Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khảo sát, kiểm tra thực địa quy hoạch phát triển dự án đô thị dịch vụ tại khu vực đô thị Việt Trì

Sáng 18/8, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì, cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn và lãnh đạo một số sở ngành, địa phương khảo sát, kiểm tra thực địa khu vực quy hoạch, phát triển dự án đô thị, dịch vụ tại đô thị Việt Trì (thành phố Việt Trì cũ).

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các thành viên đoàn công tác nghe chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới Đông Nam Thành phố Việt Trì giới thiệu về dự án.

Dự án Khu đô thị mới Đông Nam thành phố Việt Trì, thuộc địa bàn phường Việt Trì và phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ do Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ đô làm chủ đầu tư có quy mô 63,53ha với 947 ô (thửa) đất ở, trong đó 547 căn nhà ở chủ đầu tư phải xây dựng và 400 ô (thửa) đất thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở; tổng mức đầu tư trên 4.500 tỷ đồng.

Hiện chủ đầu tư đã cơ bản hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư theo quy định; Đã được giao đất với tổng diện tích 24,75 ha; Chuẩn bị khởi công dự án trong tháng 9 năm 2025 và phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2027, sớm hơn kế hoạch được phê duyệt 3 năm.

Kiểm tra thực tế tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đồng tình với phương án kiến trúc, quy hoạch cảnh quan khu đô thị mà chủ đầu tư đưa ra và nhấn mạnh: Với phương án thiết kế và ví trí trung tâm, liền kề các trục đường chính của phường Việt Trì, phường Thanh Miếu, đây sẽ là điểm nhấn kiến trúc của đô thị Việt Trì, các sở, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục đầu tư, để khởi công dự án vào tháng 9/2025, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030.

UBND phường Việt Trì và phường Thanh Miếu cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác bồi thường, GPMB.

Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án; Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kiến trúc, quy hoạch, chất lượng xây dựng, tiến độ xây dựng dự án và kinh doanh bất động sản theo quy định hiện hành.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan có liên quan xác định giá đất thu tiền sử dụng đất theo quy định pháp luật; Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND cấp xã thực hiện bàn giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn giao các giấy tờ có liên quan đến đất đối với diện tích đất đáp ứng các điều kiện theo quy định hiện hành...

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các thành viên đoàn công tác kiểm tra tiến độ dự án Văn Lang Sky Lake

Nằm trên địa bàn phường Thanh Miếu, Dự án khu nhà ở đô thị Văn Lang Sky Lake do Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập làm chủ đầu tư có quy mô 1,8025ha, gồm 15 nhà ở biệt thự và 398 căn hộ chung cư, tổng mức đầu tư 1.659 tỷ đồng.

Hiện đã hoàn thiện phần thô, đang hoàn thiện công trình hỗn hợp cao tầng gồm 2 toà nhà 26 tầng. Đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư trong thời gian ngắn đã cơ bản hoàn thành 2 tòa nhà Trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao và căn hộ chung cư cao cấp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục tập trung nhân lực, vật lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu trước Tết âm lịch năm nay phải hoàn thiện, đưa dự án Trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao và chung cư cao cấp vào khai thác, sử dụng, tạo điểm nhấn kiến trúc cảnh quan và thu hút, phát triển du lịch, dịch vụ của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các thành viên đoàn công tác khảo sát, kiểm tra thực địa khu vực xây dựng Khu nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh trên trục đường Phù Đổng

Dự án Khu nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh tại khu Quế Trạo, phường Việt Trì có diện tích 4,2ha, đáp ứng nhu cầu khoảng 1.100 căn nhà ở xã hội của lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh sau sáp nhập. Do khu vực bị khống chế chiều cao trong quy hoạch chung tối đa 9 tầng và để đảm bảo tiện ích xã hội cho người dân cũng như dành 20% diện tích đất ở thương mại..., Công an tỉnh có văn bản đề nghị điều chỉnh mở rộng diện tích khu đất từ 4,2ha lên 5,36ha.

