Phú Thọ đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025

Xác định đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 là một trong những giải pháp ưu tiên, quan trọng nhất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhằm hoàn thành các mục tiêu phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, Phú Thọ đã thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ phân bổ, thực hiện và giải ngân vốn.

Thực hiện: Ngọc Tùng

