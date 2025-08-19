Khánh thành Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên và đường dây đấu nối

Ngày 19/8/2025, tại Phú Thọ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) phối hợp cùng tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ khánh thành Công trình Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên và đường dây đấu nối.

Đây là một trong 250 công trình tiêu biểu được Chính phủ và các tỉnh, thành chọn tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025).

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại buổi lễ

Điểm cầu Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên là một trong 80 điểm cầu kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia với sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Long - Thứ trưởng Bộ Công thương; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy Phú Thọ: Đinh Công Thực - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Nguyễn Đình Cương - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh: Phùng Thị Kim Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Văn Huyến - Chánh Văn phòng UBND tỉnh...

Các đại biểu dự buổi lễ

Về phía EVN có các đồng chí: Võ Hồng Lĩnh – Thành viên HĐQT; Nguyễn Anh Tài – Phó Tổng Giám đốc; Phạm Lê Phú – Tổng giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện Việt Nam...

Dự án Trạm biến áp (TBA) 500kV Vĩnh Yên và đường dây đấu nối là công trình năng lượng cấp đặc biệt, nhóm B do EVNNPT làm chủ đầu tư, NPMB được giao quản lý điều hành dự án, Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 thiết kế, Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận vận hành.

Toàn cảnh buổi lễ

Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên và đường dây đấu nối được xây dựng tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), nay là xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ. Dự án có quy mô xây dựng mới TBA 500/220/35kV gồm 2 máy biến áp 900MVA, mỗi máy biến áp được đấu nối tổ hợp từ 3 máy biến áp 1 pha, công suất 300MVA; xây dựng các ngăn xuất tuyến 500kV và 220kV; xây dựng 2 đoạn đường dây đấu nối dài 4,7 km.

Quá trình triển khai dự án gặp nhiều thách thức trong bồi thường giải phóng mặt bằng, đến tháng 4/2025, toàn bộ mặt bằng TBA mới được bàn giao. Giá cả vật tư, vật liệu biến động tăng cao, việc huy động nhân lực thi công của nhà thầu gặp nhiều khó khăn do EVN, EVNNPT cùng lúc triển khai nhiều công trình điện trọng điểm trong đó nổi bật là dự án đường dây 500kV mạch 3... Mặt bằng TBA 500kV Vĩnh Yên có nhiều dự án triển khai đồng thời, nhiều nhà thầu tham gia các gói thầu dẫn đến ảnh hưởng tiến độ một số hạng mục. Cùng với đó, giữa tháng 5/2025 máy biến áp mới được chuyển tới trạm nên đơn vị phối hợp với các nhà thầu tập trung làm ngày, làm đêm để lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo EVN, lãnh đạo EVNNPT và các Ban của EVNNPT, lãnh đạo NPMB thường xuyên có mặt tại công trường để đôn đốc và tháo gỡ vướng mắc xây dựng tiến độ chi tiết và các phương án thi công các hạng mục. Cùng với quyết tâm cao của các nhà thầu, dự án hoàn thành đóng điện, đáp ứng đúng tiến độ, tăng cường đảm bảo điện cho tỉnh Phú Thọ và khu vực từ mùa nắng nóng năm nay.

Một góc TBA 500kV Vĩnh Yên

Trước đó, vào tháng 7/2025, Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên sau khi hoàn thành đã được đấu nối với đường dây 500kV Hiệp Hoà - Sơn La, Hiệp Hòa – Việt Trì, trở thành điểm chung chuyển giữa hai nguồn nhiệt điện và thuỷ điện - từ các nhà máy thuỷ điện Sơn La, Lai Châu và các cụm nhiệt điện khu vực Quảng Ninh.

Trạm biến áp 500Kv Vĩnh Yên cũng sẽ được đấu nối vào tuyến đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên vừa hoàn thành, kịp thời giải tỏa nguồn điện từ các nhà máy thuỷ điện nhỏ khu vực Tây Bắc và nhập khẩu điện, góp phần quan trọng đảm bảo điện khu vực miền Bắc trong các năm tiếp theo.

