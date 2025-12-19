Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy thăm, chúc mừng Giáo xứ Nỗ Lực

Chiều 19/12, đồng chí Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy đã tới thăm, chúc mừng Giáo xứ Nỗ Lực, phường Nông Trang nhân dịp chuẩn bị Lễ Giáng sinh năm 2025. Cùng tham gia có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đinh Công Thực - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Lương Đức Minh - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Hải - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Đến thăm và tặng hoa, quà chúc mừng Giáo xứ Nỗ Lực, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy thông tin những kết quả nổi bật của tỉnh năm 2025, đặc biệt là sau sáp nhập đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng chí khẳng định, trong thành công chung của tỉnh có đóng của giáo dân Giáo xứ Nỗ Lực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Giáo xứ Nỗ Lực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Linh mục Nguyễn Văn Hùng và toàn thể giáo dân đón mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc. Đồng thời khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến đời sống người dân, mong muốn giáo dân giáo xứ Nỗ Lực tiếp tục chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thay mặt Giáo xứ Nỗ Lực, Linh mục Nguyễn Văn Hùng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Phú Thọ. Đồng thời khẳng định, với vai trò, trách nhiệm của mình sẽ tiếp tục vận động giáo dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc.

Minh Thuật - Tạ Thanh