Phú Thọ quảng bá du lịch thông qua Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM Hà Nội

Tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hanoi vừa diễn ra Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - Vietnam International Travel Mart (VITM).

Đây là sự kiện du lịch quốc tế hàng đầu của Việt Nam, có uy tín và tầm ảnh hưởng trong khu vực, do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức thường niên vào tháng 4 hằng năm. Năm nay, hội chợ được tổ chức lần thứ 15 với chủ đề “Chuyển đổi số & Tăng trưởng xanh - Nâng tầm Du lịch Việt Nam”.

Hội chợ quy tụ 31 tỉnh, thành phố trong nước cùng 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, với gần 400 gian hàng của hơn 600 tổ chức, doanh nghiệp tham gia, trong đó có khoảng 15% là gian hàng quốc tế.

Tham gia hội chợ, du lịch Phú Thọ tập trung quảng bá, xúc tiến các sản phẩm du lịch đặc trưng, các tour, tuyến tiêu biểu và điểm đến nổi bật của địa phương trong không gian trưng bày được thiết kế hiện đại, giàu bản sắc. Hình ảnh vùng đất cội nguồn được giới thiệu hài hòa giữa giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, cùng hệ thống sản phẩm, dịch vụ đa dạng, từ du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng đến các sản phẩm cao cấp, đáp ứng nhiều phân khúc khách hàng.

Tại gian hàng của tỉnh, các ấn phẩm truyền thông song ngữ Anh - Việt như tờ rơi, tập gấp, standee, cùng các video giới thiệu tour du lịch đêm Đền Hùng, tour trải nghiệm nghi lễ văn hóa truyền thống, tour khám phá sinh thái cộng đồng... được trình bày sinh động, góp phần giúp du khách dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu về du lịch Phú Thọ.

Bên cạnh đó, các sản phẩm làng nghề truyền thống, sản vật địa phương và đặc sản ẩm thực cũng được trưng bày, mang đến những trải nghiệm chân thực và sâu sắc về vùng đất Đất Tổ.

Gian hàng du lịch Phú Thọ đã thu hút hàng chục nghìn lượt đơn vị xúc tiến, doanh nghiệp lữ hành và người dân đến tham quan, tìm hiểu.

Đáng chú ý, sự tham gia của du lịch Phú Thọ tại Hội chợ năm nay không chỉ thể hiện vai trò chủ động của cơ quan quản lý mà còn có sự đồng hành tích cực của nhiều doanh nghiệp du lịch, dịch vụ trên địa bàn và khu vực. Các đơn vị như: Đất Việt Xanh Travel, Long Cốc Ecolodge, Khách sạn Sài Gòn Phú Thọ, Trung tâm Tổ chức sự kiện Kiều Anh, Làng sinh thái Ngọc Đồng, Khách sạn WestLake, Mơ Village, Khách sạn Venus Tam Đảo, Khách sạn De L’Amour Tam Đảo, Khách sạn Crowne Plaza Vĩnh Yên City Centre và Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam (Meddom Park) đã cùng tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, tạo nên một không gian kết nối đa dạng, chuyên nghiệp. Sự góp mặt của các doanh nghiệp không chỉ làm phong phú nội dung trưng bày mà còn tăng cường khả năng liên kết, hợp tác, mở rộng thị trường, góp phần nâng cao hiệu quả xúc tiến du lịch một cách thực chất.

Du lịch Phú Thọ tích cực tham gia quảng bá tại Hội chợ VITM năm 2026 là hoạt động thiết thực, góp phần đẩy mạnh xúc tiến, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm du lịch tiêu biểu của địa phương tới các thị trường trọng điểm trong nước và quốc tế. Qua đó, tiếp tục thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, từng bước khẳng định và nâng cao vị thế, thương hiệu du lịch Phú Thọ trong tổng thể phát triển chung của ngành du lịch Việt Nam.

Theo Sở VH,TT&DL