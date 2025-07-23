Phú Thọ: Thiệt hại trên 600 triệu đồng do cơn bão số 3

Rà soát, sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc, xây dựng phương án xử lý...

2025-08-11 11:45:00 baophutho.vn Ngày 11/8, Tổ Công tác rà soát, sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc; xây dựng phương án xử lý tài sản dôi dư của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi...

UBND tỉnh rà soát công tác bàn giao chủ đầu tư các dự án trên địa...

2025-08-11 11:20:00 baophutho.vn Sáng 11/8, đồng chí Quách Tất Liêm – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị công tác bàn giao chủ đầu tư các dự án trên địa bàn...

Kịp thời cứu giúp du khách nước ngoài bị đột quỵ

2025-08-10 21:06:00 baophutho.vn Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào hồi 17h50’ ngày 10/8, Công an xã Mai Châu nhận được tin báo về việc một du khách nước ngoài gặp nạn...

Khai trương nhà phân phối uỷ quyền 4S BYD EV Vĩnh Phúc

2025-08-10 12:24:00 baophutho.vn Ngày 10/8 tại phường Vĩnh Phúc, nhà phân phối uỷ quyền 4S BYD EV Vĩnh Phúc đã tổ chức khai trương showroom ô tô BYD EV Vĩnh Phúc. Tới dự có...

Tìm thấy thi thể nạn nhân vụ đuối nước ở sông Phó Đáy

2025-08-09 21:56:00 baophutho.vn Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sau nhiều giờ tìm kiếm, khoảng 19h50’ hôm nay (9/8/2025), các lực lượng chức năng đã phối hợp với Công an...

Vòng đối thoại địa phương - Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025...

2025-08-09 18:30:00 baophutho.vn Ngày 9/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF)...

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ

2025-08-09 15:58:00 baophutho.vn Sáng 9/8, Đoàn công tác của đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã về thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ; kiểm...

Cầu phao Phong Châu hoạt động trở lại từ 11 giờ 30 ngày 23/7

2025-07-23 09:13:00 baophutho.vn Trên cơ sở theo dõi dự báo thời tiết khí hậu thủy văn quốc gia và kết quả đo lưu tốc dòng chảy tại khu vực cầu Phong Châu. Lữ đoàn 249 - Binh...

Nhanh chóng phá 2 vụ án nghiêm trọng tại Tam Đảo

2025-07-22 22:25:00 baophutho.vn Trong vòng chưa đầy một tuần, Công an xã Tam Đảo phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh liên tiếp điều tra, làm rõ hai vụ án nghiêm...

Phường Hoà Bình kịp thời ứng phó với cơn bão số 3 (Wipha)

2025-07-22 19:14:00 baophutho.vn Trước diễn biến cơn bão số 3 (Wipha) ảnh hưởng đến địa bàn, UBND phường Hoà Bình đã theo dõi sát tình hình và khẩn trương triển khai các biện...

Tập trung hoàn thành, bảo đảm chất lượng và Lễ khánh thành Dự án...

2025-07-22 17:36:00 baophutho.vn Chiều 22/7, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra thực tế tiến độ triển khai Dự án xây dựng, nâng cấp...