Công ty Điện lực Phú Thọ: Xây dựng môi trường học tập suốt đời, thích ứng chuyển đổi số

Trong bối cảnh ngành điện lực đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, từ tái cơ cấu mô hình tổ chức đến thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, Công ty Điện lực Phú Thọ đã và đang khẳng định vai trò tiên phong trong việc xây dựng môi trường học tập suốt đời cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên (CBCNV). Đây không chỉ là một định hướng chiến lược mà còn là giải pháp thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Lãnh đạo Công đoàn Công ty khen thưởng con cán bộ CNVC đạt thành tích cao trong năm học 2024-2025.

Với sự chỉ đạo sâu sát của Ban Giám đốc và sự phối hợp chặt chẽ từ tổ chức Công đoàn, hoạt động khuyến học tại Công ty Điện lực Phú Thọ được triển khai đồng bộ, bám sát thực tiễn, tạo động lực học tập lan tỏa rộng khắp trong đội ngũ. Hội Khuyến học cơ sở giữ vai trò nòng cốt, thường xuyên phối hợp với các phòng ban, đoàn thể để tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và người lao động tích cực tham gia học tập thông qua nhiều hình thức: Hội thảo chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn, tài liệu nội bộ, các buổi nói chuyện chuyên đề và hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Tinh thần tự học, tự rèn luyện được khơi dậy mạnh mẽ, gắn với nhu cầu công việc cũng như định hướng phát triển cá nhân lâu dài. Từ năm 2024 đến nay, công ty tổ chức hàng loạt khóa đào tạo chuyên sâu, từ các lớp ngắn hạn về kỹ năng mềm, an toàn lao động, chuyển đổi số đến các chương trình dài hạn dành cho cán bộ nguồn.

Riêng hệ thống E-learning của EVN thu hút hàng nghìn lượt học viên, tập trung vào các nội dung thiết yếu như văn hóa doanh nghiệp, an toàn thông tin, công nghệ mới, phong cách lãnh đạo và kỹ năng truyền thông. Nổi bật là mô hình “Công dân học tập” trên nền tảng số https://congdanhoctap.vn, được triển khai toàn diện trong toàn công ty với 100% CBCNV đăng ký tham gia. Đây không chỉ là công cụ hỗ trợ tự đánh giá năng lực và định hướng học tập cá nhân mà còn giúp thúc đẩy tinh thần tự học, tự rèn luyện trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Qua đó, mỗi người lao động không chỉ nâng cao năng lực chuyên môn mà còn chủ động hội nhập vào xu hướng phát triển của ngành, xã hội. Không dừng lại ở nội bộ công ty, phong trào khuyến học còn lan tỏa đến từng gia đình CBCNV. Hằng năm, công ty tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho con em người lao động đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Những hoạt động ý nghĩa như Tết Trung thu, Ngày Quốc tế Thiếu nhi được tổ chức đều đặn, tạo điều kiện để các em phát triển toàn diện cả về tri thức và nhân cách.

Cán bộ CNVC Công ty Điện lực Phú Thọ thường xuyên tham gia khoá tập huấn nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng trong công tác.

Đồng chí Nguyễn Tiến Nhu, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Phú Thọ chia sẻ: “Trong giai đoạn ngành điện chuyển mình mạnh mẽ với áp lực cao về chất lượng nhân lực, việc xây dựng văn hóa học tập trong doanh nghiệp là giải pháp then chốt. Thông qua các chương trình đào tạo không chỉ giúp kết nối tri thức mà còn là cầu nối nhân văn, tạo môi trường phát triển bền vững cho từng cá nhân và tập thể”. Cùng với sự phát triển về quy mô, đặc biệt trong giai đoạn sáp nhập địa bàn quản lý với các đơn vị như Vĩnh Phúc, Hòa Bình, công ty xác định rõ yêu cầu mới về quản lý liên vùng, tổ chức lao động khoa học và chuẩn hóa nghiệp vụ. Việc tiếp tục củng cố và lan tỏa tinh thần học tập là nền tảng để Công ty duy trì hiệu quả sản xuất- kinh doanh trong mô hình mới. Công ty có 2.140 CBCNV, trên 85% có trình độ cao đẳng, đại học trở lên, nhiều cán bộ kỹ thuật và quản lý đạt chuẩn theo khung năng lực mới của EVNNPC. Kết quả này không chỉ thể hiện chất lượng nguồn nhân lực mà còn phản ánh rõ vai trò của học tập trong nâng cao hiệu quả vận hành. Nhiều sáng kiến kỹ thuật, giải pháp chuyển đổi số được áp dụng hiệu quả trong các lĩnh vực như giám sát vận hành, đo xa, thanh toán điện tử, dịch vụ khách hàng đa kênh... góp phần ổn định chỉ số tổn thất điện năng, tăng năng suất lao động và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Đây chính là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ chặt chẽ giữa học tập - đổi mới - hiệu quả kinh tế.

Thời gian tới, Công ty điện lực Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực để mở rộng đối tượng thụ hưởng từ Quỹ khuyến học, đặc biệt chú trọng hỗ trợ CBCNV và con em trong hoàn cảnh khó khăn. Phong trào thi đua, khuyến học - khuyến tài đã trở thành nét văn hóa doanh nghiệp đặc trưng tại Công ty điện lực Phú Thọ. Đây chính là nền tảng vững chắc để mỗi CBCNV không ngừng vươn lên, đồng hành cùng công ty trên hành trình hiện đại hóa ngành điện và phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập số.

Anh Thơ