Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát, kiểm tra một số dự án đầu tư khu vực Hòa Bình

Chiều 17/8, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đi khảo sát, kiểm tra: Khu đô thị Trung Minh A, tại phường Hòa Bình; Khu công nghiệp (KCN) Thịnh Minh, Khu đô thị sinh thái Phú Minh, Cụm Công nghiệp (CCN) Tiên Tiến, KCN Yên Quang, Sân Golf Kỳ Sơn, tại xã Thịnh Minh.

Cùng tham gia đoàn có đồng chí Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và đoàn công tác kiểm tra thực địa tại hiện trường, nghe nhà đầu tư báo cáo công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng KCN Thịnh Minh.

Khu đô thị Trung Minh A do Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh làm chủ đầu tư tại phường Hòa Bình hiện đang trong quá trình hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, xây dựng khu nhà ở thương mại. Phần diện tích quy hoạch Nhà ở xã hội (NOXH) chưa được giao đất do vướng mắc GPMB, trong đó có 2 cột điện chưa được di chuyển.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và đoàn công tác thăm, kiểm tra tiến độ đầu tư Dự án Nhà ở công nhân Quang Tiến tại CCN Tiên Tiến của Công ty Dạ Hợp.

Tổ hợp Thịnh Minh (do Công ty CPTM Dạ Hợp làm chủ đầu tư), bao gồm: KCN Thịnh Minh (diện tích 429,5ha), tổng mức đầu tư 4.365 tỷ đồng; CCN Thịnh Minh (diện tích 72,41ha), tổng mức đầu tư 574 tỷ đồng; Dự án Khu đô thị sinh thái Phú Minh (diện tích 87,3ha), tổng mức đầu tư 1.675 tỷ đồng (mới được cấp phép đầu tư năm 2025 và Dự án NOXH Thịnh Minh (diện tích 23,15ha), tổng mức đầu tư 1.800 tỷ đồng (đang làm thủ tục đầu tư).

Trong đó KCN Thịnh Minh và CCN Thịnh Minh hiện chưa được bố trí đủ chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nên gặp khó khăn để triển khai công tác thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất rừng theo quy định. Dự án khu đô thị sinh thái Phú Minh hiện vướng mắc do việc thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết bị chậm; chưa được xác định giá đất cụ thể làm căn cứ lập phuwng án bồi thường, hỗ trợ GPMB.

Sân Golf Kỳ Sơn, xã Thịnh Minh có tổng diện tích 148,67ha, tổng mức đầu tư 921 tỷ đồng, xây dựng sân Golf 36 hố đạt tiêu chuẩn quốc tế, hiện đang trong quá trình đào đắp mặt bằng, xây dựng nhà điều hành và sân tập, dự kiến đi vào hoạt động đầu năm 2026.

Tổ hợp CCN Tiên Tiến (cũng do Công ty Dạ Hợp làm chủ đầu tư), bao gồm CCN Tiên Tiến (quy mô 63,105ha, đến nay đã thu hút 38 dự án, tỷ lệ lấp đầy 98%) và Dự án Nhà ở công nhân Quang Tiến (diện tích 12,18ha), xây dựng 36 căn nhà ở chuyên gia, 153 căn nhà ở xã hội (NOXH) thấp tầng và 246 căn NOXH cao tầng. Trong đó dự án khu nhà ở công nhân và dịch vụ công nghiệp Quang Tiến, hiện vẫn đang gặp khó khăn liên quan thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất cho dự án nhà công nhân, tính tiền sử dụng đất và GPMB.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và đoàn công tác khảo sát khu vực đầu tư Khu đô thị sinh thái Phú Minh.

