Văn hóa - Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Phú Thọ tham gia triển lãm thành tựu KT-XH nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Kế hoạch số 321/KH-UBND về việc tham gia triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025). Theo đó, tại triển lãm, tỉnh Phú Thọ tham gia khu trưng bày “Tỉnh giàu nước mạnh” với chủ đề Phú Thọ - Đất Tổ Hùng Vương: 80 năm vững bước phát triển và hội nhập.

Phú Thọ tham gia triển lãm thành tựu KT-XH nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Việc tổ chức các hoạt động trưng bày triển lãm sẽ tập trung làm nổi bật những thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh đạt được sau 80 năm thành lập Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, những thành tựu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, thành tựu toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị; dấu ấn đặc biệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh qua từng thời kỳ lịch sử. Khẳng định sự trưởng thành, phát triển vượt bậc của địa phương - một trung tâm vùng năng động, hội nhập, giàu bản sắc. Khắc họa chân thực quá trình hình thành tỉnh mới với quy mô lớn hơn, nguồn lực mạnh hơn và tầm nhìn rộng mở hơn - sẵn sàng trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Tạo điểm nhấn trong hoạt động tuyên truyền nhằm giới thiệu, quảng bá tới công chúng trong nước và quốc tế về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, thể hiện hình ảnh một Phú Thọ năng động, hiện đại, phát triển bền vững, giàu bản sắc văn hóa, là điểm đến hấp dẫn cho nhà đầu tư trong nước và quốc tế và du khách.

Tôn vinh, khẳng định vùng đất với đa dạng những giá trị đặc trưng mang bản sắc văn hóa của Việt Nam, giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống của Phú Thọ - vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam.

Hình thức, hiện vật trưng bày gồm: Đoạn phim tài liệu, hình ảnh tư liệu lịch sử, bản đồ, hiện vật, đồ họa 3D, đồ họa thông tin. Các mô hình trưng bày: Dự án, cột mốc, sa bàn.

Bố cục không gian mở gồm 3 phần: Khu vực Lối vào: “Cổng Rồng Đất Tổ - Hướng về cội nguồn. Khu vực 1: “Hành trình Đất Tổ từ Cội nguồn đến Độc Lập” (1945-1975). Khu vực 2: “Phú Thọ phát triển: Bản sắc Đất Tổ, nâng tầm hội nhập" (1976-2025). Khu vực 3: “Phú Thọ - Tầm vóc mới, khát vọng vươn xa" (2025-2045).

Việc tổ chức thi công trưng bày triển lãm từ ngày 11-22/8. Lễ khai mạc vào 9 giờ ngày 28/8. Trưng bày triển lãm từ ngày 28/8-5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội.

Văn Lang


Văn Lang

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng triển lãm Trung du và miền núi phía Bắc UBND tỉnh Đất Tổ HĐND ngày Quốc Khánh Kỷ niệm tỉnh Phú Thọ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Hội nhập
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thầm lặng sau nỗi đau da cam

Thầm lặng sau nỗi đau da cam
2025-08-09 11:05:00

baophutho.vn Chiến tranh lùi xa nhưng hậu quả vẫn ẩn hiện trong nhiều gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Thầm lặng đằng sau nỗi đau ấy là những người...

Trăn trở Mường Hoa

Trăn trở Mường Hoa
2025-08-09 09:27:00

baophutho.vn Từ đường tỉnh 435, xe chúng tôi rẽ hướng trái, len lỏi gần chục km trên lối hẹp trước đây là đường rừng rồi chạy qua chiếc cầu treo bắc ngang...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long