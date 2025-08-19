Phường Hòa Bình: Ra mắt “Hòm thư số” góp ý, ký kết chương trình chuyển đổi số

Ngày 19/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Bình tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình “Hòm thư số góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; đồng thời ký kết chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ phường, các đoàn thể chính trị - xã hội và UBND phường về thực hiện công tác chuyển đổi số.

Dự hội nghị có đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường; các phòng, ban, Trung tâm Phục vụ hành chính công và đại diện Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận 94 khu dân cư trên địa bàn.

Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường; các phòng, ban, Trung tâm Phục vụ hành chính công ấn nút biểu trưng khởi động mô hình.

Mô hình “Hòm thư số góp ý xây dựng Đảng, chính quyền” ứng dụng công nghệ thông tin thông qua mã QR niêm yết tại trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND phường và các nhà văn hóa tổ dân phố. Người dân có thể dễ dàng quét mã, điền thông tin góp ý; toàn bộ ý kiến sẽ được gửi trực tiếp về địa chỉ email của Ủy ban MTTQ phường. Mô hình nhằm phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, kịp thời nắm bắt và tổng hợp kiến nghị chính đáng của Nhân dân để phản ánh tới cấp ủy, chính quyền, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Ủy ban MTTQ phường Hòa Bình ký kết chương trình phối hợp với UBND phường và các tổ chức thành viên về triển khai chuyển đổi số cơ sở.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ phường Hòa Bình cũng ký kết chương trình phối hợp với UBND phường và các tổ chức thành viên về triển khai chuyển đổi số cơ sở, với các nội dung trọng tâm: phối hợp tuyên truyền, vận động người dân ứng dụng công nghệ số; giám sát việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ kỹ thuật, tập huấn kỹ năng số; phát huy hoạt động của “Tổ công nghệ số cộng đồng”; đào tạo nâng cao năng lực số cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hòa Bình trực tiếp hướng dẫn đại diện Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận trải nghiệm mô hình.

Các thành viên Mặt trận hướng dẫn trải nghiệm mô hình.

Chương trình phối hợp có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2025, hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức, kỹ năng số trong cộng đồng, khuyến khích ứng dụng công nghệ vào đời sống, sản xuất; đồng thời lập thành tích thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương trong năm 2025.

Hồng Duyên