Phú Thọ: Thiệt hại trên 600 triệu đồng do cơn bão số 3

Từ 19h ngày 21/7 đến 7h ngày 23/7, do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa to đến rất to.

Cụ thể, lượng mưa tại một số trạm: Đoàn Kết (xã Đoàn Kết) 239,6mm; Vạn Mai (xã Vạn Mai) 230,8mm; Trung Thành (xã Trung Thành) 210,6mm; Tiền Phong 3 (xã Yên Hòa) 193,8mm Tân Pheo (xã Tân Pheo) 183,6mm; Đồng Ruộng (xã Đồng Ruộng) 182,6mm; Yên Thượng (xã Thạch Yên) 181,6mm; Cao Sơn (xã Tu Lý) 181,4mm; Hồ Cạn Thượng (xã Tân Phong) 173,8mm; Tu Lý (Đà Bắc) 173,2mm... các trạm còn lại trong tỉnh từ (14,8-173,2)mm.

Theo báo cáo nhanh của các xã, phường và các đơn vị trên địa bàn tỉnh, tính đến 7h ngày 23/7, trên địa bàn tỉnh có 19 nhà bị tốc mái; 4 nhà bị đất, đá sạt lở. Các xã, phường đã sơ tán 719 hộ dân đang sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn. Thiệt hại về nông, lâm nghiệp: Mưa bão làm đổ khoảng 3708m2 ngô, 720m2 sắn (xã Tam Sơn); ngập 5ha lúa (phường Kỳ Sơn); đổ 2ha ngô, 2,5ha cây gai xanh (xã Đức Nhàn). Ngoài ta còn thiệt hại về thuỷ lợi, giao thông ở các xã Minh Đài, Tiền Phong, Tân Lạc, Đức Nhàn, Tam Sơn, Thái Hoà, ước tổng thiệt hại khoảng trên 600 triệu đồng.

Để ứng phó và khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các sở, ngành đã thành lập các đoàn đi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 3. Huy động lực lượng hỗ trợ các hộ dân sơ tán đến nơi an toàn, ổn định chỗ ở. Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình đã chủ động huy động vật tư, nhân lực để xử lý điểm dốc nước tràn số 3 bị sạt lở.

Đồng thời, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành các công điện về việc khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp với bão số 3. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh thường xuyên cập nhật, truyền tải thông tin cảnh báo thời tiết, thiên tai tới các xã, phường để chủ động ứng phó.

Văn Lang

