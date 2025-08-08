Mường Động – Điểm sáng trong hiện đại hóa nền hành chính công

Xã Mường Động được thành lập từ việc sáp nhập 4 xã: Đông Bắc, Hợp Tiến, Tú Sơn và Vĩnh Tiến với quy mô dân số là 25.468 người, là một trong số những xã đông dân cư của khu vực Hoà Bình cũ. Từ ngày 1/7 – 5/8, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Động đã tiếp nhận 1.398 hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính; đã giải quyết 1.358 hồ sơ, còn lại 40 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai đang trong thời gian xử lý. Có được kết quả này, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Động đã tiên phong, đi đầu trong công tác chuyển đổi số, hiện đại hoá nền hành chính công.

Khang trang, rộng rãi, hiện đại là ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi đến thăm và làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Mường Động. Khuôn viên trung tâm rộng hơn 4.300m2 với khu vực nhà làm việc, sân để xe rộng rãi, thuận tiện cho người dân. Đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, hiện đại hoá nền hành chính, xã Mường Động đã đầu tư trang thiết bị hiện đại, đồng bộ cho Trung tâm hành chính công như hệ thống máy vi tính mới, máy scan, máy đếm số tự động, cây tra cứu thông tin, máy photo, máy in... Hệ thống bàn quầy, bảng biển gọn gàng, hiện đại. Khu vực chờ có bố trí máy tính kết nối mạng, hệ thống quạt điện, cây lọc nước, ghế ngồi... tạo sự thuận lợi, thoải mái cho người dân khi đến giao dịch. Trung tâm lắp đặt camera giám sát, hệ thống lấy số tự động để đảm bảo công bằng, minh bạch trong tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Đoàn viên thanh niên xã Mường Động tích cực tham gia hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở

Nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch, trung tâm đã niêm yết đầy đủ quy trình, thời gian, lệ phí, cán bộ phụ trách trên bảng thông tin điện tử tại trung tâm và trên website xã Mường Động; công khai số điện thoại, đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân giúp nâng cao chất lượng phục vụ.

Cùng với trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Mường Động được bố trí đội ngũ cán bộ chất lượng, đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc. Trung tâm có 10 công chức, trong đó một đồng chí có trình độ Thạc sỹ, 9 đồng chí có trình độ Đại học; 100% cán bộ có trình độ chính trị từ sơ cấp, trung cấp trở lên. Đây đều là những cán bộ có trình độ, kinh nghiệm công tác; sử dụng thành thạo các thiết vị công nghệ hiện đại, phần mềm quản lý điều hành... Ngoài ra, trung tâm còn có 2 nhân viên bưu điện và Bảo hiểm xã hội đến hỗ trợ bà con Nhân dân giải quyết các vấn đề phát sinh.

Thực tế sau hơn một tháng đi vào hoạt động cho thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Mường Động đã giúp tiếp nhận, xử lý và trả kết quả nhanh chóng, minh bạch. Cổng dịch vụ công trực tuyến cho phép người dân nộp hồ sơ, tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ ngay tại nhà thông qua điện thoại hoặc máy tính. Việc tích hợp mã QR để tra cứu tình trạng hồ sơ giúp người dân không phải đi lại nhiều lần. Quy trình xử lý hồ sơ được chuẩn hóa, công khai rõ ràng, giúp người dân nắm bắt dễ dàng. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn nhờ phần mềm quản lý và phân luồng khoa học.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Mường Động hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến

Để hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Mường Động đã bố trí cán bộ hỗ trợ trực tiếp tại trung tâm để hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt với người cao tuổi không thành thạo về công nghệ. Triển khai gian hàng “chuyển đổi số cộng đồng” giúp người dân làm quen với các dịch vụ công trực tuyến.

Nhìn lại những kết quả đã đạt được, đồng chí Nguyễn Việt Hòa- Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Mường Động cho biết: Trong lĩnh vực chuyển đổi số, Mường Động là một trong những xã đi đầu của vùng Kim Bôi cũ: 100% thôn, xóm có tổ công nghệ số cộng đồng; 90% hộ dân có Internet; 100% cơ quan công sở, trường học, trạm y tế có wifi miễn phí. Các thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến đạt 100%, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Một trong 3 đột phá chiến lược của Mường Động trong nhiệm kỳ 2025- 2030 chính là “Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính phục vụ, minh bạch, hiệu quả”. Dù còn không ít khó khăn nhưng Mường Động quyết tâm tiếp tục tiên phong xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số cấp xã để góp phần tích cực thúc đẩy KT- XH địa phương phát triển nhanh, bền vững.

Dương Liễu