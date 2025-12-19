Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ có 2 tác phẩm đạt giải Diên Hồng lần thứ tư

Tối 18/12, Lễ trao giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ tư với chủ đề “80 năm Quốc hội Việt Nam” được tổ chức tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô, Thủ đô Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại lễ trao giải. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư: Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Diên Hồng lần thứ tư Đỗ Văn Chiến; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Phó Chủ tịch nước; Phó Chủ tịch Quốc hội; Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Với chủ đề “80 năm Quốc hội Việt Nam”, Giải Diên Hồng lần thứ tư đã nhận được nhiều tác phẩm báo chí đầu tư công phu, sáng tạo, có tác động lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, được Hội đồng chấm giải đánh giá cao. Nhiều tác phẩm báo chí đã nêu bật được những thành tựu của Quốc hội qua 80 năm hình thành và phát triển; phản ánh, phân tích sâu sắc về các hoạt động của Quốc hội, HĐND các cấp và đại biểu dân cử trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ nhận giải C, Giải Diên Hồng lần thứ tư. Ảnh: Báo Nhân Dân

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng năm 2026, các nhà báo tiếp tục phát huy lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh vững vàng, phản ánh khách quan, đa chiều mọi mặt của đời sống; đồng hành cùng Quốc hội, chuyển tải kịp thời, đầy đủ hoạt động của Quốc hội; phát hiện những bất cập trong xây dựng và thi hành pháp luật, giúp cho các cơ quan dân cử hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Báo chí cần lan tỏa mạnh mẽ quyết tâm mới, khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; tiếp tục phản ánh những đổi mới trong hoạt động của Quốc hội, xác định công tác lập pháp là đột phá của đột phá, đi trước, mở đường nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ nhận giải Khuyến khích, Giải Diên Hồng lần thứ tư. Ảnh: Báo Nhân Dân

Giải Diên Hồng lần thứ tư đã thu hút 3.508 tác phẩm dự thi của 125 cơ quan báo chí trên cả nước. Hội đồng Sơ khảo đã lựa chọn 91 tác phẩm vào vòng chung khảo và trao giải cho 64 tác phẩm xuất sắc gồm: 5 giải A, 12 giải B, 22 giải C và 25 giải Khuyến khích.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí và các tác giả tham dự Giải Diên Hồng lần thứ tư.

Tham dự giải, Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ có 2 tác phẩm đạt giải, trong đó, tác phẩm báo phát thanh: Khi đại biểu đồng hành cùng nông dân số đạt giải C và tác phẩm báo truyền hình: Không để khoảng trống pháp lý đạt giải Khuyến khích.

Ngọc Anh