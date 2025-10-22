Phú Thọ và “giấy thông hành xanh”: Doanh nghiệp tìm lối đi bền vững vươn ra thế giới

Trong bối cảnh toàn cầu chuyển dịch mạnh mẽ sang kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững, nhiều doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã chủ động đổi mới sản xuất, áp dụng các chuẩn mực môi trường, xã hội và quản trị (ESG) để nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng thị trường xuất khẩu. Sản xuất xanh đang trở thành “chìa khóa vàng” giúp DN Đất Tổ vững bước hội nhập quốc tế.

Việc chuẩn hóa toàn bộ hệ thống quản lý theo nhiều tiêu chuẩn quốc tế, đã giúp AMY vượt qua các “hàng rào kỹ thuật” của thị trường xuất khẩu

Tiếp cận ESG - chìa khóa mở cửa thị trường quốc tế

Sản xuất xanh và phát triển bền vững đang trở thành “giấy thông hành” bắt buộc để các DN Việt Nam vươn ra thế giới, đặc biệt khi các thị trường lớn như EU, Mỹ, Nhật Bản... áp dụng ngày càng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về môi trường, lao động và quản trị. Nhận thức rõ điều này, nhiều DN tại Phú Thọ đã coi phát triển bền vững là “xương sống” trong chiến lược dài hạn.

Điển hình là Công ty Cổ phần Công nghiệp Á Mỹ (AMY GRUPO) - một trong những DN vật liệu ốp lát hàng đầu Việt Nam. Sau hơn 10 năm phát triển, AMY không chỉ khẳng định vị thế trong nước mà còn chinh phục các thị trường khó tính như Trung Đông, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, và Mỹ. Sản phẩm của công ty đáp ứng đa dạng thị hiếu khách hàng, đặc biệt là thế hệ trẻ – nhóm tiêu dùng đang định hình chuẩn mực mới về chất lượng và tính thân thiện với môi trường.

Một trong những yếu tố then chốt giúp AMY GRUPO tiến nhanh trên con đường phát triển bền vững nhờ đầu tư công nghệ mới và sản xuất tuần hoàn

Để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao, AMY đã chuẩn hóa toàn bộ hệ thống quản lý theo nhiều tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm: Hệ thống quản lý môi trường và năng lượng; quy chuẩn về sức khỏe, an toàn lao động; tiêu chuẩn về quyền con người theo Bộ Quy tắc ứng xử (BSCI); hệ thống quản lý kiểm toán dấu chân carbon (ISO 14064 và ISO 14067).

Việc áp dụng đồng bộ các chuẩn mực này giúp AMY vượt qua các “hàng rào kỹ thuật” của thị trường xuất khẩu, đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị, giảm lãng phí và tối ưu nguồn lực.

Ông Trần Tuấn Đại, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc AMY GRUPO chia sẻ: “Một trong những nội dung chiến lược quan trọng của công ty là phát triển xanh và phát triển bền vững. Chúng tôi xây dựng hệ thống quản lý năng lượng để đảm bảo tất cả nguồn năng lượng tiêu thụ trong từng máy, thiết bị đều được thống kê, theo dõi, quản lý theo một quy trình không lãng phí, sử dụng tiết kiệm, tối ưu”.

Đầu tư công nghệ xanh - gặt hái hiệu quả kinh tế

Một trong những yếu tố then chốt giúp AMY GRUPO tiến nhanh trên con đường phát triển bền vững là mạnh dạn đầu tư công nghệ mới và sản xuất tuần hoàn.

Công ty đã triển khai hệ thống quản lý môi trường và trách nhiệm xã hội toàn diện: Kiểm toán định kỳ năng lượng tiêu thụ của từng máy móc, thiết bị; đo lường lượng rác thải và dấu chân carbon để có giải pháp giảm thiểu; tăng cường tái sử dụng, tái chế vật liệu và sử dụng các nguồn năng lượng thay thế; áp dụng quy trình sản xuất tuần hoàn, kiểm soát nghiêm ngặt từng công đoạn từ thiết kế, sản xuất, đóng gói đến vận chuyển nhằm giảm phát thải và đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc.

Hiện AMY GRUPO đang tạo việc làm ổn định cho hơn 2.300 lao động

Nhờ chiến lược này, chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu của AMY GRUPO đã tăng hơn 19%, đóng góp ngân sách gấp đôi so với cùng kỳ. Hiện công ty tạo việc làm ổn định cho hơn 2.300 lao động (tăng hơn 4 lần so với thời điểm mới thành lập năm 2015), trong đó 90% là lao động địa phương.

Những nỗ lực này đã mang lại nhiều giải thưởng uy tín cho AMY: 3 năm liên tiếp (2022-2024) được vinh danh “Top 5 công ty vật liệu xây dựng uy tín nhất tại Việt Nam” và mới nhất là Giải thưởng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024.

Không chỉ riêng AMY GRUPO, tinh thần sản xuất xanh còn lan tỏa đến Tập đoàn Thép Việt Đức (VGS). Với phương châm bảo vệ môi trường là bảo vệ sức khỏe người lao động, Thép Việt Đức đã đầu tư hệ thống công nghệ tiên tiến: 100% nước thải được tuần hoàn tái sử dụng, không phát thải ra môi trường; dây chuyền đốt dùng khí CNG thay cho than, dầu, giúp giảm khói bụi; vận hành dây chuyền luyện gang thép tương đối khép kín, tuần hoàn, tạo ra môi trường xanh, sạch và an toàn cho người lao động.

Tập đoàn Thép Việt Đức vận hành dây chuyền luyện gang thép khép kín, tuần hoàn, tạo ra môi trường xanh

Ông Nguyễn Trọng Đắc, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thép Việt Đức khẳng định: “Đối với sản xuất xanh, nó không những là một yêu cầu mà còn là một trách nhiệm đối với toàn xã hội. Thép Việt Đức đã và đang xây dựng đề án để chuyển đổi dần sang những nguồn nhiên liệu thân thiện, giảm thiểu phát thải carbon ở mức thấp nhất, cam kết liên tục cải tiến, tiếp cận các công nghệ hiện đại nhất để đóng góp chung vào chương trình Net Zero 2050 của Chính phủ”.

Thép Việt Đức đã và đang xây dựng đề án để chuyển đổi dần sang những nguồn nhiên liệu thân thiện với môi trường

Hướng tới tương lai bền vững

Trong giai đoạn tới, các DN Phú Thọ tiếp tục đặt mục tiêu nâng cấp công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất gắn với tiêu chuẩn xanh, nâng cao tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo, và mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước Châu Âu, Bắc Mỹ – những thị trường đòi hỏi cao về chất lượng và tiêu chuẩn môi trường.

Những nỗ lực sản xuất xanh của các doanh nghiệp không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sống và khẳng định vị thế doanh nghiệp Việt trên trường quốc tế. Đây chính là con đường tất yếu để hướng tới một nền kinh tế phát triển bền vững, đóng góp tích cực cho kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ và đất nước.

Ngọc Thắng