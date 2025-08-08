Phú Thọ đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025

Quyết tâm đóng điện theo kế hoạch vào ngày 19/8/2025

2025-08-11 06:08:00 baophutho.vn Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là dự án quan trọng quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư.

7 tháng đầu năm 2025: Phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết...

2025-08-10 09:24:00 baophutho.vn Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đề ra, Phú Thọ đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã...

Đột phá trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật ở Nguyệt Đức

2025-08-10 07:23:00 baophutho.vn Thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ gia tăng giá trị...

Vòng đối thoại địa phương - Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025...

2025-08-09 18:30:00 baophutho.vn Ngày 9/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF)...

Ba ngày liên tiếp không phát sinh ổ dịch mới

2025-08-09 16:18:00 baophutho.vn Theo báo cáo nhanh của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, tính đến 15h ngày 9/8, toàn tỉnh có 111 xã có các ổ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi...

Sức trẻ khai phá, đất cằn nở hoa

2025-08-09 10:40:00 baophutho.vn Hơn chục năm trước, người dân xã Đồng Thịnh (huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ cũ) nay là xã Yên Lập, không ai có thể tưởng tượng khu đầm lầy nước...

Thành lập 210 chốt kiểm dịch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

2025-08-08 16:17:00 baophutho.vn Theo báo cáo nhanh của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, tính đến 15h ngày 8/8, toàn tỉnh có 111 xã có ổ bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP)...

Thực hiện hiệu quả các Chương trình Mục tiêu quốc gia

2025-08-08 09:54:00 baophutho.vn Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Phú Thọ triển khai đồng thời 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG), bao gồm: Chương trình MTQG xây dựng nông thôn...

Biến con giống thành sinh kế, giúp dân thoát nghèo

2025-08-08 08:36:00 baophutho.vn Sau sáp nhập, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Quy Đức mang theo nhiều dấu ấn của một vùng đất đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên,...

Chủ động phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ mùa

2025-08-08 07:00:00 baophutho.vn Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BVTV), hiện nay, trà lúa mùa sớm đang trong giai đoạn làm đòng, trà lúa mùa trung ở...

Giải pháp thu hút đầu tư ở Hạ Hòa

2025-08-08 06:20:00 baophutho.vn Với các giải pháp khoa học và căn cơ nhằm tập trung thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, ngay sau Đại hội...