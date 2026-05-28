Phú Thọ dự Diễn đàn hợp tác chính quyền địa phương và thành phố kết nghĩa RCEP tại Trung Quốc

Từ ngày 26 - 28/5, đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ do đồng chí Quách Tất Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn tham dự Diễn đàn hợp tác chính quyền địa phương và thành phố kết nghĩa RCEP tại tỉnh An Huy (Trung Quốc).

Trong chương trình công tác tại tỉnh An Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm đã có các cuộc hội đàm, gặp gỡ quan trọng với đồng chí Tôn Dũng - Tỉnh ủy viên, Phó Tỉnh trưởng tỉnh An Huy (phụ trách công tác đối ngoại) và đồng chí Trương Tuyền - Phó Bí thư Thành ủy, Phó Thị trưởng thành phố Hợp Phì (tỉnh An Huy, Trung Quốc).

Đoàn cũng đã tham gia đối thoại, giao lưu hợp tác về lực lượng sản xuất mới RCEP tại thành phố Hợp Phì; dự lễ khai mạc, phiên toàn thể Diễn đàn RCEP, Diễn đàn Truyền thông và Think Tank, Diễn đàn Thành phố kết nghĩa các nước thành viên RCEP tại Trung tâm hội nghị quốc tế Hoàng Sơn (thành phố Hoàng Sơn - tỉnh An Huy, Trung Quốc).

Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ dự Diễn đàn RCEP.

Tại các diễn đàn và các buổi làm việc, đoàn công tác tỉnh Phú Thọ đã mang đến thông điệp mạnh mẽ về một Phú Thọ năng động, sẵn sàng hội nhập sâu rộng vào không gian kinh tế RCEP để tìm kiếm những xung lực tăng trưởng mới cho giai đoạn 2026 - 2030.

Việc thúc đẩy quan hệ song phương Phú Thọ - An Huy mang tính tương đồng chiến lược.

An Huy không chỉ là địa phương có quy mô GRDP ấn tượng (đạt trên 5.000 tỷ Nhân dân tệ) mà còn là “trái tim” đổi mới sáng tạo mới của Trung Quốc với hệ sinh thái bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghiệp xe điện hàng đầu. Đáng chú ý, kim ngạch thương mại giữa An Huy và Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2025 đã đạt 2,7 tỷ USD, tăng trưởng đột biến trên 95%. Đây là cơ sở thực tiễn vững chắc để Phú Thọ đặt vấn đề thiết lập quan hệ hữu nghị chính thức và đề xuất 6 định hướng hợp tác trọng tâm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm đã đề xuất lộ trình hợp tác toàn diện, từ việc tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo các cấp, xúc tiến đầu tư công nghệ cao, đến hợp tác phát triển nông nghiệp xanh và du lịch di sản.

Đồng chí khẳng định, việc chủ động chọn An Huy - địa phương sở hữu các di sản thế giới như núi Hoàng Sơn và làng cổ Tây Đệ làm đối tác chiến lược sẽ giúp Phú Thọ đúc kết nhiều kinh nghiệm quý trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản Khu di tích lịch sử Đền Hùng và Hát Xoan, từ đó nâng tầm vị thế của tỉnh trong chuỗi giá trị du lịch và văn hóa quốc tế.

Tại Diễn đàn Truyền thông và Think Tank các nước thành viên RCEP, đoàn công tác tỉnh Phú Thọ phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm nhấn mạnh: Với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 10,52% năm 2025 (đứng thứ 4 toàn quốc) và quy mô kinh tế xấp xỉ 16 tỷ USD, Phú Thọ đang khẳng định vững chắc vai trò là một cực tăng trưởng mới của khu vực. Đồng chí cũng thông tin khái quát về 57 khu công nghiệp theo quy hoạch, trong đó có 30 khu công nghiệp quy mô lớn đã sẵn sàng mặt bằng sạch để tiếp nhận các dòng vốn FDI chất lượng cao từ các nước thành viên Hiệp định RCEP.

Diễn đàn RCEP, trong đó có đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ tham dự.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Phú Thọ luôn coi các nhà đầu tư là đối tác chiến lược, lâu dài và tin cậy. Tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo; đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện cho các lĩnh vực tiên phong như trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), logistics, khu công nghiệp công nghệ cao và khu công nghiệp chuyên sâu.

Thông điệp xuyên suốt lãnh đạo tỉnh Phú Thọ gửi tới các nhà quản lý, doanh nghiệp tại diễn đàn là: “Thành công của các bạn chính là thành công của chúng tôi”. Đây không chỉ là lời cam kết ngoại giao của tỉnh mà còn khẳng định môi trường đầu tư liêm chính, an toàn, ổn định và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp.

Trong bối cảnh không gian đa phương của RCEP 2.0 tập trung mạnh vào lực lượng sản xuất mới và kinh tế số, Phú Thọ là cầu nối chiến lược, cửa ngõ kết nối hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh với khu vực Đông Bắc Á và các nước ASEAN. Sự hiện diện và tham gia sâu vào các diễn đàn khoa học, think tank lần này góp phần quan trọng đưa Phú Thọ từ địa phương thuần túy sản xuất sang một trung tâm dịch vụ chất lượng cao và đổi mới sáng tạo của khu vực phía Bắc.

Với tinh thần “đối ngoại phục vụ phát triển”, những thảo luận mang tính gợi mở tại Diễn đàn RCEP là tiền đề quan trọng để tỉnh Phú Thọ tiếp tục triển khai các hoạt động kết nối chi tiết, thực chất với các tập đoàn kinh tế lớn. Đồng thời khẳng định triết lý phát triển bền vững của tỉnh: Lấy hợp tác đa phương để mở đường, lấy quan hệ song phương thực chất để tạo ra những bước đột phá về hạ tầng và công nghệ.

Với truyền thống hiếu khách, tinh thần hợp tác cởi mở và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tỉnh Phú Thọ khẳng định mong muốn và cam kết trở thành người bạn tin cậy, đối tác hợp tác hiệu quả, lâu dài của các địa phương, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong cộng đồng RCEP.

Quyết Chiến