Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 19/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đinh Công Thực - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Đình Thi - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh tặng hoa cùng bức trướng chúc mừng Đại hội.

Cùng dự Đại hội có đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và 314 đại biểu đại diện cho trên 241 nghìn hội viên cựu chiến binh trong tỉnh.

Đồng chí Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2022 - 2025, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, sự phối hợp và tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, các cấp Hội Cựu chiến binh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực hoạt động, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò trong hệ thống chính trị cơ sở. Đội ngũ cán bộ, hội viên không ngừng phát huy phẩm chất, truyền thống cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ”, chủ động khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Các phong trào, hoạt động hội được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tập hợp, thu hút và củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Hội...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã chú trọng tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn giữ vai trò tiên phong, gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và địa phương phát động. Đồng thời tích cực tham gia vào phong trào “xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Toàn Hội xóa được 754 nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên, góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Đẩy mạnh các hoạt động “Nghĩa tình đồng đội”, “Ngày vì người nghèo”, thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng người có công; giúp đỡ gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hoạn nạn, hỗ trợ các địa phương bị thiên tai bão lụt với giá trị hàng trăm tỷ đồng.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Bế Xuân Trường phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Hội Cựu chiến binh các cấp tích cực vận động hội viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ dám làm, huy động mọi nguồn lực và sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, tranh thủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với cựu chiến binh để đẩy mạnh việc giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo nhanh và bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp, đóng góp chung cho sự phát triển của xã hội và đất nước...

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống; tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy và Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Hội Cựu chiến binh tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời tin tưởng Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, có bước phát triển mới, ngày càng vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động cựu chiến binh, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội.

Các cấp Hội tiếp tục coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp hội viên nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; làm nòng cốt thực hiện dân chủ cơ sở, kịp thời tham mưu giải quyết bức xúc của Nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bảo đảm phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp. Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của cựu chiến binh trong các phong trào thi đua ở địa phương; khuyến khích hội viên tham gia sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng. Chú trọng phối hợp với Đoàn thanh niên giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ; tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành trong giám sát, phản biện xã hội và các phong trào thi đua yêu nước.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh đã tặng Đại hội lẵng hoa tươi thắm cùng bức trướng mang dòng chữ “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” thể hiện tình cảm, trách nhiệm và niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đối với các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã công bố Quyết định của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch; Ban Kiểm tra và Trưởng Ban Kiểm tra Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; công bố Quyết định chỉ định 22 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII. Đồng chí Thiếu tướng Trần Anh Du - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lê Hoàng