Kiểm tra thực tế tại hiện trường, nghe báo cáo về quy hoạch chung của khu vực, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu bên cạnh việc chuẩn bị nguồn lực để khởi công công trình trong năm 2025, Công an tỉnh cần bổ sung thêm sơ đồ cơ cấu sử dụng đất; dự kiến quy mô xây dựng công trình chính; tổng diện tích sàn sử dụng và hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật khác; tổng nhu cầu căn hộ nhà ở xã hội của lực lượng Công an tại khu vực thành phố Việt Trì cũ... để Sở Xây dựng thẩm định, báo cáo UBND tỉnh quyết định.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các thành viên đoàn công tác khảo sát, kiểm tra thực địa khu vực xây dựng Khu nhà ở xã hội cao tầng Tân Dân

Đối với Dự án Khu nhà ở xã hội Evergreen Việt Trì (0,25ha) nằm ở khu đất tiếp giáp đường Vũ Thế Lang và đường Lý Dương Cảnh, phường Việt Trì, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý đề xuất của nhà đầu tư xây dựng 1 tòa nhà 15 tầng nổi, diện tích sàn 19.934 m2 với 182 căn nhà ở xã hội và đổi tên thành Khu nhà ở xã hội cao tầng Tân Dân.

Tuy nhiên, để phù hợp với mật độ dân cư, các công trình trường học hiện có liền kề và đáp ứng nhu cầu phát triển của khu vực trong tương lai, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan và Chủ đầu tư phải nghiên cứu lại thiết kế của tòa nhà theo hướng bổ sung thêm tầng hầm để xe của toà nhà, đồng thời thiết kế bổ sung thêm các hạ tầng kỹ thuật, tiện ích đi kèm đảm bảo đồng bộ, hiện đại, phát triển bền vững. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các bước để khởi công dự án trong năm 2025, hoàn thành trong năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các thành viên đoàn công tác khảo sát, kiểm tra hiện trạng sân vận động Bảo Đà

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khảo sát hiện trạng Khu chung cư cũ Hòa Phong

Trong chương trình công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn và đoàn đã khảo sát, kiểm tra thực địa Sân vận động Bảo Đà (phường Việt Trì), Khu nhà ở xã hội Thụy Vân (phường Nông Trang), Khu chung cư cũ Hòa Phong (phường Việt Trì), Các khu vực quy hoạch khu đô thị, khu nhà ở, dịch vụ thương mại khác thuộc địa bàn thành phố Việt Trì cũ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng tập trung rà soát các quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị theo quy định. Đối với các các lô đất trên đường Trần Phú như Thư Viện tỉnh, Nhà thiếu Nhi... hiện đã làm thủ tục thu hồi, giao Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý, cần sớm có phương án giao chủ đầu tư xây dựng phát triển thương mại dịch vụ, tránh để hoang hóa, lãng phí.

Đối với Sân vận động Bảo Đà, các sở, ngành liên quan, UBND phường Việt Trì tham mưu, đề xuất phương án khai thác, sử dụng hiệu quả theo hướng công trình công cộng phục vụ người dân.

Đối với Khu chung cư cũ Hòa Phong, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, vận động người dân về thực trạng của Khu chung cư cũ Hoà Phong; công bố kế hoạch của UBND tỉnh về việc xây dựng lại Khu chung cư cũ Hòa Phong...

Các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính xác định nguồn gốc đất, tài sản công, trách nhiệm và quyền lợi của công ty CP Đầu tư phát triển và quản lý nhà ở xã hội Phú Thọ và đề xuất dự án đầu tư theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khảo sát việc thực hiện quy hoạch phát triển dự án đô thị dịch vụ trục đường Trần Phú

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khảo sát việc thực hiện quy hoạch phát triển dự án đô thị dịch vụ khu vực giao cắt đường Phù Đổng và đường nối đường Hùng Vương, đường Nguyễn Tất Thành, đường Phù Đổng đến đường Âu Cơ

Trước thực trạng hệ thống vỉa hè các tuyến đường ven Công viên Văn Lang thường xuyên bị đào xới và hiện nay vẫn ngổn ngang vì các dự án kéo cáp ngầm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND phường Việt Trì, Thanh Miếu cùng các cơ quan liên quan chỉ đạo, có biện pháp khôi phục lại vỉa hè cho người đi bộ; thực hiện công tác chỉnh trang, cắt tỉa cây, cỏ; sửa chữa các hạng mục đường dạo, ghế đá bị hư hỏng... đảm bảo mỹ quan đô thị.

Đinh Vũ