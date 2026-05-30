Tạo sân chơi an toàn cho trẻ em trong dịp hè

Mỗi dịp hè đến là khoảng thời gian trẻ em háo hức được nghỉ ngơi, vui chơi sau một năm học tập căng thẳng. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn thương tích, nhất là tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông và các nguy cơ mất an toàn khi thiếu sự quản lý, định hướng của gia đình, nhà trường. Vì vậy, việc tạo sân chơi an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong dịp hè đang được các địa phương, tổ chức đoàn thể và nhà trường trên địa bàn tỉnh quan tâm triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích.

Ngay từ đầu kỳ nghỉ hè, nhiều xã, phường, khu dân cư đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm thu hút trẻ em tham gia sinh hoạt cộng đồng. Tại các nhà văn hóa, sân thể thao, khu vui chơi dân cư, các em được tham gia nhiều hoạt động như bóng đá, bóng chuyền hơi, cầu lông, kéo co, cờ vua, bóng bàn, nhảy dân vũ, aerobic thiếu nhi và các trò chơi dân gian. Những sân chơi này không chỉ giúp trẻ rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực mà còn phát triển kỹ năng giao tiếp, tinh thần đoàn kết và hạn chế tình trạng trẻ sử dụng điện thoại, internet quá nhiều trong dịp hè.

Nhiều địa phương còn quan tâm đầu tư khu vui chơi công cộng, lắp đặt dụng cụ thể thao ngoài trời cơ sở vật chất phục vụ hoạt động hè cho trẻ em.

Không chỉ chú trọng hoạt động vui chơi, nhiều địa phương còn quan tâm trang bị kỹ năng sống cho trẻ em trong dịp hè. Các buổi tuyên truyền về phòng, chống tai nạn thương tích, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm hay sử dụng mạng xã hội an toàn được tổ chức thường xuyên, giúp các em nâng cao nhận thức và biết cách bảo vệ bản thân.

Vào mùa hè, thời tiết nắng nóng khiến trẻ em thường tìm đến ao, hồ, sông, suối để tắm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước. Vì vậy, các địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như loa truyền thanh, pano, áp phích, lồng ghép nội dung phòng, chống đuối nước trong các buổi sinh hoạt thiếu nhi.

Trang bị kiến thức, kỹ năng bơi cho trẻ là một trong những biện pháp hữu hiệu để phòng, chống tai nạn đuối nước.

Em Nguyễn An Nhi, học sinh trường THCS Tích Sơn chia sẻ: Năm nay em được tham gia lớp học bơi và sinh hoạt hè ở nhà văn hóa khu dân cư. Ngoài học bơi, em còn tham gia tập dân vũ, luyện tập đánh cầu lông... Với sự hướng dẫn nhiệt tình của các anh chị đoàn viên, em thấy kỳ nghỉ hè thật vui và bổ ích.

Bên cạnh sự quan tâm của chính quyền địa phương, các nhà trường, tổ chức đoàn thanh niên cũng phát huy vai trò xung kích trong việc chăm lo cho thiếu nhi dịp hè. Đồng chí Vũ Viết Đại - Bí thư Đoàn xã Đại Đình cho biết: Mỗi dịp hè, đoàn thanh niên đều xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động cho thiếu nhi với mục tiêu tạo sân chơi an toàn, bổ ích cho các em. Bên cạnh hoạt động văn hóa, thể thao như bóng đá, cầu lông, dân vũ, chúng tôi đặc biệt chú trọng tuyên truyền phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và kỹ năng sống để trẻ có mùa hè an toàn.

Thông qua các hoạt động hè tại cơ sở đã giúp các bậc cha mẹ yên tâm hơn trong việc quản lý con em. Thay vì để trẻ ở nhà xem điện thoại hoặc tụ tập tự phát, các em có thêm môi trường sinh hoạt lành mạnh, được giao lưu với bạn bè và phát triển kỹ năng.

Chị Dương Thị Thúy Nguyệt, phụ huynh có con tham gia sinh hoạt hè tại phường Thanh Miếu chia sẻ: Gia đình tôi rất ủng hộ các hoạt động hè ở địa phương. Các cháu được tham gia thể thao với các môn bóng bàn, cầu lông và học kỹ năng sống nên vừa khỏe mạnh vừa tự tin hơn. Quan trọng nhất là có môi trường an toàn để vui chơi trong dịp nghỉ hè.

Các em thiếu nhi được hướng dẫn kỹ thuật cơ bản và rèn luyện thể lực trong lớp học bóng đá hè tại sân vận động mini phường Vĩnh Phúc.

Để tạo sân chơi an toàn cho trẻ em, nhiều địa phương còn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động hè như nâng cấp nhà văn hóa, sân bóng đá mini, sân bóng chuyền, khu vui chơi công cộng, lắp đặt dụng cụ thể thao ngoài trời. Một số nơi xây dựng tủ sách cộng đồng, khu đọc sách thiếu nhi nhằm khuyến khích văn hóa đọc cho trẻ.

Tuy nhiên, việc tổ chức sân chơi cho trẻ em tại một số nơi vẫn còn khó khăn do thiếu kinh phí, cơ sở vật chất hạn chế hoặc thiếu người phụ trách hoạt động thiếu nhi. Một số trẻ em vẫn thiếu sự quan tâm, giám sát của gia đình, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn trong dịp hè.

Để trẻ em có kỳ nghỉ hè thực sự an toàn và bổ ích, rất cần sự chung tay của cả gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Các cấp, ngành, đoàn thể cần tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình sinh hoạt hè hiệu quả; tăng cường tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước; đồng thời đầu tư thêm cơ sở vật chất phục vụ hoạt động vui chơi cho thiếu nhi.

Gia đình cũng cần dành thời gian quan tâm, quản lý con em, hướng dẫn trẻ tham gia các hoạt động phù hợp với lứa tuổi, tránh để trẻ tự ý đến khu vực nguy hiểm hoặc sử dụng internet thiếu kiểm soát. Khi được sống trong môi trường an toàn, được vui chơi, học tập và rèn luyện kỹ năng, trẻ em sẽ có điều kiện phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

Một mùa hè an toàn, bổ ích không chỉ mang lại niềm vui cho trẻ em mà còn góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh, tạo nền tảng để các em phát triển thành những công dân khỏe mạnh, tự tin và năng động trong tương lai.

Dương Chung