Phú Thọ tham gia triển lãm thành tựu KT-XH nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Kế hoạch số 321/KH-UBND về việc tham gia triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025). Theo đó, tại triển lãm, tỉnh Phú Thọ tham gia khu trưng bày “Tỉnh giàu nước mạnh” với chủ đề Phú Thọ - Đất Tổ Hùng Vương: 80 năm vững bước phát triển và hội nhập.
Việc tổ chức các hoạt động trưng bày triển lãm sẽ tập trung làm nổi bật những thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh đạt được sau 80 năm thành lập Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, những thành tựu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, thành tựu toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị; dấu ấn đặc biệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh qua từng thời kỳ lịch sử. Khẳng định sự trưởng thành, phát triển vượt bậc của địa phương - một trung tâm vùng năng động, hội nhập, giàu bản sắc. Khắc họa chân thực quá trình hình thành tỉnh mới với quy mô lớn hơn, nguồn lực mạnh hơn và tầm nhìn rộng mở hơn - sẵn sàng trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.
Tạo điểm nhấn trong hoạt động tuyên truyền nhằm giới thiệu, quảng bá tới công chúng trong nước và quốc tế về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, thể hiện hình ảnh một Phú Thọ năng động, hiện đại, phát triển bền vững, giàu bản sắc văn hóa, là điểm đến hấp dẫn cho nhà đầu tư trong nước và quốc tế và du khách.
Tôn vinh, khẳng định vùng đất với đa dạng những giá trị đặc trưng mang bản sắc văn hóa của Việt Nam, giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống của Phú Thọ - vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam.
Hình thức, hiện vật trưng bày gồm: Đoạn phim tài liệu, hình ảnh tư liệu lịch sử, bản đồ, hiện vật, đồ họa 3D, đồ họa thông tin. Các mô hình trưng bày: Dự án, cột mốc, sa bàn.
Bố cục không gian mở gồm 3 phần: Khu vực Lối vào: “Cổng Rồng Đất Tổ - Hướng về cội nguồn. Khu vực 1: “Hành trình Đất Tổ từ Cội nguồn đến Độc Lập” (1945-1975). Khu vực 2: “Phú Thọ phát triển: Bản sắc Đất Tổ, nâng tầm hội nhập" (1976-2025). Khu vực 3: “Phú Thọ - Tầm vóc mới, khát vọng vươn xa" (2025-2045).
Việc tổ chức thi công trưng bày triển lãm từ ngày 11-22/8. Lễ khai mạc vào 9 giờ ngày 28/8. Trưng bày triển lãm từ ngày 28/8-5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội.
Văn Lang