Dự án này cũng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của hệ thống điện khu vực tỉnh Phú Thọ; tạo ra mối liên kết mạnh giữa các khu vực trong hệ thống điện, tăng khả năng vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, kỹ sư, người lao động của EVN, EVNNPT, NPMB, các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công, các cơ quan chức năng, chính quyền và nhân dân địa phương nơi dự án đi qua đã chung sức, đồng lòng, đoàn kết, nỗ lực vượt mọi khó khăn, đưa công trình hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả.

Theo chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông: Đây là Công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để tiếp nhận công suất từ đường dây 500 kV Lào Cai – Vĩnh Yên, bảo đảm truyền tải nguồn điện từ khu vực Tây Bắc về đồng bằng Bắc Bộ. Góp phần tăng cường an ninh năng lượng, nâng cao độ ổn định, an toàn và hiệu quả vận hành của hệ thống điện miền Bắc cũng như cả nước. Đồng thời đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng cao, đặc biệt là phục vụ trực tiếp cho các khu công nghiệp trọng điểm quanh khu vực Vĩnh Phúc như Bá Thiện I, II; Bình Xuyên I, II; Thăng Long Vĩnh Phúc; Khai Quang; Nam Bình Xuyên và các KCN được quy hoạch đã, đang và sẽ được triển khai trong thời gian tới; đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Phú Thọ và khu vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Tại Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2025-2030 đã xác định, công nghiệp vẫn là động lực chính cho tăng trưởng của tỉnh, do đó việc đảm bảo đầy đủ nguồn điện ổn định cho các dự án sản xuất, nhất là các dự án có quy mô lớn, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh là hết sức quan trọng. Trong bối cảnh đó, việc khánh thành và đưa vào vận hành Trạm biến áp 500 kV Vĩnh Yên và đường dây đấu nối có ý nghĩa hết sức to lớn đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp của tỉnh. Đây không chỉ là một dự án hạ tầng năng lượng trọng điểm, mà còn là yếu tố nền tảng để Phú Thọ trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư FDI, góp phần xây dựng vùng trung du và miền núi phía Bắc phát triển nhanh, bền vững.

Chia sẻ quá trình phối hợp giữa tỉnh Phú Thọ và EVN trong quá trình xây dựng Trạm biến áp 500 kV Vĩnh Yên và gần 90km đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên đi qua địa bàn tỉnh Phú Thọ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời cảm ơn chân thành tới bà con nhân dân vùng dự án, nhất là nhân dân xã Bình Tuyền, đã nhường đất, đồng lòng ủng hộ để dự án hoàn thành; biểu dương sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã chung tay góp phần vào thành công chung hôm nay. Đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực vượt qua khó khăn của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, Truyền tải điện Quốc gia, Tập đoàn Điện lực Việt Nam để Dự án khánh thành ngày hôm nay.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất các thủ tục về đất đai, hồ sơ pháp lý; Thực hiện nghiêm túc việc hoàn nguyên, khôi phục hạ tầng, cảnh quan sau thi công; Chú trọng bảo vệ môi trường và quan tâm đến đời sống nhân dân trong vùng dự án.

Đồng chí khẳng định: Thành công hôm nay là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Trung ương và địa phương, giữa ngành điện lực và nhân dân. Tỉnh Phú Thọ cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia trong công tác quản lý, vận hành, bảo đảm công trình hoạt động an toàn, hiệu quả; đồng thời tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các dự án năng lượng trọng điểm khác trong thời gian tới.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên và đường dây đấu nối.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long; Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phùng Thị Kim Nga và lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tổng Công ty Truyền tải điện Việt Nam; Ban QLDA các công trình điện miền Bắc đã cắt băng khánh thành Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên và đường dây đấu nối.

