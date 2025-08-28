Văn hóa
Phú Thọ sẽ bắn pháo hoa tại 3 điểm vào ngày Quốc khánh 2/9

Ngày 28/8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3371-KH/ UBND về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi; cổ vũ, động viên các cấp ủy Đảng, chính quyền, toàn thể lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực học tập, lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Phú Thọ sẽ bắn pháo hoa tại 3 điểm vào ngày Quốc khánh 2/9

Theo đó, Phú Thọ sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm: Cầu đi bộ Công viên Văn Lang, phường Việt Trì; Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Vĩnh Phúc; cầu Hòa Bình, phường Hòa Bình.

Hình thức bắn pháo hoa nổ hỗn hợp tầm cao và tầm thấp, với số lượng 180 giàn tầm thấp và 800 quả tầm cao/điểm bắn. Thời gian không quá 15 phút, từ 21 giờ ngày 2/9/2025.

Kinh phí thực hiện từ nguồn vận động tài trợ xã hội hóa (không sử dụng ngân sách Nhà nước). Công tác tổ chức phải đảm bảo chuẩn bị chu đáo, chỉ huy chặt chẽ, an toàn trước, trong và sau khi bắn pháo hoa.

Phương Thanh


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Bắn pháo hoa UBND tỉnh Hồ Chí Minh Kỷ niệm Quốc khánh 2/9 Phú thọ Vĩnh Phúc Lực lượng vũ trang Phát triển kinh tế Ngân sách nhà nước
