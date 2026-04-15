Phú Thọ tham gia Đoàn đại biểu cấp cao tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14 đến 17/4/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội danh dự.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của đồng chí Tô Lâm trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, diễn ra đúng một năm sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của đồng chí Tập Cận Bình. Chuyến thăm có ý nghĩa chính trị, đối ngoại đặc biệt quan trọng, góp phần tiếp tục củng cố, tăng cường tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ.

Việc lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tham gia đoàn công tác thể hiện sự quan tâm của Trung ương đối với vai trò, vị thế của địa phương trong triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, đồng thời là điều kiện thuận lợi để tỉnh tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ cùng các đồng chí trong Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Trung Quốc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tham gia các hoạt động chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Trung Quốc, bao gồm: dự lễ đón chính thức tại Đại Lễ đường Nhân dân; tham dự hội đàm cấp cao; các cuộc hội kiến với lãnh đạo cấp cao Trung Quốc; tham dự các hoạt động đối ngoại, văn hóa, nghệ thuật; thăm và làm việc với một số địa phương, cơ sở kinh tế, văn hóa tiêu biểu của nước bạn.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật của các nghệ sĩ Việt Nam tại Nhà hát kịch Trung ương Trung Quốc.

Chuyến thăm là dấu mốc quan trọng nhằm cụ thể hóa các nhận thức chung cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước; xác lập các định hướng lớn và biện pháp triển khai hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực trọng tâm như kinh tế - thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, du lịch; góp phần nâng cao hiệu quả liên kết chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất. Đồng thời, thúc đẩy giải quyết các vấn đề còn tồn tại trên cơ sở tôn trọng lợi ích chính đáng của mỗi bên, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ chuyến thăm, tỉnh Phú Thọ đã ký kết Bản thỏa thuận thiết lập quan hệ hữu nghị cấp tỉnh với tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc). Đồng chí Phạm Đại Dương đại diện tỉnh Phú Thọ đã ký kết văn kiện hợp tác với lãnh đạo tỉnh Sơn Tây.

Nội dung hợp tác tập trung vào thúc đẩy giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại, nông nghiệp, khoa học - công nghệ, văn hóa, giáo dục, du lịch và quản lý địa phương; tăng cường trao đổi đoàn các cấp; duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa hai bên. Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ và cơ quan đối ngoại tỉnh Sơn Tây là đầu mối triển khai thực hiện. Bản thỏa thuận có hiệu lực trong thời hạn 10 năm kể từ ngày ký.

Việc tham gia Đoàn công tác cấp cao và ký kết thỏa thuận hợp tác với địa phương Trung Quốc là bước triển khai cụ thể, thiết thực đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng và Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV và các nghị quyết về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại địa phương, tranh thủ nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển nhanh, bền vững của tỉnh Phú Thọ.

Nguyễn Đắc Thủy – TUV, Giám đốc Sở Ngoại vụ