Phú Thọ: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT (dự kiến) đạt 99,6%

Ngày 15/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Sau khi tổng hợp, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ cho biết điểm trung bình các môn thi (không kể thí sinh tự do) là 6,34 điểm; điểm trung bình từng môn thi đều trong Top10 tỉnh, thành cả nước.

Thí sinh hoàn thành bài thi tại điểm thi Trường THPT Việt Trì.

Tổng số học sinh dự thi: 44.972 (trong đó THPT công lập: 32.853; THPT tư thục: 4.291; GDTX: 7.828).

Điểm trung bình từng môn thi: Môn Toán: 4.835 (đứng thứ 10 toàn quốc), trong đó 36 điểm 10 - đứng thứ 5 toàn quốc. Môn Ngữ văn: 7.217, đứng thứ 6 toàn quốc Môn Vật lí: 7.330, đứng thứ 2 toàn quốc (trong đó có 180 điểm 10, đứng thứ 8 toàn quốc). Môn Hóa học: 6.443, đứng thứ 5 toàn quốc (trong đó có 37 điểm 10, đứng thứ 8 toàn quốc). Môn Sinh học: 5.71 (trong đó có 5 điểm 10, đứng thứ 5 toàn quốc). Môn Tin học: 7.950, đứng thứ 3 toàn quốc. Môn Lịch sử: 7.046, đứng thứ nhất Toàn quốc (trong đó có 194 điểm 10, đứng thứ Nhất toàn quốc). Môn Địa lí: 7.132, đứng thứ 2 toàn quốc (trong đó có 705 điểm 10, đứng thứ Nhất toàn quốc). Môn Công nghệ công nghiệp: 7.600, đứng thứ 3 toàn quốc. Môn Công nghệ nông nghiệp: 8.059, đứng thứ 5 Toàn quốc. Môn Giáo dục kinh tế và pháp luật: 7.917, đứng thứ 4 toàn quốc (trong đó có 89 điểm 10, đứng thứ 5 toàn quốc). Môn Tiếng Anh: 5.420, đứng thứ 5 toàn quốc.

Toàn tỉnh tỷ lệ đỗ tốt nghiệp (dự kiến): 99,6%.

Hạnh Thúy