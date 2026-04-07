Phú Thọ siết chặt kiểm soát giết mổ động vật, tăng cường kỷ luật công vụ

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên đàn vật nuôi và yêu cầu cấp bách về bảo đảm an toàn thực phẩm, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo, yêu cầu các sở, ngành, địa phương đồng loạt ra quân chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe Nhân dân, đồng thời thúc đẩy phát triển chăn nuôi bền vững trên địa bàn.

Thực hiện Công điện số 26/CĐ-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, ngày 2/4/2026, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 5190/UBND-NN10 về tăng cường quản lý, chấn chỉnh việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ hoạt động giết mổ động vật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi thu gom, vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm động vật không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

Đồng thời, kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân hợp thức hóa hồ sơ đối với cơ sở giết mổ không đủ điều kiện; chấn chỉnh công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ của lực lượng thú y; xử lý nghiêm vi phạm, kể cả trách nhiệm người đứng đầu, thay thế cán bộ suy thoái đạo đức công vụ, chuyển cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu tội phạm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng được yêu cầu tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng và UBND các xã, phường kiểm soát chặt việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra, vào địa bàn, nhất là tại các điểm tập kết, trung chuyển gia súc, gia cầm; phát hiện sớm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nguồn gốc, điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

Cùng với đó, thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc cấp cơ sở thực hiện đúng quy định về phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; chủ động theo dõi, tổng hợp, kịp thời tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Cán bộ thú y kiểm tra hoạt động giết mổ tại cơ sở giết mổ tập trung.

Công an tỉnh được giao đẩy mạnh đấu tranh, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, đặc biệt là các trường hợp kinh doanh, vận chuyển, giết mổ động vật ốm, chết, không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch.

Các sở: Công Thương, Y tế, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, đảm bảo an toàn thực phẩm, nhất là tại bếp ăn tập thể, trường học; củng cố lực lượng thú y cơ sở; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân trong sử dụng sản phẩm động vật an toàn.

UBND các xã, phường tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, đặc biệt là cơ sở giết mổ lợn; kiên quyết dừng hoạt động đối với các cơ sở không bảo đảm điều kiện theo quy định. Đồng thời, tổ chức ký cam kết và kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Rà soát, bố trí quỹ đất nhằm thu hút, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ động vật tập trung; triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐND ngày 25/11/2025 của HĐND tỉnh về về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030.

Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra vi phạm trong quản lý hoạt động giết mổ, buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm trên địa bàn.

Dây chuyển giết mổ hiện đại tại Nhà máy Chế biến thịt bò Tam Đảo.

Hiện toàn tỉnh có 10 cơ sở giết mổ động vật được cấp mã số kiểm soát, song thực tế vẫn còn tồn tại không ít cơ sở nhỏ lẻ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm và phát sinh dịch bệnh. Vì vậy, việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp theo chỉ đạo của UBND tỉnh không chỉ nhằm chấn chỉnh hoạt động giết mổ mà còn hướng tới xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, minh bạch.

Hà Giang