Cũng tại xã Thịnh Minh, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn đã đến thăm, kiểm tra tiến độ thi công KCN Yên Quang (quy mô 180,62ha, tổng vốn đầu tư 1.856 tỷ đồng) do Công ty Cổ phần An Việt Hòa Bình làm chủ đầu tư, hiện đã có 15 doanh nghiệp đăng ký vào xây dựng nhà máy. Nhà đầu tư đang triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng, môi trường; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Chuyển mục đích sử dụng đất và xin giao đất, cho thuê đất giai đoạn 1 với quy mô 35,58ha.

Ghi nhận tinh thần nỗ lực, chủ động của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong triển khai thực hiện các dự án, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Quan điểm “Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh, sự phát triển của doanh nghiệp đóng góp quan trọng vào phát triển của tỉnh” và yêu cầu các sở, ngành, địa phương tích cực đồng hành, hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thực hiện thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và đoàn công tác kiểm tra tiến độ đầu tư xây dựng KCN Yên Quang.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, các doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ nỗ lực, vượt qua những khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh. Quá trình triển khai các dự án cần thực hiện nghiêm cam kết về tiến độ, sớm đưa các công trình, dự án vào khai thác, góp phần tạo thêm điểm nhấn, động lực phát triển cho tỉnh.

Đối với các dự án đầu tư KCN, CCN, cùng với phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác bồi thường, GPMB triển khai dự án, chủ đầu tư cần chủ động, tích cực triển khai các dự án nhà ở công nhân, NOXH và dịch vụ công nghiệp đảm bảo đồng bộ; ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp có năng lực, có hàm lượng công nghệ cao, vì mục tiêu phát triển bền vững.

Đối với các dự án Nhà ở công nhân, NOXH, cần ưu tiên thực hiện các thủ tục hành chính, xử lý ngay những khó khăn, vướng mắc đang tồn đọng liên quan đến việc GPMB, thủ tục giao đất, cho thuê đất; miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thủ tục đầu tư xây dựng; xác định giá bán, giá thuê mua... nhằm đẩy nhanh tiến độ, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho công nhân và cán bộ trẻ.

Đối với dự án NOXH thuộc Khu đô thị Trung Minh A, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sau khi Trung tâm phát triển quỹ đất bàn giao hồ sơ (trước 25/8/2025), phường Hòa Bình phải hoàn thiện phương án GPMB, phối hợp với ngành điện hoàn thành đường điện ngầm; Sở Tài chính làm sớm việc tính tiền giao đất để chủ đầu tư khởi công NOXH trước ngày 30/9.

Liên quan đến kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan tập trung rà soát, bố trí đủ chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho các dự án; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định cụ thể về phân cấp, phân quyền cho Trung tâm phát triển quỹ đất nhằm đẩy nhanh tiến độ GPMB, xây dựng khu tái định cư phục vụ thu hồi đất thực hiện các dự án...

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và đoàn công tác khảo sát, kiểm tra tiến độ đầu tư xây dựng sân Golf Kỳ Sơn.

Xã Thịnh Minh phối hợp chặt chẽ cùng các sở, ngành tập trung làm tốt công tác GPMB, tiếp tục triển khai các bước xây dựng khu tái định cư phục vụ các dự án trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ GPMB hoàn thiện tuyến đường gom nối cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình vào Tổ hợp CCN Tiên Tiến nhằm phục vụ vận chuyển và thu hút đầu tư tại CCN... Sở Nông nghiệp Môi trường khẩn trương hoàn thiện các thủ tục giao đất cho nhà đầu tư để 15/10/2025 khởi công Tổ hợp Thịnh Minh.

Sở Tài chính, Ban quản lý các KCN hoàn thiện thủ tục thanh lý hợp đồng, bàn giao dự án Tuyến đường vào KCN Yên Quang kết hợp dân sinh cho Công ty Cổ phần An Việt Hòa Bình tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo kết nối hạ tầng cho KCN Yên Quang. Đối với sân Golf Kỳ Sơn trước tết âm lịch phải hoàn thành 18 hố và đi vào hoạt động, chậm nhất tháng 9/2026 là xong toàn bộ 36 hố.

Đinh Vũ