứa hàng nghìn chất độc hại, là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư phổi, tim mạch, đột quỵ và các bệnh về đường hô hấp. Không chỉ người hút thuốc trực tiếp bị ảnh hưởng mà người hút thuốc thụ động cũng đối mặt với nhiều nguy cơ về sức khỏe.

Chính vì vậy, việc xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc không chỉ là yêu cầu trong thực hiện nếp sống văn minh công sở mà còn là giải pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Qua thực tế triển khai, nhiều cơ quan cho thấy khi môi trường làm việc không còn khói thuốc, chất lượng không khí được cải thiện, tinh thần làm việc của cán bộ, công chức cũng tích cực hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng môi trường không khói thuốc ở một số nơi vẫn còn khó khăn do thói quen hút thuốc của một bộ phận người dân chưa thay đổi hoàn toàn. Công tác kiểm tra, nhắc nhở tại một số đơn vị có thời điểm chưa thường xuyên nên hiệu quả chưa đồng đều.

Cán bộ làm việc trong môi trường không khói thuốc, tạo không gian làm việc an toàn và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, người dân đến giao dịch.

Để tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình môi trường làm việc không khói thuốc, các cấp, ngành cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện quy định cấm hút thuốc nơi công cộng và nơi làm việc. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát và biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức cũng cần nâng cao ý thức, xây dựng lối sống lành mạnh, chủ động nói không với thuốc lá để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, đồng nghiệp và cộng đồng. Những thay đổi từ nhận thức và hành động của mỗi cá nhân sẽ góp phần xây dựng môi trường công sở an toàn, văn minh và hiện đại hơn.

Việc chung tay xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc đang từng bước tạo chuyển biến tích cực trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đây không chỉ là hành động thiết thực vì sức khỏe cộng đồng mà còn góp phần xây dựng hình ảnh công sở văn minh, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay.

Dương Chung