Phú Thọ: Khẩn thiết kêu gọi hiến máu cứu người

Trước tình hình nguồn máu dự trữ đang dần cạn kiệt, gây ảnh hưởng đến công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang khẩn thiết kêu gọi cộng đồng chung tay hiến máu cứu người.
Thời gian qua, mặc dù các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã tích cực vận động, mời gọi người dân tham gia hiến máu; nhiều cơ quan, đơn vị cũng phối hợp tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện, song lượng máu tiếp nhận vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.
Người dân đăng ký hiến máu tại Khoa Truyền máu - Tầng 1, Nhà C, Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Trước thực trạng này, Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang cần bổ sung khẩn cấp nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Sự chung tay của cộng đồng sẽ góp phần quan trọng trong việc giúp ngành y tế vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, đồng thời mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân.
Người dân có thể đăng ký hiến máu tại Khoa Truyền máu - Tầng 1, Nhà C, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ (đường Nguyễn Tất Thành, phường Việt Trì). Bệnh viện tiếp nhận hiến máu vào tất cả các ngày trong tuần. Thông tin liên hệ: 0867 575 689 hoặc hotline 1800 888 989.
Bảo Thoa
