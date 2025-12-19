Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sỹ

Ngày 19/12, tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025–2030 tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn quân Tiên phong.

Đoàn đại biểu thành kính dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, danh nhân văn hóa thế giới, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Anh Du - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Tiếp đó, các đại biểu đã tới dâng hương, hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tỉnh. Ghi nhớ và tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân, các đại biểu bày tỏ quyết tâm tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ Nhất; phát huy truyền thống, xây dựng các cấp Hội đoàn kết, đổi mới, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của các cấp uỷ Đảng, chính quyền; chung tay xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống trước bia ghi danh các Anh hùng liệt sỹ.

Lê Hoàng