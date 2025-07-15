Phú Thọ: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT (dự kiến) đạt 99,6%

{title}
{publish}
{head}
Ngày 15/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Sau khi tổng hợp, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ cho biết điểm trung bình các môn thi (không kể thí sinh tự do) là 6,34 điểm; điểm trung bình từng môn thi đều trong Top10 tỉnh, thành cả nước.
Thí sinh hoàn thành bài thi tại điểm thi Trường THPT Việt Trì.
Tổng số học sinh dự thi: 44.972 (trong đó THPT công lập: 32.853; THPT tư thục: 4.291; GDTX: 7.828).
Điểm trung bình từng môn thi:Môn Toán: 4.835 (đứng thứ 10 toàn quốc), trong đó 36 điểm 10 - đứng thứ 5 toàn quốc.Môn Ngữ văn: 7.217, đứng thứ 6 toàn quốcMôn Vật lí: 7.330, đứng thứ 2 toàn quốc (trong đó có 180 điểm 10, đứng thứ 8 toàn quốc).Môn Hóa học: 6.443, đứng thứ 5 toàn quốc (trong đó có 37 điểm 10, đứng thứ 8 toàn quốc).Môn Sinh học: 5.71 (trong đó có 5 điểm 10, đứng thứ 5 toàn quốc). Môn Tin học: 7.950, đứng thứ 3 toàn quốc.Môn Lịch sử: 7.046, đứng thứ nhất Toàn quốc (trong đó có 194 điểm 10, đứng thứ Nhất toàn quốc).Môn Địa lí: 7.132, đứng thứ 2 toàn quốc (trong đó có 705 điểm 10, đứng thứ Nhất toàn quốc).Môn Công nghệ công nghiệp: 7.600, đứng thứ 3 toàn quốc.Môn Công nghệ nông nghiệp: 8.059, đứng thứ 5 Toàn quốc.Môn Giáo dục kinh tế và pháp luật: 7.917, đứng thứ 4 toàn quốc (trong đó có 89 điểm 10, đứng thứ 5 toàn quốc).Môn Tiếng Anh: 5.420, đứng thứ 5 toàn quốc.
Toàn tỉnh tỷ lệ đỗ tốt nghiệp (dự kiến): 99,6%.
Hạnh Thúy
Bộ GD&ĐT lưu ý thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 khi bước sang một chu trình mới bắt đầu từ năm học 2025 - 2026.
Nhằm giảm gánh nặng tài chính và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên an tâm học tập, gần đây các trường đại học đã chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ thiết thực như...
baophutho.vn Năm học 2025-2026, học sinh tại Phú Thọ cần Nhà nước hỗ trợ 4.314.251 kg gạo theo Nghị định 66/2025/NĐ-CP .
baophutho.vn Thực hiện Công văn số 1613 ngày 4/8/2025 của UBND tỉnh về việc khẩn trương rà soát, báo cáo công tác khắc phục cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 222/2025/NĐ-CP ngày 8/8/2025 quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong cơ sở giáo dục, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 9...
Sau 3 ngày từ 6-8/8, Trại hè Hùng Vương lần thứ XIX, năm 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là kỳ trại hè đặc biệt, gắn với dấu mốc kỷ niệm 20 năm thành lập và có quy mô,...
baophutho.vn Tối 7/8, tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương đã diễn ra Gala kỷ niệm 20 năm Trại hè Hùng Vương (2005 – 2025).
baophutho.vn Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường và các đơn vị trực thuộc Sở về việc tiếp nhận học sinh chuyển trường...
baophutho.vn Em Kiều Đức Thịnh và Kiều Đức Thắng - hai anh em song sinh, sinh năm 2016, cùng học lớp 4E, Trường Tiểu học Gia Cẩm cùng đạt giải quốc gia...
baophutho.vn Tối 12/7, tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ trao giải “Festival...
baophutho.vn Kỳ nghỉ hè không chỉ là thời điểm nghỉ ngơi, vui chơi của trẻ mà còn là cơ hội để các trường mầm non triển khai những hoạt động chăm sóc, giáo...
baophutho.vn Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 365/QĐ-SGD&ĐT ngày 6/7/2025 về việc điều chỉnh giao số lượng người làm việc của một số đơn vị trực...